ኢቺድናስ፡ በድምፅ መግባባት

በፐርዝ፣ አውስትራሊያ ውስጥ ከሚገኘው የኩርቲን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ስለ echidnas የመግባቢያ ልማዶች አስደሳች የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ማቅማማት፣ ማጉረምረም እና ጩኸት ያሉ የተለያዩ ድምፆችን የሚያሰሙ የ echidnas ቅጂዎች ተገኝተዋል። ይህ ግኝት እነዚህ ልዩ ፍጥረታት እርስበርስ እንዴት እንደሚራመዱ እና እንደሚገናኙ ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ዶ/ር ክርስቲን ኩፐር በድርያንድራ ብሔራዊ ፓርክ ኢቺድናስን በማጥናት ላይ ሳለች ስለ ግኝቶቹ መደሰታቸውን ገልጻለች። መጀመሪያ ላይ፣ ድምጾቹን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰሙ መቅዳት አልቻሉም፣ አሁን ግን ኢቺድናስ የድምጽ ችሎታዎች እንዳሉት የሚያረጋግጥ የድምጽ ማስረጃ አግኝተዋል። ይህ እውቀት እነዚህን አስደናቂ እንስሳት በመረዳት ረገድ ወሳኝ እድገትን ያሳያል።
ለድምፅ ንግግሮች አንዱ ማብራሪያ የመጋባት ባህሪ ሊሆን ይችላል። ድምጾቹ በዋነኝነት የሚከሰቱት በመራቢያ ወቅት ነው, ይህም ተመራማሪዎች ሊሆኑ የሚችሉ የትዳር ጓደኞችን ለመሳብ ነው ብለው እንዲገምቱ አድርጓቸዋል. ሆኖም፣ ከእነዚህ ድምጾች በስተጀርባ ያለውን ልዩ ትርጉም ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል።
ድምጾቹን ለመያዝ፣የተመራማሪው ቡድን በእጅ የሚያዙ ማይክሮፎኖችን በመጠቀም ካሜራዎችን እና ማይክሮፎኖችን በተደጋጋሚ በሚጎበኘው የኢቺድና ዋሻ መግቢያ አጠገብ አስቀመጠ። ይህ ዘዴ በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ ከሚገኙ እንስሳት የድምጽ እና የእይታ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ አስችሏቸዋል.
የተቀረጹት ቅጂዎች በአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ኤቢሲ) "ማቅለሽለሽ፣ ማጉረምረም እና ጩኸት" በማለት ገልጿል። ምንም እንኳን ትክክለኛው አተረጓጎም ሊለያይ ቢችልም፣ አንድ ሰው እነዚህን ድምፆች እንደ ርግብ መጥበሻ እና ትንሽ የፈረስ ጎረቤት እንደሚመስሉ መገመት ይችላል። ምንም አይነት ባህሪ ቢኖራቸውም፣ እነዚህ ድምጾች ወደ የማይካድ የኢቺድናስ ውበት ይጨምራሉ።
ኢቺድናስ እንዴት እንደሚግባቡ መረዳት ስለ ውስብስብ ማህበራዊ ተለዋዋጭነታቸው ግንዛቤ ለማግኘት ትልቅ እርምጃ ነው። በዚህ አዲስ በተገኘው እውቀት፣ ተመራማሪዎች የእነዚህን አስደናቂ ሞኖትሬምስ ባህሪያት እና መስተጋብር በጥልቀት መመርመር ይችላሉ።
ምንጭ:
- የአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ኤቢሲ)