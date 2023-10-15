"የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በአሜሪካ አህጉር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ማረከ

አልፎ አልፎ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ በመሬት ላይ የጨለማ ሰማያትን እና የጨረቃ ቅርጽ ያላቸው ጥላዎችን ስላስከተለ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን ቅዳሜ እለት አስደናቂ ትርኢት ታይተዋል። ግርዶሹ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት በምትንቀሳቀስበት ጊዜ ነው፣ ይህም የፀሐይን ውጫዊ ጠርዝ የሚያብረቀርቅ ክብ ብቻ ነው የሚታየው።
በካሪቢያን ሪዞርት ከተማ ካንኩን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ግርዶሹን ለማየት በፕላኔታሪየም ተሰብስበው ነበር። አንዳንዶቹ ዝግጅቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመከታተል የሳጥን ፕሮጀክተሮችን፣ ቴሌስኮፖችን እና ልዩ መነጽሮችን ተጠቅመዋል። በጣም የተደሰቱ ህጻናት ያፏጫሉ, እና አዋቂዎች ግርዶሹ ሲከሰት በፍርሃት እጃቸውን አነሱ.
ከፕላኔታሪየም ውጭ፣ ተክሎችን የሚሸጡ ሻጮች በዛፎች ቅጠሎች ላይ በተጣራው የፀሐይ ብርሃን ልዩ ጥላዎች ተደንቀዋል። ከሻጮቹ አንዱ የሆነው ካርመን ጃርዲንስ ወቅቱን ዓለም ዝምታ እና ጭጋጋማ የሆነች ያህል፣ ወፎቹ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ እንደገና መዘመር የጀመሩ እንደሆነ ገልጻለች።
ጡረታ የወጣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ለሆነው ለፒላር ካሴሬስ፣ ግርዶሹን በመመልከት ጉልበት ነበረው። ከተፈጥሮ ግርምት ጋር ያለውን ግንኙነት እያጣጣመች ጥላውን በካርቶን ውስጥ ተከትላለች።
የጥንት ማያ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግርዶሾችን “የተሰበረ ፀሐይ” ብለው ይጠሩታል እና ዓይኖቻቸውን ለመጠበቅ ጨለማ የእሳተ ገሞራ መስታወት ተጠቅመው ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ የሚሸፍን ሲሆን ፣የእሳት ግርዶሽ ቀለበት ደማቅ እና ደማቅ ድንበር ይወጣል።
ግርዶሹ በማንኛውም ቦታ ከ2 ተኩል እስከ ሶስት ሰአታት የሚቆይ ሲሆን የእሳቱ ቀለበት እንደየቦታው ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ የሚቆይ ነው። የግርዶሹ መንገድ የዩናይትድ ስቴትስ፣ የሜክሲኮ፣ እና በርካታ የመካከለኛው እና የደቡብ አሜሪካ አገሮችን ያጠቃልላል።
በዩኤስ ያሉ ግርዶሽ ተመልካቾች የተሻለውን የቦታ ቦታ ለማግኘት ወደ ሩቅ የሀገሪቱ ማዕዘኖች ተጉዘዋል። በአልበከርኪ፣ ግርዶሹ ከአለም አቀፍ ፊኛ ፊስታ ጋር ተስተካክሏል፣ ይህም ግርዶሹን ወደ በረራቸው ውስጥ ላካተቱ ተመልካቾች እና የሙቅ አየር ፊኛ አብራሪዎች ድርብ መስተንግዶ ፈጠረ።
በዩታ የሚገኘው የብራይስ ካንየን ብሄራዊ ፓርክ አድናቂዎች በእሳቱ ቀለበት ተደነቁ፣ በደስታ በሸለቆዎች ውስጥ ሲስተጋቡ። በግርዶሹ መንገድ ላይ ባሉ በትናንሽ ከተሞች እና ከተሞች ውስጥ ያሉ ጎብኚዎች ደስታን፣ የአየር ሁኔታን እና ስለ መጨናነቅ ጭንቀት አጋጥሟቸዋል።
ከአሜሪካ ባሻገር በደቡብ ኮሎምቢያ እና በሜክሲኮ ሲቲ የሚኖሩ ሰዎች የፀሐይ ግርዶሹን ተመልክተዋል። በኮሎምቢያ የሚገኘው የታታካዋ በረሃ ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ግርዶሹን ከፍ ባለ ካርታዎች እና የሙቀት ለውጦች የሚያገኙበት ቦታ ሆነ።
ክስተቱ በብዙዎች ላይ ዘላቂ ተጽእኖ አሳድሯል, አነቃቂ አድናቆት እና የሳይንስ ፍቅር. በኮሎምቢያ የሚኖር አንድ ወጣት ታዛቢ ለሥነ ፈለክ ያለውን ፍቅር ገልጿል፣ ይህም በሕይወቱ ካየው የተሻለውን “አስደናቂ ተሞክሮ” በማለት ገልጿል።
ይህ ብርቅዬ "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ ለተመለከቱት ሰዎች አስደናቂ እይታ ቢሆንም ቀጣዩ በጥቅምት ወር በሚቀጥለው ዓመት በደቡብ አሜሪካ ደቡባዊ ጫፍ ላይ ይከሰታል። አንታርክቲካ በ 2026 የእሳት ግርዶሽ ቀለበት ያጋጥመዋል, እና ሌላ ከመታየቱ በፊት 2039 ይሆናል.
ምንጮች:
- ናሳ (https://www.nasa.gov/)
- አሶሺየትድ ፕሬስ (ኤ.ፒ.)