የውቅያኖስ ድምፆች፡ የድምፅ ብክለት እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖ

የውሃ ውስጥ ዓለም ብዙውን ጊዜ ጸጥ ያለ እና ጸጥ ያለ ቦታ እንደሆነ ይታሰባል። ሆኖም፣ ይህ አስተሳሰብ ከእውነት የራቀ ሊሆን አይችልም። ከታዋቂው እምነት በተቃራኒ ውቅያኖሱ ከሃምፕባክ ዓሣ ነባሪ ዘፈኖች አንስቶ እስከ ተለያዩ የዓሣ ዝርያዎች ውስብስብ የመገናኛ አውታሮች ድረስ በድምፅ ተሞልቷል። በእርግጥ ድምጽ በአየር ውስጥ ካለው ይልቅ በፍጥነት እና በውሃ ውስጥ ይጓዛል, ይህም የባህር ህይወት አስፈላጊ አካል ያደርገዋል.
ስለ ውቅያኖስ እና ስለ ነዋሪዎቹ ያለን ግንዛቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት እንደተሻሻለ ማሰቡ አስደናቂ ነው። እ.ኤ.አ. በ 1943 ፈረንሳዊው መሐንዲስ ኤሚል ጋኖን እና የባህር ኃይል ሌተናንት ዣክ ኩስቶ (SCUBA) ፈለሰፉ፤ ይህም የባሕርን ጥልቀት የመመርመር ችሎታችንን አሻሽሏል። ኩስቶው በቴሌቭዥን ዘጋቢ ፊልሞቹ ታዋቂነትን በማሳየት እና በውቅያኖስ ውስጥ ያሉትን አስደናቂ ነገሮች ብርሃን በማብራት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ልክ እንደ ዴቪድ አተንቦሮው ዛሬ እንደሚያደርገው።
በታሪክ ውስጥ፣ ውቅያኖስን እንደ ጸጥታ የሰፈነበት ግዛት አድርገን በስህተት ነው የምንመለከተው። ከአየር ወለድ ንዝረት ጋር የተጣጣመ ጆሮቻችን የውሃ ውስጥ የድምፅ ገጽታን ለማወቅ ይታገላሉ። Cousteau ራሱ በጥልቁ ውስጥ ድምጽ እንደሌለ ያምን ነበር. ነገር ግን፣ ውቅያኖሱ የድምፅ ሲምፎኒ መሆኑን አውቀናል፣ የባህር ውስጥ ፍጥረታት ለግንኙነት፣ ለዳሰሳ እና ለአደን ውስብስብ ድምጾችን ይጠቀማሉ።
ነገር ግን እንደ ብዙ የአካባቢ ተግዳሮቶች፣ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ይህን ስስ ሚዛን አበላሽቶታል። ከኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ እንደ መርከቦች ሞተር፣ የንፋስ ተርባይን ተከላ እና የባህር ኃይል ልምምዶች ካሉ ምንጮች የሚመጡ የድምፅ ብክለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። የውሃ ውስጥ የማያቋርጥ ጩኸት የባህር ውስጥ እንስሳት ልክ እንደ ዓሣ ነባሪዎች በካኮፎኒው ላይ እንዲሰሙ ጮክ ብለው እንዲጮሁ አስገድዷቸዋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ከዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት የበለጠ አሳሳቢ ዜናዎችን ያመጣል። ተመራማሪዎቹ በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር የውሃ ውስጥ የድምፅ ብክለትን ጉዳይ እያባባሰው መሆኑን ደርሰውበታል። ሞቃታማ እና የበለጠ አሲዳማ ውሃዎች በውሃ ውስጥ የድምፅ ስርጭትን ያሻሽላሉ ፣ ይህም ውቅያኖሱን የበለጠ ጫጫታ ያደርገዋል። የአየር ንብረት ለውጥ በሰሜን አትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ወደ መቆራረጥ ይመራል, ይህም ጫጫታ የበለጠ ለመጓዝ የሚያስችል "የድምፅ ሰርጥ" ይፈጥራል.
ይህ እየጨመረ የሚሄደው የውሃ ውስጥ የድምፅ ብክለት ተጽእኖ ከፍተኛ እና ሰፊ ነው. የባህር ውስጥ ህይወት ለመትረፍ በድምፅ ላይ የተመሰረተ ነው, የትዳር ጓደኛ ከመፈለግ እስከ ምግብ ማግኘት እና አዳኞችን ማስወገድ. የተዘበራረቁ የድምፅ አቀማመጦች እነዚህን አስፈላጊ ሂደቶች ሊያስተጓጉሉ ይችላሉ, ይህም የህዝብ ቁጥር መቀነስ እና የስነ-ምህዳር መዛባት ያስከትላል.
የውቅያኖሱን ስስ አኮስቲክ አካባቢ ለመጠበቅ፣ ሰው ሰራሽ የሆነውን የውሃ ውስጥ ጫጫታ ምንጮችን መቀነስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ መቀነስ ወሳኝ ነው። በማጓጓዣ፣ በግንባታ እንቅስቃሴዎች እና በባህር ኃይል ልምምዶች ላይ ጥብቅ ደንቦች ተጽእኖውን ለመቀነስ ይረዳሉ። በተጨማሪም፣ ለዘላቂ ልምምዶች ጥብቅና መቆም እና የባህር ውስጥ አካባቢዎችን መጠበቅ የውቅያኖቻችንን ተፈጥሯዊ የድምፅ ገጽታ ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው።
እንግዲያው፣ የውቅያኖሱን ስፋት በሚቀጥለው ጊዜ ስታሰላስል፣ የተረጋጋ በሚመስለው ገፅ ስር ያለ ድምፅ ያለው ዓለም እንዳለ አስታውስ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ራሱን የቻለ የውሃ ውስጥ መተንፈሻ መሳሪያ (SCUBA) እንዴት ተፈጠረ?
መልስ፡ SCUBA የተፈለሰፈው በ1943 በፈረንሳዊው መሐንዲስ ኤሚሌ ጋኖን እና የባህር ኃይል ሌተና ዣክ ኩስቶ ነው።
ጥ፡- ስለ ውቅያኖሱ የድምፅ ገጽታ ያለን ግንዛቤ በጊዜ ሂደት እንዴት ተቀየረ?
መልስ፡ መጀመሪያ ላይ ውቅያኖሱ ጸጥታ እንደነበረ ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ የውኃ ውስጥ ዓለም ከዓሣ ነባሪዎች ዘፈኖች አንስቶ እስከ የተለያዩ የዓሣ ዝርያዎች የመገናኛ ዘዴዎች ድረስ በተለያዩ ድምፆች የተሞላ መሆኑን አሁን እናውቃለን.
ጥ: - የውሃ ውስጥ ጫጫታ ብክለት በባህር ህይወት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ የድምፅ ብክለት የባህር ውስጥ እንስሳትን አስፈላጊ የመገናኛ እና የመርከብ ሂደቶችን ያበላሻል፣ ይህም የህዝብ ቁጥር መቀነስ እና የስነ-ምህዳር ሚዛን መዛባት ያስከትላል።
ጥ: የአየር ንብረት ለውጥ በውሃ ውስጥ ለሚከሰት የድምፅ ብክለት እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ፡ የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር እና የአሲዳማነት መጨመር፣ በአየር ንብረት ለውጥ ተገፋፍቶ፣ በውሃ ውስጥ የድምፅ ስርጭትን ያሳድጋል፣ የውሃ ውስጥ የድምፅ ገጽታን የበለጠ ጮክ ብሎ እና የበለጠ የሚረብሽ ያደርገዋል።
ጥ: - የውሃ ውስጥ የድምፅ ብክለትን ለመቀነስ ምን ማድረግ ይቻላል?
መ፡ በሰው ሰራሽ የውሃ ውስጥ ጫጫታ ምንጮች ላይ ጥብቅ ደንቦችን መተግበር እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ እርምጃዎችን መውሰዱ በውሃ ውስጥ የሚፈጠረውን የድምፅ ብክለት በባህር ህይወት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ ይረዳል።
ምንጭ፡ ዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ https://www.utrechtuniversity.nl/