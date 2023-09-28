የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሚፈነዳ ኮከብ ውስጥ ያልተጠበቀ የጅምላ ኪሳራ አግኝተዋል

በፒንዊል ጋላክሲ ውስጥ አንድ ሱፐርኖቫ በቅርቡ የተደረገ ምልከታ ኮከቡ ከፍንዳታው በፊት ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ መጠን ያለው ክብደት እንደጠፋ አረጋግጧል። SN 2023ixf በመባል የሚታወቀው ፍንዳታ በግንቦት ወር የተከሰተ ሲሆን በጃፓናዊው አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኮይቺ ኢታጋኪ ተገኝቷል። በአለም ዙሪያ ያሉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሱፐርኖቫን ለመሬት ቅርብ በመሆኑ በፍጥነት ተቀላቀሉ። የሃርቫርድ-ስሚትሶኒያን የአስትሮፊዚክስ ማእከል (ሲኤፍኤ) እንዲሁ በሱፐርኖቫ ላይ ፍላጎት ወስዶ ሙያዊ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ክትትልን አድርጓል።
ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት SN 2023ixf ዓይነት II ሱፐርኖቫ ሲሆን ይህም ማለት ከስምንት እጥፍ በላይ የፀሐይን ክብደት ያለው ኮከብ ያካትታል። ይሁን እንጂ በዚህ ሱፐርኖቫ ላይ ያልተለመደው ነገር በብርሃን ኩርባው ውስጥ "የድንጋጤ ብልሽት" አለመኖሩ ነው. በተለምዶ ይህ የብርሃን ብልጭታ የሚከሰተው በሱፐርኖቫ ዝግመተ ለውጥ መጀመሪያ ላይ የፍንዳታው ሞገድ በኮከቡ ገጽ ውስጥ ሲገባ ነው። በ SN 2023ixf ሁኔታ ፣ የድንጋጤ መፍረስ በከፍተኛ ሁኔታ ዘግይቷል ፣ ይህም ከቅርብ ጊዜ የጅምላ ኪሳራ ጥቅጥቅ ያሉ ነገሮች መኖራቸውን ይጠቁማል።
ስለ ምልከታዎቹ ተጨማሪ ትንታኔዎች እንደሚያሳዩት ኮከቡ ከመፈንዳቷ በፊት በነበረው የመጨረሻ ዓመት ከፀሐይ ጋር የሚቀራረብ ጅምላ ጠፍቶ ነበር። ይህ የጅምላ ኪሳራ በኮከቡ ዙሪያ የወጡ ከዋክብት ነገሮች አቧራማ ደመና ፈጠረ፣ ይህም ሱፐርኖቫ አስደንጋጭ ማዕበል ከመታየቱ በፊት ማለፍ ነበረበት። የተወገደው ቁሳቁስ ለኮከቡ ቅርበት የዘገየውን የድንጋጤ ብልጭታ ያስረዳል።
የ SN 2023ixf ምልከታዎች በሕይወታቸው የመጨረሻ ዓመታት ውስጥ ስለ ግዙፍ ኮከቦች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሱፐርኖቫዎችን በመጀመሪያ ደረጃቸው በማጥናት ወደ ኮከብ ፍንዳታ የሚያመሩ ሂደቶችን በተሻለ ሁኔታ መረዳት ይችላሉ። ግኝቶቹ እንደሚጠቁሙት የጅምላ መጥፋት ለግዙፍ ኮከቦች አለመረጋጋት ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በአጠቃላይ ይህ ግኝት በግዙፍ ኮከቦች የመጨረሻ የመጨረሻ ቀናት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና የሱፐርኖቫዎችን የቅርብ እና ቀደም ብሎ የመመልከት አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
– ምንጭ ጽሑፍ፡ [ምንጭ]
- ሃርቫርድ-ስሚዝሶኒያን የአስትሮፊዚክስ ማዕከል (ሲኤፍኤ)