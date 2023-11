አዲስ አንቀጽ፡- በደን ካርቦን መመረዝ ውስጥ የ Mycorrhizal ዝርያዎችን ሚና ማሰስ

By

በተፈጥሮ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት የቻይና የሳይንስ አካዳሚ (ሲኤኤስ) ተመራማሪዎች በማይኮርሂዝል ዝርያዎች እና በደን ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የካርቦን መበታተን መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት አረጋግጠዋል። በፕሮፌሰር ዡ ጂያኦጁን መሪነት ቡድኑ እንደ ናይትሮጅን ክምችት እና ሙቀት መጨመር ያሉ የአለምአቀፍ ለውጥ ነጂዎች በእጽዋት ባዮማስ እና በአፈር ካርቦን ክምችት መካከል ያለውን ግንኙነት መርምሯል።

ደኖች በግምት 80% የሚሆነውን የከርሰ ምድር ካርቦን የሚያከማቹ ወሳኝ የካርበን ማጠራቀሚያዎች ናቸው። በጫካ ስነ-ምህዳር ውስጥ የሚገኙት ሁለቱ በጣም የተለመዱ የ mycorrhizal ፈንገስ ዓይነቶች arbuscular mycorrhizal (AM) እና ectomycorrhizal (ECM) ፈንገሶች ናቸው። በእጽዋት እና በእነዚህ mycorrhizal ዓይነቶች መካከል ያለው ልዩ ግንኙነት በጫካ ካርቦን ብስክሌት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ፣ በእጽዋት እድገት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ፣ ንጥረ-ምግቦችን ማግኘት እና የአፈር ካርቦን ማከማቻ።

ቀደም ሲል የዙው ቡድን ያካሄደው ጥናት ከመሬት በታች ባለው የካርበን ክምችት AM እና ECM ደኖች ላይ ያተኮረ ሲሆን፥ AM የሚበዙት ደኖች ከመሬት በታች የካርቦን ክምችቶች በECM ከሚያዙ ደኖች ጋር ሲነፃፀሩ 25% ከፍ ያለ መሆኑን አረጋግጧል። ይሁን እንጂ በዓለም አቀፍ ለውጥ ወቅት የ mycorrhizal ማኅበራት በዛፎች መካከል ባለው የካርበን ስርጭት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ግልጽ አልሆነም።

በዚህ ጉዳይ ላይ ብርሃን ለማብራት ተመራማሪዎቹ የአለም አቀፍ ለውጥ አሽከርካሪዎች ባሉበት የደን ባዮማስ፣ የአፈር ካርቦን እና የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ ሰፊ መረጃዎችን አሰባስበዋል። በእነዚሁ አሽከርካሪዎች የእፅዋት ባዮማስ በ17.9%-31.4% ጨምሯል፣የአፈር ካርቦን ክምችቶች ግን እንደ ልዩ የአለም ለውጥ ሁኔታዎች ልዩነት አሳይተዋል። በተሻሻለ የስር ባዮማስ እና በማይክሮባዮሎጂ እንቅስቃሴ ምክንያት የአፈር ካርቦን ክምችቶች ከፍ ባለ የ CO7.8 መጠን በ 2% ጨምረዋል። በአንጻሩ የአፈር ካርቦን ክምችቶች በናይትሮጅን ክምችት እና ሙቀት መጨመር ላይ ጉልህ ለውጥ አላደረጉም, ይህም በአፈር አሲድነት እና በፕሪሚንግ ተጽእኖ ምክንያት ነው.

ተጨማሪ ትንታኔ የዛፍ ዝርያዎችን ወደ AM እና ECM ዛፎች መከፋፈልን ያካትታል. እነዚህ ልዩነቶች የተፈጠሩት በተለያዩ የ AM እና ECM ፈንገስ የንጥረ-ምግብ አወሳሰድ አቅሞች ላይ በመመስረት ነው። ተመራማሪዎቹ የእጽዋት ባዮማስ እና የአፈር ካርቦን ክምችቶች ከናይትሮጅን ክምችት እና ሙቀት መጨመር ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ባለ CO2 ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል። በተጨማሪም የአፈር ካርቦን ክምችቶች በ mycorrhizal ማህበራት ላይ ጥገኛ ሆነው ተገኝተዋል, በ AM የዛፍ ዝርያዎች ቁጥጥር ስር ያሉ ደኖች እየቀነሱ እና በናይትሮጅን ክምችት እና ሙቀት መጨመር ውስጥ በ ECM የዛፍ ዝርያዎች ቁጥጥር ስር ያሉ ደኖች ይጨምራሉ.

ግኝቶቹ የ mycorrhizal ማህበራት በደን ስነ-ምህዳር ውስጥ በተለይም የአፈር ካርቦን ክምችቶችን በመቆጣጠር ረገድ ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል። ከዚህም በላይ በአካባቢያዊ ለውጦች ላይ ስለ ተክሎች-አፈር የካርበን አመዳደብ ስልቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት በአለምአቀፍ የደን የካርበን ሞዴሎች ውስጥ የማይኮርሂዝል ዝርያዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ.

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

1. mycorrhizal ፈንገሶች ምንድን ናቸው?

Mycorrhizal ፈንገሶች ከዕፅዋት ሥሮች ጋር እርስ በርስ የሚስማሙ ግንኙነቶችን የሚፈጥሩ ሲምባዮቲክ ፈንገሶች ናቸው. በእጽዋት ውስጥ የተመጣጠነ ንጥረ ነገር መጨመርን ያጠናክራሉ እና ለአጠቃላይ የስነ-ምህዳር ጤና አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.

2. በ arbuscular mycorrhizal (AM) እና ectomycorrhizal (ECM) ፈንገሶች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

AM ፈንገሶች በአብዛኛዎቹ የእፅዋት ዝርያዎች ሥሮች ውስጥ ዘልቀው ይገባሉ ፣ ይህም የንጥረ-ምግብ ልውውጥን የሚያመቻቹ አርቡስኩሎችን ይፈጥራሉ። በሌላ በኩል የ ECM ፈንገሶች በተወሰኑ የዛፍ ዝርያዎች ላይ ንጥረ-ምግቦችን በማስፋፋት በእጽዋት ሥሮች ዙሪያ ሽፋን ይሠራሉ.

3. የ mycorrhizal ማህበራት በጫካ ውስጥ ያለውን የካርቦን ክምችት እንዴት ይጎዳሉ?

የ mycorrhizal ማህበር አይነት በእጽዋት እድገት, ንጥረ-ምግብ ማግኘት እና የአፈር ካርቦን ማከማቻ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል. የተለያዩ የ mycorrhizal ማህበራት ለአለምአቀፍ ለውጥ ነጂዎች የተለያዩ ምላሾችን ሊያስከትሉ ይችላሉ, ይህም በጫካ ስነ-ምህዳር ውስጥ ባሉ ዛፎች መካከል ያለውን የካርበን ስርጭት ይነካል.

4. የአፈር ካርቦን ክምችቶች ለምን አስፈላጊ ናቸው?

የአፈር ካርቦን ክምችቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር በመለየት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. ለካርቦን አያያዝ ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት የአፈር ካርቦን ማከማቻ ላይ ተጽእኖ ያላቸውን ነገሮች መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።