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ሳይንስ

በሰሜን አሜሪካ ለከፊል አመታዊ ግርዶሽ ይዘጋጁ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 11, 2023
በሰሜን አሜሪካ ለከፊል አመታዊ ግርዶሽ ይዘጋጁ

ኦንታሪያውያን በጥቅምት 14 ከፊል ዓመታዊ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል፣ ይህም በግምት ለሁለት ሰዓታት ይቆያል። በዚህ ክስተት, ጨረቃ ወደ ፀሐይ ትጠጋለች, ትንሽ ትመስላለች እና በሰማይ ላይ "የእሳት ቀለበት" ይፈጥራል. አጠቃላይ ግርዶሽ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ሲሸፍነው፣ ከፊል የአናሎር ግርዶሽ በከፊል ብቻ ይሸፍነዋል።

በግርዶሹ ወቅት በጣም ጨለማው ሰማይ ከፓስፊክ ውቅያኖስ ጀምሮ በአሜሪካ ምዕራባዊ የባህር ዳርቻ ላይ ይታያል። ቫንኩቨር በጨረቃ ጥላ ከተሸፈነው ፀሐይ 79 በመቶ ያህሉን ይመሰክራል። በቶሮንቶ 27 በመቶ የሚሆነው የፀሀይ ሽፋን ይሸፈናል፣ ከፍተኛው ሽፋን ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰአት ላይ ይሆናል።

ግርዶሽ በአካባቢው እና በከባቢ አየር ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል. የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ የጠፈር አስትሮኖሚ እና የፕላኔቶች ፍለጋ ተልእኮዎች ስራ አስኪያጅ ፒየር ላንግሎይስ ግርዶሽ ትንሽ ሌሊት እንደሚፈጥር እና የዱር አራዊት ሌሊት እንደሆነ ስለሚገነዘቡ ከእንቅልፋቸው እንደሚነቃቁ ያስረዳሉ።

ብዙ ሰዎች ለአማተር አስትሮኖሚ ፍላጎት ጨምረዋል፣ ይህም ግርዶሽ የሚመለከቱ መነጽሮችን እና ሌሎች የተረጋገጡ የመመልከቻ መሳሪያዎችን ሽያጭ እንዲጨምር አድርጓል። ይሁን እንጂ በዓመት ግርዶሽ ወቅት ፀሐይን በቀጥታ መመልከት አስተማማኝ እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል. መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ ጥበቃ አይደረግም, እና ፀሀይን ያለ ተገቢ መሳሪያ ማየት ከፍተኛ የአይን ጉዳት ሊያስከትል ይችላል.

የምስክር ወረቀት ያለው የመመልከቻ መሳሪያ ከሌለዎት የራስዎን ፕሮጀክተር መገንባት ግርዶሹን ለመለማመድ አስተማማኝ መንገድ ነው። ያለ ተገቢ ጥበቃ ወደ ፀሀይ በቀጥታ እንዳይመለከቱ ያስታውሱ።

የሚቀጥለው ግርዶሽ፣ አጠቃላይ ግርዶሽ፣ ኤፕሪል 8፣ 2024 ሊደረግ ነው። በሜክሲኮ፣ በአሜሪካ እና በምስራቅ ካናዳ በኩል ያልፋል።

ምንጮች:
- ዳንላፕ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ እና አስትሮፊዚክስ ተቋም
- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ
- ናሳ

ትርጓሜዎች
- ከፊል አመታዊ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ወደ ፀሀይ ስትቀርብ፣ ትንሽ እንድትመስል እና በሰማይ ላይ “የእሳት ቀለበት” መፍጠር።
- አጠቃላይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ስትሸፍን።
- ግርዶሽ መመልከቻ የፀሐይ መነፅር፡ በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት አይንን ለመከላከል የተነደፈ ልዩ ዓላማ ያለው የፀሐይ መነፅር።

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