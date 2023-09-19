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የሴራ ዴ አታፑዌርካን ጥልቀት ማሰስ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 19, 2023
የሴራ ዴ አታፑዌርካን ጥልቀት ማሰስ

በቅርብ ጊዜ በጆሴፕ ኤም. ፓሬስ እና በቡድናቸው በሴንትሮ ናሲዮናል ደ ኢንቬስትጋሲዮን sobre la Evolución Humana (CENIEH) የተደረገ የጂኦሎጂ ጥናት በስፔን ውስጥ በሴራ ዴ አታፑርካ ምድር ላይ ዘልቋል። በማሪን ኤንድ ፔትሮሊየም ጂኦሎጂ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በአካባቢው ያለውን ጥልቅ መዋቅር እና የጂኦሎጂካል ትስስሮችን ለመረዳት ያለመ ነው።

ጥናቱ እንደሚያሳየው ከመሬት በታች የሚገኙት ቁሳቁሶች በሴራ ዴ አታፑርካ ላይ የሚታዩ የኖራ ድንጋይዎች ናቸው. እነዚህ ቁሳቁሶች ከ 5 ኪ.ሜ በላይ ስፋት ያለው በጣም ትልቅ የከርሰ ምድር መዋቅር "የበረዶው ጫፍ" ብቻ ናቸው. ይህ መዋቅር የተገነባው ለስላሳ እቃዎች, በተለይም ትራይሲክ ሉቲትስ እና ትነት, ይህም ስቴቱ እንዲንቀሳቀስ ያስችለዋል.

ጥናቱ በሴራ ዴ አታፑርካ የጂኦሎጂካል አቀማመጥ ላይም ብርሃን ፈንጥቋል። በተለምዶ እንደ አንቲክላይን የተገለጸው, የጂኦሎጂካል ስራው እንደሚያሳየው ይህ መዋቅር ከ 1,000 ሜትር ጥልቀት በላይ ነው. በዚያ ጥልቀት ላይ፣ የሜሶዞይክ ስታታ በፔሊዮዞይክ ምድር ቤት ላይ ያርፋል፣ እሱም ግትር እና ክሪስታል ነው። ውጤቶቹ እንደሚያመለክተው የስትራቱን መታጠፍ የተቻለው እንደ ቅባት ወይም ዲታችመንት ደረጃ የሚያገለግሉ ልዩ ቁሳቁሶች በመኖራቸው ሲሆን ይህም ስቴቱ በጠንካራው የታችኛው ክፍል ላይ እንዲንሸራተት ያስችለዋል። በዱዌሮ ተፋሰስ ውስጥ ፣ የመለያው ደረጃ ከትራይሲክ ጊዜ የመጡ ቁሳቁሶችን ያቀፈ ነው ፣ እነሱም በሜካኒካል ደካማ እና ከመጠን በላይ የተንሰራፋውን ንጣፍ እንቅስቃሴ እና ማጠፍ ያመቻቻሉ።

የዚህ ጥናት ግኝቶች የሴራ ዴ አታፑርካ ጥልቅ መዋቅር እና የጂኦሎጂካል ግንኙነቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ. የዚህን ክልል የከርሰ ምድር ጂኦሎጂ መረዳቱ በጂኦሎጂካል ታሪኩ እና በሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ አስፈላጊ ነው።

ምንጭ፡ ፔድሮ ካማራ እና ሌሎች፣ የአይቤሪያን ክልል ከባስክ-ካንታብሪያን ተፋሰስ ጋር ማገናኘት፡ የሴራ ዴ አታፑርካ (ስፔን) መዋቅር፣ የባህር እና ፔትሮሊየም ጂኦሎጂ (2023)። DOI፡ 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

ምንጭ፡- CENIEH

ጥቅስ:
ተመራማሪዎች የሴራ ዴ አታፑርካን ጥልቀት ያጠናሉ (2023፣ ሴፕቴምበር 19) መስከረም 19 ቀን 2023 ከ phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

ማሳሰቢያ፡- ይህ ጽሑፍ በምንጭ ጽሑፉ ላይ ተመርኩዞ እንደገና ተጽፏል።

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