አዲስ ግኝት በ3ዲ ህትመት፡ የሮቦት እጅ የፈጠራ ቴክኒክን በመጠቀም ተፈጠረ

የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች እና ከኤምአይቲ ጋር የተገናኘው በአሜሪካን የተመሰረተ ጅምር በ3D በተሳካ ሁኔታ የሚሰራ ሮቦት እጅ በአጥንት፣ጅማትና ጅማት በማተም ትልቅ ስራ አስመዝግበዋል። ይህ አስደናቂ እድገት በ 3D ህትመት ቴክኖሎጂ ውስጥ ጉልህ እድገትን ይወክላል ፣ የሰው ሰራሽ እና ለስላሳ ሮቦቲክስ መስክ አብዮት።
ከዚህ ግኝት በፊት ባህላዊ የ3-ል ማተሚያ ቴክኒኮች በፍጥነት በሚታከሙ ፕላስቲኮች ብቻ የተገደቡ ነበሩ። ነገር ግን፣ በETH Zurich ያለው ቡድን እና ከኤምአይቲ ጋር የተቆራኘው ጅምር 3D ቀስ በቀስ የሚፈወሱ ፕላስቲኮችን ለማተም ዘዴ ፈር ቀዳጅ ሆነዋል፣ ይህም ይበልጥ የተራቀቀ እና ውስብስብ የሆነ የሮቦት እጅ እንዲፈጠር ያስችለዋል፣ ይህም የተፈጥሮ የሰው ልጅ አባሪዎችን ባህሪያት በቅርበት የሚመስል ነው።
ዋናው ፈጠራ የተለያየ ልስላሴ እና ግትርነት ያላቸው የተለያዩ ፖሊመሮችን በአንድ ጊዜ ማተም የሚያስችል ልቦለድ ሌዘር የመቃኘት ዘዴን በመጠቀም ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ ይህንን ዘዴ በመጠቀም በኅትመት ሂደት ውስጥ በሮቦት የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ “የመለጠጥ ችሎታ ያላቸው ልዩ ፕላስቲኮች” ሠርተዋል።
በተለይም የእጅን የተለያዩ ክፍሎች ያለምንም እንከን የለሽ ውህደት ይህንን ስኬት ከቀደምት ሙከራዎች የሚለይ ሲሆን ይህም የድህረ-ሕትመት ስብሰባ አስፈላጊነትን ያስወግዳል። የተሻሻለ የመቆየት ችሎታ፣ የመለጠጥ ችሎታ እና የጉዳት ስጋትን በመቀነስ ስስ ነገሮችን የመቆጣጠር ችሎታን ጨምሮ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል።
ከ ETH Zurich ፕሮፌሰር ሮበርት ካትሽማን ከባህላዊ የብረት አቻዎቻቸው ይልቅ ለስላሳ ሮቦቶች ያለውን ጥቅም አፅንዖት ሰጥተዋል። ታዛዥ ተፈጥሮአቸው ከሰዎች ጋር እንዲተባበሩ እና በቀላሉ ሊበላሹ የሚችሉ ነገሮችን ለመቆጣጠር የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ ያደርጋቸዋል። በውጤቱም, ይህ ፈጠራ ከፕሮስቴትቲክስ ባሻገር እጅግ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት, እምቅ ችሎታውን ወደ ማናቸውም ኢንዱስትሪዎች በማስፋፋት ለስላሳ የሮቦቲክ መዋቅሮች, ለምሳሌ ጫጫታ እና ንዝረትን የሚወስዱ ዕቃዎችን ማምረት.
በተመራማሪዎቹ የተገነባው አዲሱ የ3-ል ማተሚያ ቴክኒክ የንብርብር-በ-ንብርብር አቀራረብን ከተቀናጀ ስካነር ጋር በማጣመር መሬቱን ለሥርዓተ-ጥበባት በየጊዜው የሚከታተል ነው። ይህ ትክክለኛ ምርትን ያረጋግጣል እና ቀስ በቀስ የሚፈወሱ ፖሊመሮችን መጠቀም ያስችላል። በሕትመት ሂደቱ ውስጥ የቁሳቁሱን ጥንካሬ በጥሩ ሁኔታ በማስተካከል ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የተዘጋጁ ልዩ እቃዎችን መፍጠር ይቻላል.
ከኤምአይቲ ጋር የተቆራኘው ጅምር ኢንክቢት ይህንን አዲስ ቴክኖሎጂ በማዳበር ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። እነዚህን የላቁ አታሚዎች በቅርቡ ለአምራቾች እንዲደርሱ ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን ይህን ዘዴ በመጠቀም ውስብስብ ባለ 3D የታተሙ ዕቃዎችን ለአነስተኛ አካላት ለማቅረብ አቅደዋል።
በየጥ
1. በ 3D ህትመት ውስጥ የዚህ ግኝት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
ይህ ግኝት በ3D የህትመት ቴክኖሎጂ እና ለስላሳ ሮቦቲክስ መስክ ትልቅ እድገትን የሚያመላክት ሙሉ በሙሉ የሚሰሩ የሮቦት እጆች በአጥንት፣ ጅማት እና ጅማት በ3D ህትመት እንዲኖር ያስችላል።
2. ይህ ፈጠራ ከቀዳሚው የ3-ል ማተሚያ ዘዴዎች የሚለየው እንዴት ነው?
ይህ ፈጠራ የተለያዩ የልስላሴ እና ግትርነት ያላቸው የተለያዩ ፖሊመሮችን በአንድ ጊዜ ማተም የሚያስችል ልቦለድ ሌዘር ስካኒንግ ቴክኒክን ያስተዋውቃል። የድህረ-ሕትመት ስብሰባን አስፈላጊነት ያስወግዳል እና ተጨማሪ ጥንካሬን እና የተሻሻሉ የመለጠጥ ባህሪያትን ያቀርባል.
3. ለስላሳ ሮቦቶች ከተለመዱት የብረት ሮቦቶች ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
እንደ አዲስ የተሻሻለው ሮቦቲክ እጅ ያሉ ለስላሳ ሮቦቶች ከባህላዊ የብረት ሮቦቶች ብዙ ጥቅሞች አሏቸው። ከሰዎች ጋር በሚሰሩበት ጊዜ ለጉዳት የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው እና ለስላሳ እቃዎችን ለመያዝ በጣም የተሻሉ ናቸው.
4. በዚህ ፈጠራ ውስጥ የ3-ል ማተም ሂደት እንዴት ነው የሚሰራው?
የ3-ል ማተም ሂደት የንብርብር-በ-ንብርብር አቀራረብን ከተዋሃደ ስካነር ጋር ያካትታል ይህም ላይ ላዩን ለሥርዓተ መዛባቶች ይከታተላል። ቀስ በቀስ የሚፈወሱ ፖሊመሮች ጥቅም ላይ ይውላሉ, እና ልዩ ነገሮችን ለመፍጠር የቁሳቁሱ ጥንካሬ በሁሉም የህትመት ሂደት ውስጥ ሊስተካከል ይችላል.
5. የዚህ ቴክኖሎጂ የወደፊት እቅዶች ምንድ ናቸው?
በዚህ ቴክኖሎጂ ልማት ውስጥ የተሳተፈው ከ MIT ጋር የተቆራኘው ኢንክቢት የላቁ አታሚዎችን ለአምራቾች ለመሸጥ አስቧል። በተጨማሪም፣ ይህንን የፈጠራ ቴክኒክ በመጠቀም ውስብስብ በ3-ል የታተሙ ዕቃዎችን ለአነስተኛ አካላት ለማቅረብ አቅደዋል።