የዶየር ዘላቂነት ትምህርት ቤት ማዕድን-ኤክስን ጀመረ፡ የማዕድን ኢንዱስትሪውን ወደ ንፁህ ኢነርጂ ማሳደግ

የዶየር ዘላቂነት ትምህርት ቤት ለንፁህ ታዳሽ ሃይል የማይበገር የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለትን ለማግኘት በቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ በማህበረሰብ ውክልና እና በመጋቢነት ላይ ያተኮረ ለማእድን-ኤክስ አጋርነት ፕሮግራም በቅርቡ የማስጀመሪያ ሲምፖዚየም አካሄደ። የማዕድን ኩባንያዎች መሪዎች፣ የቬንቸር ካፒታል ኩባንያዎች፣ ምሁራን፣ የመንግስት ባለስልጣናት እና የዛምቢያ ተወካዮች በሲምፖዚየሙ ላይ ተሰብስበው ወሳኙን የማዕድን ኢንዱስትሪን ከማህበራዊ እና ቴክኒካል እይታዎች ማሻሻል በሚቻልበት መንገድ ላይ ተወያይተዋል።
Mineral-X፣ ወደ አንድ ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የገንዘብ ድጋፍ ያለው፣ የአካባቢ ጥበቃን እና የማህበረሰብ ውክልናን በማበረታታት ከሳይንስ ባሻገር የማዕድን ፍለጋን እንደገና ለማደስ ያለመ ነው። መርሃግብሩ ከቅሪተ አካል ነዳጆች በሚሸጋገርበት ጊዜ የማዕድን ኢንዱስትሪውን ለማሻሻል አጠቃላይ አቀራረብን ይወስዳል። ይህ ወሳኝ የሆኑ ማዕድናትን ለማግኘት እና ለማውጣት ይበልጥ ቀልጣፋ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ዘዴዎችን ማዘጋጀት፣ እንዲሁም የማህበረሰብ ተሳትፎን ማሳደግ እና ትምህርታዊ እገዛን መስጠትን ይጨምራል።
ከማዕድን-ኤክስ ዋና ተነሳሽነቶች ውስጥ አንዱ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መሳሪያዎችን በመጠቀም የጂኦሎጂ መረጃን ለመተንተን እና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የከርሰ ምድር ማዕድን ክምችቶችን በትክክል ማግኘትን ያካትታል። በኤሌክትሪክ ተሸከርካሪ ምርት ውስጥ እንደ መዳብ፣ ኒኬል፣ ሊቲየም እና ኮባልት ያሉ ወሳኝ ማዕድናት ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ይህ ምርምር ዘላቂ የአቅርቦት ሰንሰለትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
ፕሮግራሙ እንደ ኮቦልድ ሜታልስ እና ሪዮ ቲንቶ ካሉ ዋና ዋና የማዕድን ኩባንያዎች እንዲሁም ቢድራ በዘላቂነት ላይ ያተኮረ የቬንቸር ካፒታል ድርጅት ድጋፍ አግኝቷል። በአስፈላጊ ሁኔታ፣ Mineral-X ሙሉ በሙሉ ከቅሪተ-ነዳጅ ፈንድ የጸዳ ነው፣ በዴቪድ ዚን ዪን የፕሮግራም ዳይሬክተር እና የምርምር ሳይንቲስት አብራርተዋል።
AI እና የጂኦሎጂካል መረጃዎችን በመጠቀም ማዕድን-ኤክስ ከማዕድን ቁፋሮ ጋር የተያያዘ የመሬት ውድመትን ለመቀነስ ያለመ ነው። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ክምችቶች መጠነ ሰፊ የመሬት ረብሻ አነስተኛ ፍላጎት ሲኖራቸው እና ከመሬት በታች ሊለሙ ይችላሉ. ይህ አካሄድ አካባቢን ከመጠበቅ በተጨማሪ ለማሰስ እና ለማውጣት የሚያስፈልገውን ወጪ እና ጊዜ ይቀንሳል።
በተጨማሪ፣ Mineral-X በዛምቢያ ከሚገኙ የማዕድን ማህበረሰቦች ጋር በንቃት እየተሳተፈ ነው። ሶፊያ ማንቲላ ሳላስ፣ ፒኤችዲ በማዕድን ፍለጋ እና ማውጣት ሂደቶች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እና አጋርነታቸውን ለማረጋገጥ ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው። መርሃ ግብሩ በዛምቢያ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር የማዕድን መሐንዲሶችን ከውጭ መሐንዲሶች ጋር ለመወዳደር አስፈላጊውን ክህሎት ለማስታጠቅ እየሰራ ነው።
ማዕድን-ኤክስ መጀመር እና በማዕድን ኢንዱስትሪ ውስጥ ዘላቂነትን ለማስፋፋት ያለው ቁርጠኝነት ንፁህ ታዳሽ ኃይልን ለማግኘት ትልቅ እድገት ያሳያል። በዚህ ተነሳሽነት፣ የዶየር ዘላቂነት ትምህርት ቤት ለወደፊት አረንጓዴ የማይበገር የማዕድን አቅርቦት ሰንሰለት መንገዱን እየመራ ነው።
ምንጮች:
- ዕለታዊ
- ማኪንሴይ