የጥንት ኤሊ የዲኤንኤ ቅሪቶች ተገኝተዋል

ጉልህ በሆነ ሳይንሳዊ ግኝት ተመራማሪዎች ከ6 ሚሊዮን አመታት በፊት በነበረው የባህር ኤሊ ቅሪተ አካል ውስጥ የዲኤንኤ ቅሪቶችን አግኝተዋል። ይህ ግኝት በእንደዚህ ያሉ ጥንታዊ የጀርባ አጥንት ቅሪተ አካላት ውስጥ የጄኔቲክ ቁሶች ተለይተው የሚታወቁበትን ያልተለመደ ምሳሌ ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ 2015 በፓናማ ካሪቢያን የባህር ዳርቻ በቁፋሮ የተገኘው ቅሪተ አካል ኦስቲዮትስ የተባሉ በደንብ የተጠበቁ የአጥንት ህዋሶችን ያካተተ ሲሆን ይህም ስለ ኤሊው ጄኔቲክ ሜካፕ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ።
ቅሪተ አካሉ በከፊል ሲጠናቀቅ፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ያልተነካ ቅርፊት ያለው፣ ቀሪው አጽም ጠፍቷል። ግምቶች እንደሚጠቁሙት ኤሊው በህይወት ዘመኑ 30 ሴ.ሜ ያህል ርዝመት ይኖረዋል። የእነዚህ ጥንታዊ የዲኤንኤ ቅሪቶች የዘረመል ትንተና ከዛሬዎቹ የኬምፕ ራይሊ እና የወይራ ሬሊ ኤሊዎች ጋር ያለውን ዝምድና አሳይቷል።
የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ማህበራዊ ሚዲያ እና ሽርክናዎችን ይቀበላል
የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እራሱን ወደ ይበልጥ ወደሚቀርብ እና ወደሚያካትት ድርጅት ለመቀየር ከፍተኛ እመርታዎችን እያደረገ ነው። የኤጀንሲው የቅርብ ጊዜ የቻንድራያን-3 ተልእኮ በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ ከ8 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾችን በዩቲዩብ የቀጥታ ዥረቱ ሰብስቧል - ለመድረኩ ሪከርድ። ይህ ስኬት ህንድ በዝቅተኛ ዋጋ በህዋ ምህንድስና እና በሳይንስ ያላትን ብቃት ከማሳየቱም በላይ ISRO በማህበራዊ ሚዲያ ከህዝቡ ጋር ለመተሳሰር የሚያደርገውን ጥረት አጉልቶ አሳይቷል።
የአሁን እና የቀድሞ ሰራተኞችን ጨምሮ እንዲሁም የኢንደስትሪ ባለሙያዎችን ጨምሮ የተለያዩ የውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት ISRO ጠንካራ የመስመር ላይ ተገኝነትን በመገንባት እና አጋርነትን በማጎልበት ላይ የሰጠው ትኩረት ለምስሉ እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል። የቦታ አሰሳ ዝግጅቶችን ለሚሊዮኖች ተደራሽ በማድረግ፣ ISRO ህዝቡን ስለ ኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች ለማነሳሳት እና ለማስተማር ያለመ ነው።
የጃፓን የጨረቃ ተልዕኮ ዘግይቷል።
የጃፓን የጨረቃ ትራንስፖርት ማስጀመሪያ ኢስፔስ ኢንክ የመጪውን የጨረቃ ማረፊያ ተልዕኮውን ወደ 2026 በመግፋት ለአንድ አመት እንደሚያራዝም አስታውቋል።ውሳኔው በናሳ፣በዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ እንዲሁም ለኮሚሽኑ የተሻለ ዝግጅት ስለሚያስፈልገው ነው ተብሏል። የአቅርቦት መዘግየቶችን ለመፍታት. በዚህ አመት መጀመሪያ የአይስፔስ የመጀመሪያው የጨረቃ ማረፊያ ሙከራ የሆነው Hakuto-R Mission 1 ከፍታው በተሳሳተ ስሌት ምክንያት ከሽፏል። ከተልዕኮው ውድቀት በፊት ለወራት የዘለቀው የድርጅት ትርምስ እንደነበር ዘገባዎች ይጠቁማሉ።
በድጋሚ በተያዘው ተልእኮ፣ ispace ያጋጠሙትን መሰናክሎች ለማሸነፍ እና የተሳካ የጨረቃ ማረፊያ ለማድረስ ይጥራል። ከናሳ ጋር ያለው ትብብር የኩባንያውን የጨረቃ ፍለጋ ፍላጎት ከማሳየት ባለፈ ከናሳ እውቀትና ሃብት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እድል ይፈጥራል።
ትርጓሜዎች
- ኦስቲዮይቶች፡- የአጥንት ሕብረ ሕዋሳትን የመንከባከብ እና የማሻሻል ኃላፊነት ያለባቸው የአጥንት ሕዋሳት።
- ቻንድራያን-3፡ የጨረቃን ገጽታ ለመመርመር እና ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ለማድረግ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) የሚመራ የጨረቃ ተልእኮ።
- ናሳ፡ የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ ለሲቪል የጠፈር ምርምር እና ምርምር ኃላፊነት ያለው የብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር ነው።
ምንጮች:
- ምንም ልዩ ዩአርኤሎች አልተሰጡም።