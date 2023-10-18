ተመራማሪዎች ልዩ የባክቴሪያ ግልባጭ አራማጅ እውቅና ሁነታን አገኙ

የቻይና የሳይንስ አካዳሚ ተመራማሪዎች በባክቴሪያ ውስጥ ስላለው ግልባጭ አራማጅ ማወቂያ ሁነታ ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በተፈጥሮ ኮሙዩኒኬሽንስ ላይ የታተመውን ጥናቱን የመሩት ፕሮፌሰር ዙ ፒንግ ከባዮፊዚክስ ኢንስቲትዩት እና ፕሮፌሰር ፌንግ ይንግጋንግ በኪንግዳኦ የባዮ ኢነርጂ እና ባዮፕሮሴስ ቴክኖሎጂ ተቋም ነው።
ቡድኑ ትኩረት ያደረገው ሴሉሎሶም በሚባለው መልቲኤንዛይም ኮምፕሌክስ አማካኝነት ሊኖሴሉሎስን በብቃት የሚያዋርድ የአናይሮቢክ ክሎስትሪያዲያ ዓይነት ክሎስትሪዲየም ቴርሞሴለም ነው። ይህ ውስብስብ ለባዮ ኢነርጂ እድገት ጠቃሚ ነው.
የባክቴሪያ ዲ ኤን ኤ ግልባጭ የተጀመረው በአር ኤን ኤ ፖሊሜሬሴ (RNAP) holoenzymes ሲሆን እነዚህም የዲ ኤን ኤ አራማጆች ክልሎችን የሚያውቁ ሲግማ (σ) ምክንያቶችን ያቀፈ ነው። ሲ ቴርሞሴለም σI (SigI) የሚባል ልዩ የሲግማ ፋክተር ይዟል፣ ይህ በσ70 ቤተሰብ ውስጥ ካሉ ሌሎች የሲግማ ምክንያቶች ይለያል።
በሲ ቴርሞሴለም ውስጥ ያሉት ሲግአይ ምክንያቶች አስተዋዋቂዎችን እንዴት እንደሚያውቁ ለመረዳት፣ ተመራማሪዎቹ የሶስተኛ ደረጃ የሲግአይ፣ አር ኤን ኤ እና ፕሮሞተር ዲ ኤን ኤ ፈጠሩ። ክሪዮ-ኤም ቴክኖሎጂን በመጠቀም፣ በሁለት ሲ ቴርሞሴለም σI ኮምፕሌክስ፣ SigI1 እና SigI6 የተሰራውን የ RNA polymerase-sigma-promoter open complexes (RPo complexes) አወቃቀሮችን ወሰኑ።
እነዚህን አወቃቀሮች ከሌሎች ግልባጭ ውስብስቦች ጋር በማነፃፀር፣ ተመራማሪዎቹ ሲግአይ በ σ70 ቤተሰብ ውስጥ በ σ ምክንያቶች መካከል የተለየ አስተዋዋቂ ማወቂያ ዘዴን ያሳያል። የC-terminal of SigI (SigIC) የአስተዋዋቂውን -35 ኤለመንት በሄሊክስ-ተርን-ሄሊክስ ሞቲፍ ይገነዘባል። SigIC እንዲሁም ከዲኤንኤ ጥቃቅን የ -35 ኤለመንቱ ጋር ይገናኛል፣ ይህም ለየት ያለ የማወቂያ ሁነታ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የ N-terminal የSigI (SigIN) የአስተዋዋቂውን -10 ንጥረ ነገር ይገነዘባል እና ሰፊ የፕሮቲን-ዲ ኤን ኤ መስተጋብር ይፈጥራል። እነዚህ መስተጋብሮች በአስተዋዋቂ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እና የሲጂአይ-ጥገኛ አራማጆች ለሴሉሎሶማል ጂኖች የጽሑፍ ግልባጭ ጥንካሬን ይወስናሉ።
ይህ ግኝት C. ቴርሞሴለም የሴሉላሴን ዘረ-መል (ጅን) አገላለጽ እንዴት እንደሚቆጣጠር እና ስለ ማይክሮቢያላዊ ግልባጭ ደንቦች ልዩነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቶቹ ሴሉላሶችን ለማሻሻል እና ለመጠቀም እምቅ አተገባበር አላቸው።
ምንጭ:
– Jie Li et al፣ የጽሑፍ ግልባጭ ውቅር የልዩ σI ምክንያቶች ውስብስብ፣ ተፈጥሮ ግንኙነቶች (2023)። DOI፡ 10.1038/s41467-023-41796-4