“የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ፡- ከታዳሽ የኃይል ማወዛወዝ ጋር በተያያዘ ለዩኤስ ግሪድ ኦፕሬተሮች የተደረገ ሙከራ

የዩኤስ ፍርግርግ ኦፕሬተሮች በመጪው "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ ምክንያት ትልቁን የቁጥጥር ሙከራቸውን ለማድረግ በዝግጅት ላይ ናቸው። በኦክቶበር 14፣ ግርዶሹ ፀሀይን ይጋርዳል እና እስከ 28,300 ጊጋ ዋት የሚደርሰውን የፀሐይ ትውልድ ያጠፋዋል፣ ይህም ከዘጠኝ አሜሪካውያን ቤቶች ውስጥ አንዱን በጊዜያዊነት ከማጨለም ጋር እኩል ነው። ምንም እንኳን የኃይል እጥረት ባይጠበቅም፣ ይህ ሙከራ ለወደፊቱ ታዳሽ የኃይል ውጣ ውረድን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል ለኦፕሬተሮች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከኦሪገን ወደ ቴክሳስ በመላ አገሪቱ በሰያፍ መንገድ የሚዘዋወረው የዓመታዊ ግርዶሽ በመንገዱ ላይ የፀሐይ ኃይል ማመንጨትን ያደናቅፋል። ተፅዕኖው በጊዜ ዞኖች ላይ በመመስረት ይለያያል, ካሊፎርኒያ እና ቴክሳስ በጣም የተጎዱት ናቸው. ካሊፎርኒያ እስከ 14,500 ሜጋ ዋት የሚደርስ የፀሀይ ሃይል ስራ ሲፈታ ቴክሳስ 11,900 ሜጋ ዋት የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ከመስመር ውጭ ሊሄድ ይችላል።
በሁለቱም ግዛቶች ውስጥ ያሉ የግሪድ ኦፕሬተሮች የታዳሽ እቃዎችን መቆራረጥ በመቆጣጠር፣ የድንጋይ ከሰል እና የተፈጥሮ ጋዝ ክፍሎችን በመጠቀም፣ የባትሪ ማከማቻ እና የኢነርጂ አጠቃቀምን በማስተካከል የተካኑ ናቸው። በግርዶሹ ወቅት የሚፈለገውን ፍላጎት ለማሟላት እንደ ባትሪ፣ ሃይድሮ እና ጋዝ ያሉ የተለያዩ ሀብቶችን ለመጠቀም አቅደዋል።
ግርዶሹ በካሊፎርኒያ እና ቴክሳስ ድርብ ተጽእኖ ይኖረዋል፣ ይህም በሁለቱም ሰፋፊ የፀሐይ እርሻዎች እና በሰገነት ላይ ያሉ የፀሐይ ተከላዎችን ይጎዳል። በሰገነት ላይ ያለው የፀሐይ ኃይል ማመንጫ መውደቅ ፍላጎትን በእጅጉ ሊጨምር ይችላል። በግርዶሽ ወቅት የንፋስ ፍጥነቱ ከ2 እስከ 6 ማይል በሰአት ሊቀንስ ስለሚችል የንፋስ ማመንጨት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
እንደ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኮሎራዶ እና ኒው ሜክሲኮ ያሉ ሌሎች ክልሎች በግርዶሹ ምክንያት ተመሳሳይ ፈተናዎች ያጋጥሟቸዋል። እነዚህን ክልሎች ጨምሮ ሰፊው ምዕራባዊ ክፍል ተጨማሪ 16,700 ሜጋ ዋት የፀሐይ ኃይል አቅም ያለው ሲሆን በዝግጅቱ ወቅት የፀሐይ ኃይል ማመንጫ በ 65% ወደ 90% ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል.
በግርዶሹ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ያልሆኑ ክልሎች እንኳን ተጽእኖውን ይለማመዳሉ፣ በማዕከላዊ ዩኤስ እና በኒውዮርክ የሚገኙ የፍርግርግ ኦፕሬተሮች የፀሐይ ትውልድ ከመስመር ውጭ እንዲሄድ ይጠብቃሉ። ይህ ግርዶሽ ለሚቀጥለው ኤፕሪል ለታቀደው ሙሉ ግርዶሽ የሙከራ ሩጫ ሆኖ ያገለግላል።
ይህ ሙከራ ለወደፊቱ ታዳሽ የኃይል ውጣ ውረድን ለመቆጣጠር እና ለትላልቅ የፀሐይ ግርዶሾች ለመዘጋጀት ለግሪድ ኦፕሬተሮች ወሳኝ መረጃን ይሰጣል።