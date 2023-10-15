አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በምእራብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመልካቾችን አስደስቷል።

ሰማዩ ጨለመ፣ የመሬቱ ጥላ ወደ ጨረቃ መልክ ተለወጠ፣ ህዝቡም በደስታ ጮኸ። የዩናይትድ ስቴትስ ምዕራባዊ ክፍሎች ቅዳሜ ላይ ብርቅዬ እና አስደናቂ እይታ ታይተዋል፡ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ የሰለስቲያል ክስተት በጠባቡ መንገድ ላይ ያሉትን ተመልካቾችን የሳበ ሲሆን ይህም ብዙዎችን ያስደነቀ አስደናቂ ትርኢት አሳይቷል።
ግርዶሹ ከአመታዊው አልበከርኪ ኢንተርናሽናል ፊኛ ፊስታ ጋር በመገጣጠም በበዓላቱ ላይ ተጨማሪ ደስታን ጨመረ። ጎህ ሲቀድ ብዙም ሳይቆይ ፊኛዎች ተነስተዋል፣ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ግርዶሹ ተከትሏል። የዝግጅቱ አዘጋጆች 80,000 ጥንድ የእይታ መነጽሮችን አዘጋጅተው ነበር፣ እና አንዳንድ አብራሪዎች ፕሮፔን ማቃጠያዎቻቸውን በአንድነት ወደ ላይ ለመተኮስ ጭምር።
ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ፣ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን፣ የእሳት ግርዶሽ ቀለበት ጨረቃ ከፀሐይና ከምድር ጋር ስትጣጣም ብሩህ እና ደማቅ ድንበር ይወጣል። የቅዳሜው ግርዶሽ መንገድ በኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ በኩል አለፈ፣ ከካሊፎርኒያ፣ አሪዞና እና ኮሎራዶ ጋር። ዝግጅቱ ይህን ያልተለመደ ክስተት ለማየት በመጓጓት ከመላው ዩናይትድ ስቴትስ የመጡ ግርዶሽ ተመልካቾችን ወደ ሩቅ የሀገሪቱ ማዕዘኖች አምጥቷል።
ከነዚህ ቦታዎች አንዱ በደቡባዊ ዩታ የሚገኘው ብራይስ ካንየን ብሄራዊ ፓርክ ሲሆን ተመልካቾች የተሻለውን ቦታ ለመጠበቅ ገና ጎህ ሲቀድ የእግር ጉዞ ጀመሩ። የእሳት ቀለበቱ ሲፈጠር፣ በሸለቆዎቹ ውስጥ እልልታ ተጋባ፣ ይህም በተመልካቾች ዘንድ የአንድነት እና የአድናቆት ስሜት ፈጠረ። ለብዙዎች፣ ይህ በተፈጥሮ ውስጥ ያሉ አስደናቂ ነገሮችን እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያላቸውን ቦታ የሚያስታውስ አንድ ጊዜ-በህይወት ተሞክሮ ነበር።
በግርዶሽ መንገድ ላይ ያሉት ትናንሽ ከተሞች እና ከተሞች ስለ አየር ሁኔታ እና ስለ ጎብኝዎች ብዛት ያላቸውን ደስታ እና ስጋት ቢገልጹም፣ ዝግጅቱ ለአካባቢው ነዋሪዎችም ሆነ ለተጓዦች ደስታን እና አስገራሚነትን እንዳመጣ ጥርጥር የለውም። ይህ "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ የሚመጣው የጠፈር ትዕይንት ጣዕም ብቻ ነበር፣ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሚቀጥለው አመት በሚያዝያ ወር ዩናይትድ ስቴትስን ለመሻገር ታቅዶ ነበር።
ትርጓሜዎች
- “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከፀሀይ እና ከምድር ጋር የምትጣጣምበት የፀሐይ ግርዶሽ አይነት ሲሆን በጨረቃ ዙሪያ ብሩህ እና ደማቅ ድንበር ትቶ ይሄዳል።
– አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ በመሸፈን አካባቢውን ወደ ጨለማ የሚያስገባ የፀሐይ ግርዶሽ ነው።
ምንጮች:
- አልበከርኪ ኢንተርናሽናል ፊኛ ፊስታ
- ብራይስ ካንየን ብሔራዊ ፓርክ
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ ወደ ተወሰኑ ምንጮች ምንም አይነት ዩአርኤሎችን አልያዘም።