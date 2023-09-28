የአካባቢ ንግዶችን በማስታወቂያ መደገፍ

ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎቻችን የተሻለ የንባብ ልምድ ለማቅረብ በጽሑፎቻችን ላይ የሚታዩትን የማሳያ ማስታወቂያ በ80 በመቶ ቀንሰዋል። ይህ ይዘቱ ያነሰ የተዝረከረከ እና ለማሰስ ቀላል መሆኑን ያረጋግጣል።
አሁንም የሚታዩት የማሳያ ማስታወቂያዎች በዋነኛነት የሚመነጩት በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ አገልግሎታቸውን ከሚያስተዋውቁ የሀገር ውስጥ ንግዶች ነው። እነዚህን ማስታወቂያዎች በማሳየት ዓላማችን የአካባቢያችንን የንግድ ሥራ ዕድገት ለመደገፍ እና ለማስተዋወቅ ነው፣በተለይ በእነዚህ ፈታኝ ጊዜያት።
የአካባቢ ንግዶች በማህበረሰባችን ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የስራ እድሎችን ይሰጣሉ፣ ለአካባቢው ኢኮኖሚ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ እና ልዩ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። ነገር ግን ወረርሽኙን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች በተከሰቱት ቀጣይ ተግዳሮቶች ሳቢያ እነዚህ ንግዶች ማግኘት የሚችሉትን ያህል ድጋፍ ይፈልጋሉ።
የማሳያ ማስታወቂያዎችን ከሌሎች ምንጮች በመቀነስ እና በአገር ውስጥ ንግዶች ላይ በማተኮር ተመዝጋቢዎቻችን በማህበረሰባቸው ውስጥ ያሉትን ምርቶች እና አገልግሎቶች እንዲያውቁ እና እንዲያገኙ እንፈልጋለን። ይህም የንግድ ድርጅቶችን ታይነት እና የደንበኛ መሰረት በማሳደግ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የአካባቢውን ማህበረሰብም ይጠቅማል።
ለአንባቢዎቻችን አግባብነት ያለው ማስታወቂያ በማቅረብ እና አስደሳች የንባብ ልምድን በመፍጠር መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን እንገነዘባለን። ለዛም ነው በማስታወቂያ ስልታችን ለሀገር ውስጥ ንግዶች ቅድሚያ ለመስጠት የወሰንነው።
የሀገር ውስጥ ንግዶችን በማስታወቂያ በመደገፍ፣ የበለጠ ጠንካራ እና ጠንካራ ማህበረሰብ ለመገንባት እየረዳን ነው። የደንበኝነት ተመዝጋቢ እንደመሆናችን መጠን በዚህ ጥረት ውስጥ ያለዎትን ግንዛቤ እና ድጋፍ እናመሰግናለን።
ትርጓሜዎች
- ማስታወቂያን አሳይ፡ በተለምዶ ምስሎችን ወይም ቪዲዮዎችን የሚያጠቃልል እና በድህረ ገፆች እና በሌሎች የመስመር ላይ መድረኮች ላይ የሚታይ የመስመር ላይ ማስታወቂያ አይነት።
- የአካባቢ ንግዶች፡- በአንድ የተወሰነ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ የሚሰሩ አነስተኛ ንግዶች ለአካባቢው ማህበረሰብ ፍላጎት የሚያሟሉ ናቸው።
ምንጮች:
- የለም.