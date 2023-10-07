በቅርብ የሚመጡ የሰለስቲያል ዝግጅቶች፡ ዓመታዊ ግርዶሽ እና አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ

በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ፣ ሁለት ያልተለመዱ የሰማይ ክስተቶች በመላው አሜሪካ ተመልካቾችን ይማርካሉ። እ.ኤ.አ ኦክቶበር 14፣ 2023 “የእሳት ቀለበት” ዓመታዊ ግርዶሽ ይኖራል፣ ከዚያም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ኤፕሪል 8, 2024 ይሆናል። ሁለቱም ክስተቶች የሚከናወኑት ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ነው፣ ይህም ለተመልካቾች አስደናቂ እይታ ይሰጣል። .
አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በጠቅላላ በተሰጠው ተስፋ ምክንያት የበለጠ ትኩረትን የሚስብ ቢሆንም በዓመት ግርዶሽ መንገድ ላይ ባሉ አካባቢዎች ላይ ፍላጎት እያደገ ነው። የመኪና መጋራት ድረ-ገጽ ቱሮ እንደ ኦሪገን፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ ባሉ በዓመት ግርዶሽ ጎዳና ላይ በሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች የመኪና ምዝገባ መጨመሩን አስተውሏል። በተመሳሳይ፣ Booking.com በዓመታዊ ግርዶሽ መንገድ ላይ ትልቋ የአሜሪካ ከተማ በሆነችው ሳን አንቶኒዮ፣ ቴክሳስ ፍለጋ መጨመሩን ዘግቧል።
በኦሪገን የባህር ዳርቻ ተጀምሮ በቴክሳስ የሚጠናቀቀው የዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከ90% በላይ የፀሐይን ገጽ ትሸፍናለች፣ ይህም በመከላከያ መነጽሮች ሲታዩ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ይፈጥራል። የግርዶሹ መንገድ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ፀሐይ ስትጠልቅ ከማለቁ በፊት በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ በኩል ይቀጥላል።
እንደ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ጨለማ ባይሆንም፣ የዓመቱ ግርዶሹ አንዳንድ ልዩ ምልከታዎችን ይሰጣል። ፕሮፌሰር ማርክ ሊትማን ሰማዩ ያልተለመዱ ቀለሞችን ሊይዝ ይችላል, እና ትንሽ የማቀዝቀዝ ውጤት ሊኖር ይችላል. ይህ ክስተት በከፍተኛ ደረጃ ለሚጠበቀው የ2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ቅድመ እይታ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም የግርዶሽ እይታ ተምሳሌት ነው።
የዓመት ግርዶሹን ማየት ያልተለመደ እድል ነው ፣ ምክንያቱም በሚቀጥለው የዩናይትድ ስቴትስ ግዛት እስከ 2046 ድረስ አይከሰትም ። በግርዶሹ መንገድ ላይ ላሉ ሰዎች ፣ “የእሳት ቀለበት” ማየቱ አስደናቂ ማስታወሻ ይሆናል ። በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለን ቦታ.
ግርዶሽ የታየባትን ፀሀይ ሰፋ ባለ አንግል ምስሎችን ማንሳት ለሚፈልጉ ፎቶግራፍ አንሺዎች የብራይስ ካንየን ብሄራዊ ፓርክ እና ግራንድ-ስቴርሴስ ኢስካላንቴ ብሄራዊ ሀውልትን ጨምሮ የዩታ ብሔራዊ ፓርኮች ተስማሚ ቦታዎች ናቸው። ነገር ግን፣ እንደ ሐውልት ሸለቆ ያሉ የናቫሆ ጎሳ ፓርኮች በተቀደሰ ጠቀሜታቸው በዓመት ግርዶሹ ይዘጋሉ።
በኒው ሜክሲኮ፣ ሁለቱም አልበከርኪ እና ሮስዌል አመታዊ ግርዶሹን ለመመልከት እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ነጥቦችን ይሰጣሉ። በእነዚህ ከተሞች ውስጥ ተመልካቾች ክስተቱን ከከፍታ ላይ ሆነው ልዩ እይታን ሊያገኙ ይችላሉ።
እነዚህ መጪ የሰማይ ክስተቶች ለተጓዦች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይን ውበት እና ድንቅ በእውነት በሚያስደንቅ ሁኔታ ለመመስከር እድል ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
– Annular eclipse፡- ጨረቃ የፀሐይን መሀል ስትሸፍን የሚፈጠር የፀሐይ ግርዶሽ አይነት ሲሆን ይህም በዳርቻዋ ዙሪያ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት እንዲታይ ያደርጋል።
– አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የምትሸፍንበት፣ በምድር ላይ ጥላ የምትጥልበት የፀሐይ ግርዶሽ አይነት።
ምንጮች:
- CNN: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-eclipse-2023-destinations/index.html