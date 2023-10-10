በታሪክ ውስጥ ትልቁ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ዘመናዊውን ማህበረሰብ ሊያጠፋው ይችል ነበር።

የሳይንስ ሊቃውንት በደቡባዊ የፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች ላይ በሚገኙ ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ላይ በመተንተን እስካሁን ከተመዘገበው ትልቁ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ በቅርቡ አግኝተዋል። በቀለበቶቹ ውስጥ የተገኘው የራዲዮካርቦን መጠን መጨመር እንደሚያመለክተው ከ14,300 ዓመታት በፊት አንድ ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ተከስቷል። ይህን የመሰለ ማዕበል በዘመናዊው ህብረተሰብ ላይ አስከፊ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል, ይህም በኤሌክትሪክ መረቦች ውስጥ በስፋት እንዲቋረጥ እና የሳተላይት እና የቴሌኮሙኒኬሽን ስርዓቶችን ሊያበላሽ ይችላል.
ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የተመራማሪዎች ቡድን፣ ኮሌጅ ደ ፍራንስ፣ CEREGE፣ IMBE፣ Aix-Marseille University እና Leds University , በጋፕ አቅራቢያ በሚገኘው ድሮውዜት ወንዝ ዳርቻ በተጠበቁ ጥንታዊ ዛፎች ላይ የሬዲዮካርቦን መጠን በመለካት ትንታኔያቸውን አድርገዋል። ፈረንሳይ. በራዲዮካርቦን ደረጃ ላይ ያለውን ከፍታ በግሪንላንድ የበረዶ ኮሮች ውስጥ ካለው የቤሪሊየም መጠን ጋር በማነፃፀር ሚያኬ ክስተት በሚባለው ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ የተነሳ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይለኛ ቅንጣቶችን ወደ ምድር ከባቢ አየር ይለቀቃል ብለው ሀሳብ አቀረቡ። .
ለመጀመሪያ ጊዜ ባገኙት ጃፓናዊ ሳይንቲስት የተሰየሙት ሚያኬ ኢቨንትስ፣ በቀጥታ ታይተው የማያውቁ ብርቅዬ እና እጅግ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ናቸው። እስካሁን ድረስ ዘጠኝ ክስተቶች ብቻ ተለይተው ይታወቃሉ፣ በጣም ቅርብ የሆነው በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም. የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን ከባድ አውሎ ነፋሶች ምንነት ወይም ለምን እንደሚከሰቱ ሙሉ በሙሉ አልተረዱም። መንስኤዎቻቸውን, ድግግሞሾችን እና እነሱን የመተንበይ እድልን ለመወሰን ቀጣይ ጥናቶች አሉ.
ጥናቱ ከ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብቻ የሚገኙትን የፀሐይ እንቅስቃሴን በመሳሪያዎች መለኪያዎች ላይ ብቻ የመተማመን ውስንነቶችን ያጎላል. የጥንት የዛፍ ቀለበቶች, በበረዶ እምብርት ውስጥ ከሚገኙት የቤሪሊየም መለኪያዎች ጋር, በጥንት ጊዜ ስለ ፀሐይ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ. ስለዚህ የፀሐይን የረዥም ጊዜ ንድፎችን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
የዚህ ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ነፋስ ግኝት ከኃይለኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለማስታወስ ያገለግላል. እንደነዚህ ያሉትን ክስተቶች መረዳት እና መተንበይ በቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ በሆነው ህብረተሰባችን ላይ ያላቸውን እምቅ ተጽዕኖ ለመቀነስ ወሳኝ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- በ Collège de France እና CEREGE የአየር ንብረት እና የውቅያኖስ ኢቮሉሽን ፕሮፌሰር በሆነው በኤዶዋርድ ባርድ የተመራ ጥናት።
- ጥናቱ እንደ ኮሌጅ ዴ ፍራንስ፣ CEREGE፣ IMBE፣ Aix-Marseille University እና የሊድስ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተቋማትን ያካተተ ነው።