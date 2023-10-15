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ብርቅየ የሰለስቲያል እይታ፡ አመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ 2021

ByMampho Brescia

ጥቅምት 15, 2023
ብርቅየ የሰለስቲያል እይታ፡ አመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ 2021

ቅዳሜ ላይ፣ ብርቅዬ የሰማይ ትዕይንት አሜሪካን አከበረ - የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ ክስተት፣ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በመባልም የሚታወቀው፣ ጨረቃ ከምድር በምህዋሯ በጣም ርቃ በምትገኝበት ወቅት ነው፣ በዚህም ምክንያት በጨረቃ ጥላ ዙሪያ የፀሀይ እሳታማ ብርሃን ይፈጥራል።

ግርዶሹ በኦሪገን ከጠዋቱ 9፡13 ፒቲ ላይ የጀመረ ሲሆን ከምሽቱ 3፡48 ሰዓት ላይ በብራዚል አትላንቲክ የባህር ዳርቻ ላይ በመጠናቀቁ በመንገዱ ላይ ያሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀልቧል። ጨረቃ በፀሐይ ፊት ስትንቀሳቀስ ከተሞች የጠቆረ ሰማይ እና የሙቀት መጠን መቀነስ አጋጠማቸው። ክስተቱ ተመልካቾችን በአድናቆት እንዲተው የሚያደርግ ከባቢ አየር ፈጠረ።

ከግርዶሹ መንገድ ውጪ ያሉት “የእሳት ቀለበት” ማየት ባይችሉም፣ በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ተደረገላቸው። ይህ ከፊል ግርዶሽ ከፀሐይ የወጣውን ንክሻ የሚመስል፣ ልዩ የሆነ የጨረቃ ቅርጾችን በመሬት ላይ በመሳል በተለያዩ ገጽታዎች ላይ ተንፀባርቋል። በዛፎች ላይ ባሉት ቅጠሎች መካከል ያለው ክፍተት እንኳን እንደ ፒንሆል ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም የብርሃን ግማሽ ጨረቃዎችን ያሳያል።

እንደ እድል ሆኖ ለsky-gazers፣ ሌላ አስደሳች የሰማይ ክስተት ይጠብቃል። ኤፕሪል 8፣ 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሜክሲኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ላይ ያልፋል። ይህ መጪ ክስተት ሰዎች የተረጋገጠ ግርዶሽ መነጽሮችን፣ የፀሐይ ተመልካቾችን እና የካሜራ ማጣሪያዎችን አስደናቂ እይታን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲመለከቱ ሌላ እድል ይሰጣል።

ይህ ያልተለመደ የፀሐይ ግርዶሽ የአጽናፈ ዓለማችንን ውበት እና ድንቅ ለማስታወስ አገልግሏል። የወደፊቱን የሰማይ ክስተቶችን በጉጉት ስንጠብቅ፣ አስደናቂው የኮስሞስ ተፈጥሮ እና ከአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ጋር ለመገናኘት ስለሚያመጡት እድሎች እናስታውሳለን።

ትርጓሜዎች
– ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ላይ የምትገኝበት የፀሐይ ግርዶሽ አይነት በጨረቃ በተጣለችው ጥላ ዙሪያ የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል።
– አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የምትዘጋበት የፀሐይ ግርዶሽ ዓይነት ሲሆን ይህም በቀን ውስጥ ጊዜያዊ ጨለማ ይሆናል።

ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።

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