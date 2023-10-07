ብርቅዬ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በጥቅምት 14 ወደ ሰማዩ ፀጋ

ኦክቶበር 14፣ በምእራብ ዩኤስ ክፍሎች እና በማዕከላዊ እና በደቡብ አሜሪካ ያሉ የሰማይ ጋዜሮች በአስደናቂ የሰማይ ክስተት ይታከማሉ - የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ ያልተለመደ ክስተት ጨረቃ አብዛኛውን ፀሀይን ስትሸፍን አስደናቂ የሆነ “የእሳት ቀለበት” በሰማይ ላይ ይታያል።
ግን በትክክል የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ምንድን ነው? በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ይንቀሳቀሳል, ይህም የፀሐይ ብርሃንን በተለያዩ ዲግሪዎች ያግዳል. በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት, ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ትገኛለች, በዚህም ምክንያት ከፀሐይ ያነሰ ትመስላለች. በውጤቱም, በዚህ አይነት ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከፀሀይ ፊት ለፊት ስታልፍ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ አትሸፍንም. ይልቁንም "የእሳት ቀለበት" በመባል የሚታወቀው ቀጭን የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ጨረቃን ሲከብድ ይታያል.
ይህ አስደናቂ ክስተት የሰማይ እንቅስቃሴዎች ትክክለኛነት እና የስርዓተ ጸሀይ ስርዓታችን ሚዛናችንን የሚያሳይ ነው። በመሬት፣ በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል ያለው አሰላለፍ አልፎ አልፎ በሚነድ እሳት ውስጥ የተዘፈቀ በሚመስለው የሰማይ አካል እይታ እንድንስተናገድ ነው። ከፕላኔታችን ባሻገር ያሉትን አስደናቂ አስደናቂ ነገሮች የሚያስታውስ ነው።
በኦክቶበር 14 ላይ የሚከበረው የፀሐይ ግርዶሽ ከተመረጡት ክልሎች የሚታይ ቢሆንም, እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ሲመለከቱ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ተገቢ የመከላከያ መሳሪያዎች ሳይኖሩ በቀጥታ ፀሐይን ማየት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ሊያስከትል ይችላል. ትክክለኛ የፀሐይ ማጣሪያዎችን ለመጠቀም ወይም ግርዶሹን በተዘዋዋሪ በፒንሆል ትንበያ ወይም በፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች ለመመልከት ይመከራል።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና ይህን አስደናቂ የሰማይ ክስተት ለመመስከር ይዘጋጁ። ከምእራብ ዩኤስ እና ከመካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ አንዳንድ ክፍሎች፣ በዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት “በእሳት ቀለበት” ውበት ለመደነቅ ተዘጋጁ። የአጽናፈ ሰማይን ታላቅነት የሚያጎላ እና በየቀኑ በላያችን ላይ የሚፈጸሙትን ድንቅ ነገሮች የሚያስታውሰን ተሞክሮ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]
ትርጓሜዎች
– የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከፀሐይ ያነሰ የምትታይበት የፀሐይ ግርዶሽ ዓይነት ሲሆን ይህም ጨረቃ ሙሉ በሙሉ ሳትሸፍን ከፀሐይ ፊት ስታልፍ በጨረቃ ዙሪያ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ይፈጥራል።
- ሰማያዊ: ከሰማይ ወይም ከዋክብት ጋር የተያያዘ.