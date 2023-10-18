ተመራማሪዎች በ Eclipse መካከለኛ የሸረሪት ፑልሳር PSR J2051-0827 መግነጢሳዊ መስክ ይለካሉ

የቻይና የሳይንስ አካዳሚ የዚንጂያንግ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ (ኤክስኤኦ) ተመራማሪዎች ፒኤስአር J2051-0827 የተባለ የሸረሪት ፑልሳር መግነጢሳዊ መስክን በተመለከተ ትልቅ ግኝት አደረጉ። የሸረሪት ፑልሳርስ በአጭር ጊዜ ምህዋር ውስጥ ባሉ ዝቅተኛ የጅምላ አጋሮች የሚታወቅ ሚሊሰከንድ የ pulsar binary ስርዓት አይነት ነው። በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ፣ ኃይለኛው የፑልሳር ንፋስ እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ልቀት ተጓዳኝ ኮከብን ሊሸረሽር እና ሊያጠፋ ይችላል።
የ PSR J2051-0827 መግነጢሳዊ ባህሪያትን ለመመርመር ተመራማሪዎቹ አምስት መቶ ሜትር Aperture Spherical Radio Telescope (ፈጣን) ተጠቅመዋል። በተለይም የ pulsar የፖላራይዜሽን ባህሪያትን እና በግርዶሹ መካከለኛ ውስጥ መግነጢሳዊ መስክ መኖሩን በማጥናት ላይ ያተኮሩ ናቸው. የጥናታቸው ውጤት በሴፕቴምበር 14 ላይ The Astrophysical Journal ላይ ታትሟል።
የ pulsar's ግርዶሽ በሚወጣበት ጊዜ ተመራማሪዎቹ የማዞሪያ መለኪያ (RM) የማያቋርጥ መቀነስ አስተውለዋል. ይህ የ RM ለውጥ ከ 60 እስከ -28.7 ሬድ m-2 ሲሆን ይህም በግርዶሽ መካከለኛ ውስጥ ጉልህ የሆነ መግነጢሳዊ መስክ መኖሩን ያመለክታል. በዚህ የ RM ልዩነት ላይ በመመስረት የእይታ የመስመሩ መግነጢሳዊ መስክ ጥንካሬ 0.1 ጂ ተብሎ ይገመታል.
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም RM reversal በመባል የሚታወቀውን ክስተት ደርሰውበታል, ይህም በሁለትዮሽ ምህዋር እንቅስቃሴ ምክንያት በሚታየው የእይታ መስመር ላይ ባለው የማግኔቲክ መስክ ጥንካሬ ለውጦች ምክንያት ሊሆን ይችላል. ይህ የ RM ተገላቢጦሽ የ pulsar የቅርብ አካባቢ ውስብስብ እና መግነጢሳዊ ነው የሚለውን ሃሳብ ይደግፋል. በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሸረሪት ፑልሳርስ አከባቢዎች ከፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) ጋር ከተያያዙት ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ስለ ሸረሪት ፑልሳርስ ተለዋዋጭነት እና ባህሪያት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ እናም በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ለተስተዋሉ ግርዶሾች ተጠያቂ የሆኑትን ዘዴዎች ግንዛቤን ይሰጣሉ. ጥናቱ በ PSR J2051-0827 አቅራቢያ ያለውን መግነጢሳዊ መስክ ሁኔታዎችን በተመለከተ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል እና በ pulsar astronomy መስክ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎችን ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ጥቅስ:
SQ Wang እና ሌሎች፣ በጥቁር መበለት ግርዶሽ ወቅት የማዞሪያ ልኬት ለውጥ PSR J2051−0827፣ The Astrophysical Journal (2023)። DOI: 10.3847 / 1538-4357 / acea81
ምንጭ፡- የቻይና የሳይንስ አካዳሚ