ተመራማሪዎች የተሻሻለ ታንኒክ አሲድ ፎተሪረስስትን በመጠቀም ለብረታ ብረት የሚሆን አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል።

በቻይና የሻንዶንግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተሻሻለው የታኒክ አሲድ ፎተሪሲስት ጥለት በመጠቀም ለሜታላይዜሽን አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ሂደቱ በቦታው አግ ጥሩ ስርዓተ-ጥለት ምስረታ የተሻሻለ ታንኒክ አሲድ ፎቶሪሲስት በቀጥታ በስርዓተ-ጥለት በማስተላለፍ እና በቦታው ኤሌክትሮ-አልባ በአግ ion መፍትሄ ውስጥ ያካትታል።
በተለምዶ፣ የቀድሞ የቦታ አቀራረቦች ለብረታ ብረት ንድፍ ያገለግሉ ነበር፣ ነገር ግን በተፈጠረው አለመረጋጋት እና ደካማ የብረት ናኖፓርቲሎች መበታተን የተነሳ ውስን የኢንዱስትሪ መተግበሪያዎች ነበሯቸው። ተመራማሪዎቹ በፖሊመሮች ውስጥ የሚገኙትን የብረት ብናኞች እድገትን እና ውህደትን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠር የሚያስችል ከሊቶግራፊ ንድፍ በኋላ በቦታው ውስጥ ኤሌክትሮ-አልባ ማስቀመጫ በመጠቀም እነዚህን ገደቦች ለማሸነፍ ፈልገዋል ።
በተፈጥሮ ምርቶች የበለፀገው ታንኒክ አሲድ በሶስትዮሽ ሃይድሮክሳይል መዋቅር እና በቦታው ላይ የብረት ionዎችን ለመቀነስ በማመቻቸት የፎቶሪሲስት ቁልፍ አካል ሆኖ ተመርጧል. የተሻሻለው የጣኒ አሲድ ፎቶሪሲስት ንድፎች የተቃወመውን ንድፍ ወደሚፈለገው የብረት ዘይቤ በተሳካ ሁኔታ ለመለወጥ በኬሚካላዊ ማጉላት እና ባለሁለት መጋለጥ ቴክኒኮችን በመጠቀም ተዘጋጅተዋል። ተመራማሪዎቹ ሂደቱ በተለያዩ ንዑሳን ክፍሎች እና ተለዋዋጭ መሳሪያዎች ላይ ሊተገበር እንደሚችል አሳይተዋል.
በፎቶሪሲስት ጥለት ሂደት ውስጥ የተሻሻለው ታኒክ አሲድ መጠቀም ቀደም ብሎ አልተገለጸም. የምርምር ቡድኑ በተሳካ ሁኔታ ከ BOC እና methacryloyl ቡድኖች ጋር የታኒክ አሲድ ጥበቃን በመጠቀም የመቋቋም ስርዓት አዘጋጅቷል እና የብረት ionዎችን በብቃት ለመቀነስ የ phenolic hydroxyl ቡድኖችን እንደገና ለማዳበር ሁለት ጊዜ ተጋላጭነት ሂደትን ተግባራዊ አድርጓል። ይህ ከAg+ ወደ Ag nanoparticles በመቀነስ የAg ቅጦችን በቦታው እንዲገነባ አስችሏል።
ተመራማሪዎቹ የእነሱ ዘዴ ሌሎች የብረት ፊልሞችን ወይም ቅጦችን እና መሳሪያዎችን በመገጣጠም ረገድ እምቅ አተገባበር ሊኖረው እንደሚችል ያምናሉ። በዚህ ሂደት የተሰራው የአግ ፊልሙ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር፣ 1 Ω ካሬ -1 ስኩዌር የመቋቋም አቅም ያለው።
ይህ ጥናት የተሻሻለው የታኒክ አሲድ ፎቶሪሲስት ጥለት በመጠቀም ስለ አዲሱ ሜታላይዜሽን ዘዴ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ ስትራቴጂ በሌሎች የብረት ፊልሞች እና ቅጦች ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ተጨማሪ ምርምር በመካሄድ ላይ ነው.
ምንጭ፡ የኢንዱስትሪ ኬሚስትሪ እና ቁሶች (DOI፡ 10.1039/D3IM00066D)