የዳይኖሰር መጥፋት ቀስቅሴዎች እና በምድር ከባቢ አየር ላይ ያለው ተጽእኖ

ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ አስከፊ ክስተት የምድርን ታሪክ ለዘለዓለም ለውጦታል። አንድ አስትሮይድ ከዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ጋር በመጋጨቱ ዓለም አቀፋዊ ውድመት አስከትሏል እና ኃያላን ዳይኖሰርስን ጨምሮ በግምት 75% የሚሆነው የሁሉም ዝርያዎች መጥፋት ምክንያት ሆኗል። የወዲያውኑ ተፅዕኖዎች በግልጽ የሚታዩት-የዱር እሳቶች፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣የድንጋጤ ሞገዶች እና ሱናሚዎች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ላይ ያለው የረዥም ጊዜ ተፅዕኖ በመጥፋቱ ክስተት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
የአስትሮይድ ተፅዕኖን ተከትሎ በነበሩት አመታት፣ አቧራ እና ፍርስራሾች ሰማያትን ስላጨለመው የአየር ንብረት አደጋ ተከስቷል። ይህ ከፍተኛ የሙቀት መጠን መቀነስ አስከትሏል፣ ይህም ሥነ-ምህዳሮችን የበለጠ ያወከ እና ለብዙ ዝርያዎች ሕልውናን አስቸጋሪ አድርጎታል። በፍርስራሹ ምክንያት የተፈጠረው ጨለማ ፎቶሲንተሲስ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል፣ የምግብ ሰንሰለት ይረብሽ እና ወደ ተለያዩ ዝርያዎች ውድቀት ይዳርጋል።
የዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ተፅዕኖ በምድር ከባቢ አየር ላይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ተፅዕኖ እንደፈጠረ ይታመናል። ወደ አየር የሚጣሉት እጅግ በጣም ብዙ አቧራ እና ፍርስራሾች እንደ ማገጃ ሆነው የፀሐይ ብርሃን ወደ ላይ እንዳይደርስ ይከላከላል። ይህ ክስተት የአለምን የአየር ንብረት ስርዓት በማስተጓጎል ለረጅም ጊዜ ቅዝቃዜ እና ጨለማን አስከትሏል.
የሳይንስ ሊቃውንት የረዥም ጊዜ ጨለማ እና ቅዝቃዜ በእጽዋት ህይወት ላይ ማሽቆልቆልን ያስከትላሉ, ይህም በተራው በእጽዋት ዝርያዎች ላይ ተጽእኖ በማሳደሩ አጠቃላይ የምግብ ድርን ይረብሸዋል. በተጨማሪም የፀሐይ ብርሃን ማጣት እና የሙቀት መጠኑ መቀነስ አንዳንድ ፍጥረታት በሕይወት የመቆየት እና የመራባት ችሎታቸውን በቀጥታ ሊነኩ ይችላሉ።
አስትሮይድ በምድር ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመተንበይ እና ለመቀነስ ወሳኝ ነው። የአስትሮይድ ተጽእኖዎች እምብዛም ባይሆኑም, ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ጉዳት የማድረስ አቅም አላቸው. የሳይንስ ሊቃውንት እና የጠፈር ኤጀንሲዎች ለወደፊቱ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይድን ለመለየት እና አቅጣጫ ለማስቀየር የሚረዱ ስትራቴጂዎችን እና ቴክኖሎጂዎችን ለማዘጋጀት እየሰሩ ነው።
በየጥ
ጥ፡ የዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መልስ፡ የዳይኖሰር መጥፋት በዋነኛነት የተከሰተው ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በተከሰተ የአስትሮይድ ተጽእኖ ሲሆን ይህም ዓለም አቀፋዊ ጥፋት አስከትሏል።
ጥ፡ የአስትሮይድ ተጽእኖ የምድርን ከባቢ አየር እንዴት ነካው?
መ: የአስትሮይድ ተጽእኖ ከፍተኛ መጠን ያለው አቧራ እና ፍርስራሾችን ወደ ከባቢ አየር አስገብቷል፣ ይህም የአየር ንብረት አደጋን አስከትሏል። የፈጠረው ጨለማ እና የሙቀት መጠን መቀነስ ስነ-ምህዳሮችን በማስተጓጎል የበርካታ ዝርያዎችን መጥፋት አስከትሏል።
ጥ፡- የአስትሮይድ ተጽእኖ ወዲያውኑ ምን ውጤቶች ነበሩ?
መ: የአስትሮይድ ተጽእኖ ወዲያውኑ የሰደድ እሳት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ አስደንጋጭ ማዕበል እና ሱናሚዎች ይገኙበታል። እነዚህ በአካባቢው እና በሥነ-ምህዳሩ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል.