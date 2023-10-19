የአለም ሙቀት መጨመር ገደቦችን መጣስ ወደ ግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ እና የባህር ከፍታ መጨመር ሊያስከትል ይችላል

በአለም የአየር ንብረት ግቦች ላይ የተቀመጠውን የአለም ሙቀት መጨመር ገደብ ማለፍ የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥን ሊያስከትል ስለሚችል ከአንድ ሜትር በላይ የባህር ከፍታ መጨመርን እንደሚያመጣ አዲስ ጥናት አረጋግጧል። በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተካሄደው ጥናት የአየር ሙቀት መጨመርን የመቀየር እና የሙቀት መጠኑን ወደ አስተማማኝ ደረጃ በማምጣት የበረዶ ንጣፍ መደርመስን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ከ 20 ጀምሮ ለታየው የባህር ከፍታ መጨመር ከ 2002% በላይ የሆነው የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ይነካል ። መላውን ሀገር እና ከተማ የማጥለቅ አደጋ ።
ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ለወደፊቱ የሙቀት መጠኑ በተለያዩ ጊዜያት የሚሰጠውን ምላሽ ለማስመሰል ሁለት ሞዴሎችን ተጠቅሟል። ተመራማሪዎቹ ከኢንዱስትሪ በፊት ከ1.7 እስከ 2.3 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በላይ የሆነ የአለም አማካይ የሙቀት መጠን ለይተው ካወቁ ድንገተኛ የበረዶ ንጣፍ መጥፋት ሊያስከትል ይችላል። ይህ የመድረሻ ነጥብ የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ሙሉ በሙሉ መቅለጥን በመቶዎች ወይም በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሊያመጣ ይችላል ፣ ይህም የባህር ከፍታ በሰባት ሜትር ይጨምራል።
ሆኖም ጥናቱ ተስፋን ይሰጣል፣ የሙቀት መጨመር በፍጥነት ወደ ፓሪስ ስምምነት 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ገደብ ከተቀየረ የከፋውን ሁኔታ ማስወገድ እንደሚቻል ይጠቁማል። የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ እና የካርቦን ቀረጻ ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር ወይም የደን መልሶ ማልማት ስራዎችን በመተግበር አሁን ያለውን የአየር ሙቀት መጨመር የበረዶው ንጣፍ እንዳይነካ ይከላከላል።
ተመራማሪዎቹ የሙቀት መጠኑን ከ "አስተማማኝ" ደረጃ በታች መመለስ ፈታኝ እንደሚሆን አጽንኦት ሰጥተው በወደፊት ቴክኖሎጂዎች ላይ ከመታመን ይልቅ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበዋል። ጥናቱ እንደ ዝናብ ደኖች እና የውቅያኖስ ጅረት ስርዓቶች ያሉ ሌሎች የምድር ስርዓት ውስጥ ከሚጠበቀው በላይ ሊጣሱ የሚችሉ ነጥቦችን አጉልቶ አሳይቷል።
የአለም መሪዎች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ለሚደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድርድር ሲዘጋጁ፣ ጥናቱ የፕላኔቶችን ሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት እና የአየር ንብረት ለውጥ ከሚያስከትላቸው ተፅዕኖዎች ጋር መላመድ አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል። ተመራማሪዎቹ የሙቀት መጠንን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች በአሁኑ ጊዜ ላይኖሩ እንደሚችሉ ያስጠነቅቃሉ, ይህም የሙቀት መጠንን ከአስተማማኝ ክልል ውስጥ ለመጠበቅ አሁን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል.
ምንጮች:
- ፍጥረት መጽሔት
- Niklas Boers, የፖትስዳም የአየር ንብረት ተፅእኖ ምርምር ተቋም
- ኒልስ ቦቾው፣ የኖርዌይ አርክቲክ ዩኒቨርሲቲ