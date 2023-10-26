በፍራፍሬ ዝንብ መተንፈስ ላይ ያሉ ወሳኝ ምልከታዎች በሰው ልጆች ላይ የአኦርቲክ አኑኢሪዝምን ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ይሰጣሉ

የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በፍራፍሬ ዝንብ አተነፋፈስ ላይ ባደረጉት ጥናት ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን ይህም በሰዎች ላይ የአኦርቲክ አኑኢሪዝምን ለመረዳት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸውን ጠቃሚ መረጃዎችን ከፍተዋል። ከባዮሎጂ ኢንስቲትዩት በዶ/ር ማትያስ ቤህር የሚመራው ቡድኑ በጎቲንገን ከሚገኘው ማክስ ፕላንክ ሁለገብ ሳይንስ ተቋም ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር በድሮስፊላ ፅንሶች የመተንፈሻ አካላት ላይ ሰፊ ምርመራ አድርጓል። በቅርቡ በ eLife በተባለው የሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ግኝታቸው፣ በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ ባለው የመተንፈሻ አካላት እና በሰው ደም ዝውውር ሥርዓቶች መካከል ያለውን ትኩረት የሚስብ ትስስር ያሳያል።
ጥናቱ ዱምፒ እና ፒዮፒዮ በመባል የሚታወቁ ልዩ ፕሮቲኖች በመኖራቸው በፍራፍሬ ዝንቦች የመተንፈሻ አካላት እና ከሴሉላር ማትሪክስ መካከል ጠቃሚ ግንኙነት እንዳለ አሳይቷል። ይህ ግኝት በሰዎች የደም ዝውውር ስርአቶች ውስጥ ተመሳሳይ ስርአቶች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ ያንፀባርቃል። ልክ እንደ ትራኪካል ሲስተም በፍራፍሬ ዝንብ ውስጥ እንዳሉት ውስብስብ የቱቦዎች አውታር የራሳችን የደም ዝውውር ስርዓታችን ለትክክለኛው ስራ በተወሳሰበ የደም ስሮች ድር ላይ ይመሰረታል።
የፍራፍሬ ዝንቦች በፅንሱ እድገት ወቅት የመተንፈሻ ቱቦዎች በውጫዊ ሴል ማትሪክስ ተሞልተዋል, በዙሪያው ባሉ ህዋሶች በሚስጥር, ይህም ወሳኝ መዋቅራዊ ድጋፍ ይሰጣል. ነገር ግን የአካል ክፍሎች እድገታቸውን በሚቀጥሉበት ጊዜ በሴሉላር ክፍሎች እና ከሴሉላር ማትሪክስ መካከል ያለው አለመመጣጠን ሊከሰት ስለሚችል የሕዋስ ሽፋን መበላሸትን ያስከትላል። ይህንን ለመከላከል ፕሮቲሊስ ኖቶፕሌዩል እንደ ጥንድ መቀስ ይሠራል፣ በተለይም ፒዮፒዮን ጨምሮ ፕሮቲኖችን እና peptidesን ይሰብራል ፣ ይህም በሴሎች እና በውጫዊው ሴሉላር ማትሪክስ መካከል ያለውን ግንኙነት ይቋረጣል።
በፍራፍሬ ዝንቦች ላይ የሚስተዋሉ ጉድለቶች በሰው ልጆች ላይ እንደ አኦርቲክ አኔሪዝም ሊገለጡ እንደሚችሉ ዶ/ር ቤህር ያስረዳሉ። በጥናቱ ውስጥ ተለይተው የሚታወቁት ፕሮቲኖችም በሰዎች ውስጥ እንደሚገኙ እነዚህ ግኝቶች ለወደፊት የአኦርቲክ አኑኢሪዝም እና ሌሎች የቱቦ በሽታዎች አመጣጥ ምርምር ለማድረግ አስደሳች መንገድን ይሰጣሉ. የ tubular systems ን ትክክለኛነት ለመጠበቅ የተወሳሰቡ ዘዴዎችን መረዳቱ እንደነዚህ ያሉትን ሁኔታዎች በምርመራ፣ በመከላከል እና በማከም ረገድ እድገትን ሊያመጣ ይችላል።
ይህ መሠረታዊ ምርምር ከሰዎች ጋር መሠረታዊ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ስለሚጋሩ እንደ የፍራፍሬ ዝንብ ያሉ ሞዴል ፍጥረታትን ማጥናት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። የሳይንስ ሊቃውንት በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ ያለውን የመተንፈሻ አካላት ውስብስብ አሠራር በመመርመር በመጨረሻ የሰውን ጤና ለማሻሻል የሚረዱ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ።
በየጥ
የመተንፈሻ አካላት ሥርዓት ምንድን ነው?
የመተንፈሻ አካላት የአየር ወይም የመተንፈሻ ጋዞች መጓጓዣን የሚያመቻቹ በነፍሳት እና ሌሎች አርቲሮፖዶች ውስጥ የሚገኙትን ቱቦዎች መረብን ያመለክታል።
የአኦርቲክ አኑኢሪዜም ምንድን ናቸው?
የአኦርቲክ አኑኢሪይም የሚገለጠው ባልተለመደው የሆድ ቁርጠት ወይም ፊኛ (ፊኛ) ሲሆን ይህም ደም ኦክሲጅን ያለበትን ደም ከልብ ወደ ሌላው የሰውነት ክፍል የመሸከም ሃላፊነት ያለው ዋናው የደም ቧንቧ ነው። አኑኢሪዜም ከተሰነጠቀ, ለሕይወት አስጊ ሊሆን ይችላል.
የፍራፍሬ ዝንብ በምርምር ውስጥ ለምን ጥቅም ላይ ይውላል?
የፍራፍሬ ዝንቦች በተለይም ሞዴል ኦርጋኒዝም ድሮስፊላ በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ የዋሉት አጭር የህይወት ዘመናቸው፣ ለእርሻ ቀላልነታቸው እና ከሰዎች ጋር በዘረመል ተመሳሳይነት ምክንያት ነው። ጥናታቸው በሰው ልጅ ጤና እና በሽታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ስልቶችን እንዲፈቱ ተመራማሪዎችን በመርዳት በመሰረታዊ ባዮሎጂካል ሂደቶች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።