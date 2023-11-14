አዳዲስ ግኝቶች በ Sunspot አውሮራ ላይ ብርሃን ፈነዱ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በፀሐይ ላይ ስላለው የፀሐይ ቦታ አውሮራ አስገራሚ ግኝት አድርጓል። በፀሐይ ገጽ ላይ ከጨለማው ክልል በላይ የተስተዋለው የሬዲዮ ልቀት አውሮራ መሰል ጥራቶች አሉት። እነዚህ ልቀቶች ከፀሐይ ቦታ በ24,855 ማይል ርቀት ላይ የተገኙ ሲሆን በእይታ፣ በፖላራይዜሽን እና በቆይታ ጊዜያቸው ላይ በመመስረት “አውሮራ መሰል” ተብለው ተገልጸዋል።
ከፀሐይ የሚመነጩ ቅንጣቶች ከከባቢ አየር ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ከሚከሰተው የምድር አውሮራስ በተለየ፣ የፀሃይ ስፖት አውሮራ ልቀት በከፍተኛ ድግግሞሽ ይከሰታል። ከምድር 2,500 እጥፍ የሚበልጠው የፀሐይ ስፖት መግነጢሳዊ መስክ ለዚህ ልዩነት ተጠያቂ ነው። የምድር አውሮራዎች በአብዛኛው በዝቅተኛ ድግግሞሾች ይከሰታሉ፣ ይህም ከመቶ ሺዎች kHz እስከ 1 ሚሊዮን kHz የሚደርስ ቢሆንም፣ የፀሃይ ስፖት አውሮራ ልቀቶች በከፍተኛ ድግግሞሽ ክልል ውስጥ ይከሰታሉ።
እነዚህ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የፖላራይዝድ ራዲዮዎች ከፀሐይ ቦታ የሚመነጩት የከዋክብት ማግኔቲክ ሂደቶችን አሁን ያለን ግንዛቤ ይፈታተነዋል። ከዚህ ቀደም የፀሐይ ሬዲዮ ፍንዳታ የሚቆየው ለደቂቃዎች ወይም ለሰዓታት ብቻ ነው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን እነዚህ አዲስ የተስተዋሉ ልቀቶች ከአንድ ሳምንት በላይ ቆይተዋል፣ ይህም ልዩ ክስተትን ያሳያል።
ይህ ግኝት ስለ ፀሀይ መግነጢሳዊ ሂደቶች ግንዛቤን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ሌሎች ኮከቦችን ለመረዳትም አንድምታ አለው። ሳይንቲስቶች የራሳችንን ፀሐይ በማጥናት ከኤም-ድዋርፍስ የሚመነጨውን ኃይለኛ ልቀትን በተሻለ ሁኔታ ሊተረጉሙ ይችላሉ, በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም የተለመደው የኮከብ አይነት.
ተጨማሪ ምርምር እና ምልከታ፣ ሁለቱም ከመሬት ላይ ከተመሰረቱ ቴሌስኮፖች እና ከህዋ ምርምር፣ በፀሃይ ላይ ያለውን ተለዋዋጭ ሁኔታ ለመፍታት ይረዳሉ። እንደ NASA's Solar Orbiter እና Parker Solar Probe ያሉ የጠፈር መንኮራኩሮች ስለ ፀሐይ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት እና በላዩ ላይ ስለሚከሰቱት ማዕበሎች ጠቃሚ መረጃዎችን እያቀረቡ ነው።
ፀሀያችንን መመርመራችንን እና ስንረዳ፣ በምድር ላይ ህይወትን ለሚሰጡ እና በዙሪያችን ያለውን አጽናፈ ሰማይ ለሚቀርጹ ውስብስብ ሂደቶች ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን።
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በየጥ
የፀሐይ ቦታ ምንድን ነው?
የፀሐይ ቦታ በፀሐይ ገጽ ላይ ከደማቅ ክፍሎች የበለጠ ቀዝቃዛ ሆኖ የሚታይ ጨለማ ክልል ነው። ይህ የሚከሰተው በጠንካራ መግነጢሳዊ መስኮች ነው, ከምድር 2,500 ጊዜ ያህል ጥንካሬ አለው, ይህም በእነዚያ ክልሎች የሙቀት ልውውጥን ይከላከላል.
የፀሐይ ስፖት አውሮራስ ከምድር አውሮራስ የሚለየው እንዴት ነው?
የፀሐይ ስፖት አውሮራስ የሚከሰተው ከምድር አውሮራስ ከፍ ባለ ድግግሞሽ ነው። እነሱ የፀሐይ ቦታ መግነጢሳዊ መስክ ከምድር በሺህ የሚቆጠሩ ጊዜ ጥንካሬ ያለው ውጤት ነው። የምድር አውሮራዎች በአብዛኛው በዝቅተኛ ድግግሞሾች ይከሰታሉ።
የፀሐይ አውሮፕላኖችን ከማጥናት ምን እንማራለን?
የፀሐይን አውሮራስ ማጥናት የፀሐይን መግነጢሳዊ ሂደቶች እንድንገነዘብ ይረዳናል እና ስለ ሌሎች የአጽናፈ ሰማይ ኮከቦች ግንዛቤን ይሰጣል። የራሳችንን ፀሀይ በማጥናት ከኤም-ድዋርፍስ የሚለቀቁትን ልቀቶች በተሻለ ሁኔታ መተርጎም እንችላለን በጣም የተለመደው የኮከብ አይነት።