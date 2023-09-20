አሸዋ ወደ ላይ ሊፈስ ይችላል፣ የሌሃይ ዩኒቨርሲቲ መሐንዲሶች ያግኙ

በሌሂግ ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና ተመራማሪዎች አስገራሚ ግኝት አደረጉ - አሸዋ ወደ ላይ ሊፈስ ይችላል. ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው የቡድኑ ግኝት በእያንዳንዱ የአሸዋ እህል ላይ ጉልበት እና ማራኪ ሃይል ሲተገበር ቅንጣቶቹ ወደ ላይ፣ ወደ ላይ፣ ወደ ላይ እና ወደ ደረጃ መውረድ እንደሚችሉ ያሳያል። ይህ በጣም ያልተለመደ ክስተት ከጤና አጠባበቅ እስከ ቁሳቁስ መጓጓዣ እና ግብርና ድረስ ለብዙ አፕሊኬሽኖች ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው።
ግኝቱ የተደረገው በጄምስ ጊል ክሪስት፣ ሩት ኤች እና ሳም ማድሪድ የኬሚካል እና ባዮሞለኪውላር ምህንድስና ፕሮፌሰር በሌሃይ ፒሲ ሮሲን ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ እና በቡድናቸው ነው። ቅንጦቹ ልክ እንደ ጥራጥሬ ቁሶች ወደ ላይ እየፈሱ መሆናቸውን ለማሳየት የጥራጥሬ ቁሳቁሶችን ፍሰት የሚገልጹ እኩልታዎችን ተጠቅመዋል።
የጋዜጣው ዋና ደራሲ ዶ/ር ሳሙኤል ዊልሰን-ዊትፎርድ በማይክሮ ኤንካፕሱሌሽን ላይ ምርምር ባደረጉበት ወቅት ይህን ግኝት በአጋጣሚ ተሰናከለ። ማይክሮሮለር በሚባለው የብረት ኦክሳይድ በተሸፈነው ፖሊመር ቅንጣቢ ብልቃጥ ስር ማግኔትን ሲያዞር የአሸዋው እህል ወደ ላይ መንቀሳቀስ እንደጀመረ አስተዋለ።
ተመራማሪዎቹ በማግኔት (ማይክሮሮለርስ) ላይ ቶርኬን በመቀባት እያንዳንዱ ቅንጣት እንዲሽከረከር በማድረግ ጊዜያዊ ድብልታዎችን በመፍጠር በፍጥነት ተፈጠረ። ይህ ጥምረት በአሉታዊ የግጭት ቅንጅት ምክንያት የአሸዋ ቅንጣቶች ወደ ላይ እንዲፈስ በማድረግ አሉታዊ የእረፍት አንግል ፈጠረ።
መግነጢሳዊ ኃይልን መጨመር የአሸዋ ቅንጣቶችን መገጣጠም ጨምሯል, ይህም የበለጠ መጎተት እና በፍጥነት የመንቀሳቀስ ችሎታን ይሰጣቸዋል. የንጥሎቹ የጋራ እንቅስቃሴ እና እርስ በርስ ተጣብቀው የመቆየት ችሎታቸው እንደ ግድግዳዎች መውጣት እና ደረጃ መውጣትን የመሳሰሉ ተቃራኒ ድርጊቶችን እንዲፈጽሙ አስችሏቸዋል. ተመራማሪዎቹ በማይክሮሮቦቲክስ እና በጤና አጠባበቅ ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት የሚችሉትን መሰናክሎች ለመውጣት የማይክሮሮለር አጠቃቀምን እየመረመሩ ነው።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ለጥራጥሬ እቃዎች አዳዲስ የምርምር መንገዶችን እና አተገባበርን ይከፍታል። የሌሃይ ዩኒቨርሲቲ ቡድን ማይክሮሮለሮችን በማጥናት እና በተለያዩ መስኮች አጠቃቀማቸውን ለመመርመር አቅዷል። አስቀድመው መቀላቀልን፣ መለያየትን እና የነገር እንቅስቃሴ መተግበሪያዎችን እየመረመሩ ነው። በተጨማሪም ማይክሮሮለሮችን በመጠቀም ንጥረ-ምግቦችን በተቦረቦረ ቁሶች ለማዳረስ እየሞከሩ ነው።
ሽቅብ የሚፈሰው አሸዋ ያለው አንድምታ ሰፊ ነው፣ እና ይህ ግኝት ኢንዱስትሪዎችን እና ቴክኖሎጂዎችን የመቀየር አቅም አለው። የምርምር ቡድኑ ሙከራቸውን ለመቀጠል ጓጉቷል እና በቅርብ ጊዜ ውስጥ በርእሰ ጉዳዩ ላይ በርካታ ወረቀቶችን ለማተም ይጠብቃል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ኮሚዩኒኬሽንስ (2023) DOI፡ 10.1038/s41467-023-41327-1