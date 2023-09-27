የጠፉ ዝርያዎች ምርምር፡-የዘመናት የቆየ አር ኤን ኤ ከታዝማኒያ ነብር ናሙና የተከታታይ

በቅርብ ጊዜ በ SciLifeLab ተመራማሪዎች ከፓሌኦጄኔቲክስ ማእከል ጋር በመተባበር የተደረገ ጥናት የመቶ አመት እድሜ ያላቸውን የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎች ከተጠበቀው የታዝማኒያ ነብር ናሙና በተሳካ ሁኔታ ለይቷል ። ይህ እጅግ አስደናቂ ስኬት በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጠፉ ዝርያዎች የቆዳ እና የአጥንት ጡንቻዎች ግልባጭ መልሶ መገንባትን ያመለክታል።
የታዝማኒያ ነብር፣ ታይላሲን በመባልም ይታወቃል፣ በአንድ ወቅት በአውስትራሊያ አህጉር እና በታዝማኒያ ደሴት ይዞር የነበረ ከፍተኛ ሥጋ በል ማርሳፒያ ነበር። ይሁን እንጂ በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት እና በእንሰሳት ላይ ችሮታ በመጣሉ የታዝማኒያ ነብር በ 1936 ጠፋ።
ለማጥፋት የተደረገው ጥረት በታዝማኒያ ነብር ላይ ያተኮረ ነው ምክንያቱም በታዝማኒያ ውስጥ ያለው የተፈጥሮ መኖሪያ አሁንም ተጠብቆ ይገኛል ፣ ይህም እንደገና መጀመሩ የጠፋውን የስነ-ምህዳር ሚዛን መልሶ ለማግኘት ያስችላል። ነገር ግን፣ ተግባራዊ ሕያው የታዝማኒያ ነብር እንደገና የመገንባት ሂደት ስለ ጂኖም እና ግልባጭ ደንቦቹ አጠቃላይ ግንዛቤን ይፈልጋል።
ተመራማሪዎቹ በስቶክሆልም በሚገኘው የስዊድን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ከተቀመጡት የ130 ዓመት ዕድሜ ያለው የደረቀ የታዝማኒያ ነብር ናሙና የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎችን አውጥተዋል። የትራንስክሪፕት ቅደም ተከተል በሕያዋን የማርሱፒያል እና የእንግዴ አጥቢ እንስሳት ውስጥ የሚገኙትን የሚመስሉ ቲሹ-ተኮር የጂን አገላለጽ ፊርማዎች እንዲለዩ አድርጓል።
ይህ ጥናት ከአንድ መቶ አመት በፊት ጠፍተዋል ተብሎ የሚታመን እንደ ማይክሮ አር ኤን ኤ ያሉ ታይላሲን-ተኮር የቁጥጥር ጂኖች መኖራቸውን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። እንዲሁም በዓለም ዙሪያ በሚገኙ ሙዚየሞች ውስጥ በተከማቹ ናሙናዎች ውስጥ የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎችን የበለጠ ለመመርመር እድሎችን ይከፍታል።
ወደፊት የሚደረገው ጥናት አር ኤን ኤ ከተጠፉ እንስሳት እንዲሁም የቫይረስ ጂኖም በሙዚየም ስብስቦች ውስጥ ከተያዙት ተህዋሲያን ቆዳዎች ማገገምን ሊያካትት ይችላል። ይህ የጠፉ ዝርያዎችን ለማጥናት ብቻ ሳይሆን እንደ SARS-CoV2 ባሉ ወረርሽኙ አር ኤን ኤ ቫይረሶች ላይ ምርምር ላይም አንድምታ አለው።
ምንጮች:
[ምንጭ ርዕስ]
[ምንጭ ርዕስ]
*የፓሌኦጄኔቲክስ ማእከል በስዊድን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም እና በስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ መካከል የጋራ ስራ ነው።