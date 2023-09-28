አብዮታዊ የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ የድምፅ ሞገዶችን በአቶሚክ ሚዛን ያሳያል

የኢነርጂ ዲፓርትመንት SLAC ናሽናል አፋጣኝ ላብራቶሪ፣ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና የዴንማርክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የድምፅ ሞገዶችን በአቶሚክ ሚዛን በክሪስታል ጥልፍልፍ ውስጥ በቀጥታ ለመመልከት የሚያስችል እጅግ አስደናቂ የሆነ የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ ሠርተዋል። ይህ ማይክሮስኮፕ በቁሳቁሶች እና በውጤታቸው ላይ የተደረጉትን እጅግ በጣም ብዙ ለውጦች ጥናትን የመቀየር አቅም አለው።
ቡድኑ በድምጽ ሞገዶች እና ጉድለቶች ምክንያት የተፈጠረውን የአልማዝ ክሪስታል ውስጥ ያለውን ስውር መዛባት ለመሳል የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ ተጠቅሟል። በSLAC Linac Coherent Light ምንጭ የሚገኙትን የ ultrafast እና ultrabright pulses ን በመጠቀም እነዚህን የአቶሚክ-ልኬት ንዝረቶችን በቅጽበት ለመመልከት ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ ፍጹም የታሸገውን የክሪስታል ክፍል ለማጣራት እና በድምፅ ሞገድ ምክንያት በተፈጠረው መዛባት ላይ እንዲያተኩር ልዩ የኤክስሬይ መነፅር በተዘረጋው ጨረር ላይ አደረጉ። ይህ አልትራፋስት ሌዘር ኃይሉን ወደ ሙቀት እንዴት እንደሚያስተላልፍ ከክሪስታል ወለል ላይ ካለው ሚዛናዊ ያልሆነ የድምፅ ሞገድ በተከታታይ በማንፀባረቅ እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል።
ይህ ግኝት ጉዳት ሳያስከትል በቁሳቁስ ላይ ፈጣን ለውጦችን ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በጥልጥል ውስጥ ያሉ ያልተለመዱ ክስተቶች እና አካባቢያዊ ማነቃቂያዎች በቁሳቁሶች ላይ ወደ ማክሮስኮፒክ ለውጦች እንዴት እንደሚመሩ ለመረዳት ልዩ እድል ይሰጣል። የአቶሚክ ደረጃ ለውጦችን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ስለ ትራንስፎርሜሽን፣ የማቅለጫ ሂደቶች እና የቁሳቁሶች ኬሚካላዊ ምላሽ ከዚህ ቀደም ተደራሽ ባልሆኑ ጊዜዎች ላይ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
የዚህ የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ አንድምታ በተለያዩ ዘርፎች ማለትም የቁሳቁስ ሳይንስ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦሎጂ እና ማኑፋክቸሪንግ ያካትታል። የቁሳቁሶችን ባህሪ የሚቆጣጠሩትን መሰረታዊ ስልቶችን አዲስ ደረጃ ዝርዝር እና ግንዛቤን ይሰጣል። በዚህ እውቀት, ሳይንቲስቶች ለተወሰኑ አፕሊኬሽኖች የተበጁ ንብረቶችን የበለጠ የላቀ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ይችላሉ.
ይህ ጥናት ቁሳቁሶችን በአቶሚክ ደረጃ ለማጥናት እና ለመጠቀም ባለን አቅም ላይ ጉልህ እርምጃን ያሳያል። የኤክስሬይ ማይክሮስኮፕ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግልጽነት እና መፍትሄን ወደ መስክ ያመጣል፣ ሳይንቲስቶች አዳዲስ ድንበሮችን እንዲመረምሩ እና የቁሳቁስን ምስጢር በመሠረታዊ ደረጃ እንዲከፍቱ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023)
– የኃይል መምሪያ SLAC ብሔራዊ Accelerator ቤተ ሙከራ
- ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ
- ዴንማርክ የቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ