ተመራማሪዎች በአኩሪ አተር ውስጥ ያለውን የኦዞን ጭንቀት ለመለካት በፀሀይ-አነሳሽነት ክሎሮፊል ፍሎረሰንስ (SIF) ይጠቀማሉ።

ከኢሊኖይ ኡርባና-ቻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኤስዲኤ የግብርና ምርምር አገልግሎት የተውጣጡ ተመራማሪዎች በፀሐይ-የተመረተ ክሎሮፊል ፍሎረሰንስ (SIF) መለኪያዎችን በመጠቀም ከፍ ያለ የኦዞን (O3) በአኩሪ አተር ተክሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመለካት ችሏል። በጆርናል ኦፍ የሙከራ ቦታኒ ላይ የታተመው ጥናቱ በኦዞን ላይ ያለውን ጫና በመስኩ ላይ ያለውን ጫና ለመለካት SIF ን ተግባራዊ ለማድረግ የመጀመሪያው ነው።
SIF ከፎቶሲንተሲስ ከሚመነጨው ጥቅም ላይ ያልዋለ ኃይል በእጽዋት የሚወጣውን ፍሎረሰንት በመለካት በእጽዋት ላይ የሚደርሰውን ጫና የሚያውቅ ወራሪ ያልሆነ ዘዴ ነው። ተመራማሪዎቹ የ O3 መጠን መጨመር የ SIF መጠን እንዲቀንስ አድርጓል, ይህም የእፅዋትን ጭንቀት ያሳያል. ጥናቱ የተካሄደው በ SoyFACE ፋሲሊቲ ሲሆን ይህም የኦዞን ብክለት በመስክ ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማጥናት የሙከራ አልጋ ይሰጣል።
ኦዞን ለገበሬዎች ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል ጎጂ የአየር ብክለት ነው. SIF ን በመጠቀም ተመራማሪዎች የኦዞን በአኩሪ አተር ተክሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ በፍጥነት እና በአስተማማኝ ሁኔታ መገምገም ይችላሉ። ቡድኑ በሁለቱም ቁጥጥር እና ከፍ ባለ O3 ቦታዎች SIF ን ለመለካት ከዕፅዋት ጣራ በላይ የተቀመጠው ተንቀሳቃሽ ስፔክትሮስኮፒክ ሲስተም ተጠቅሟል።
ተመራማሪዎቹ SIF ን ከመለካት በተጨማሪ ከፎቶሲንተሲስ ጋር የተያያዙ ሌሎች ሂደቶችን ለምሳሌ ኤሌክትሮን ማጓጓዝ እና ቅጠል-ጋዝ መለዋወጥን ተንትነዋል. ግኝቶቹ የ SIF መቀነስ የጭንቀት ምልክት መሆኑን አረጋግጠዋል. SIF ከዕፅዋት መጠን መለኪያዎች ጋር ተዳምሮ ለገበሬዎች የሰብል ምርትን ጥሩ ግምት ሊሰጥ ይችላል።
የ SIF ጥቅሞች አንዱ የመለጠጥ ችሎታ ነው. ተመራማሪዎቹ በዓለም ዙሪያ በሚገኙ አካባቢዎች ፎቶሲንተሲስን በመሬት ላይ ከሚዞር ሳተላይት ለመከታተል SIF ን ለመጠቀም ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ዘዴ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ ፎቶሲንተሲስ ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ፎቶሲንተሲስን በክልል ወይም በአለምአቀፍ ደረጃ ለመገመት እና ለመከታተል በ SIF እና በፎቶሲንተሲስ መካከል ያለውን የሜካኒስቲክ ግንኙነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በ SoyFACE የተካሄዱት ሙከራዎች ይህንን ግንዛቤ ለመገንባት አስተዋፅዖ አድርገዋል።
በአጠቃላይ የኤስአይኤፍ መለኪያዎች በከባቢ አየር ብክለት በሰብል ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለመገምገም ጠቃሚ መሳሪያ ይሰጣሉ። ተመራማሪዎች ኤስአይኤፍን በመጠቀም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የአለምን የምግብ አቅርቦት ለማስቀጠል አስፈላጊ መረጃዎችን በመስጠት ከፍ ያለ የኦዞን መጠን በአኩሪ አተር እፅዋት ላይ እንዴት እንደሚጎዳ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጭ:
Genghong Wu et al፣ በፀሀይ-የተፈጠረ ክሎሮፊል ፍሎረሰንስ ከፍ ያለ የኦዞን ተፅእኖን በካኖፒ መዋቅር እና በአኩሪ አተር ውስጥ ያለውን የእርጅናን ማፋጠን፣ ጆርናል ኦቭ የሙከራ ቦታኒ (2023)። DOI፡ 10.1093/jxb/erad356
Urbana-Champaign ላይ በኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ