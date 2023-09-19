አዲስ የካርቦን ማከማቻ ዘዴ ጥቁር ባህርን እንደ ተፈጥሯዊ ማጠቢያ ይጠቀማል

በእስራኤል ላይ የተመሰረተ የአየር ንብረት ለውጥ መፍትሔዎች ኩባንያ ሪዊንድ ተመራማሪዎች ጥቁር ባህርን እንደ ተፈጥሯዊ ማጠቢያ የሚጠቀም አዲስ የካርበን ማከማቻ ዘዴ ፈጥረዋል። ሂደቱ ከፍተኛ የካርቦን ክምችት ያላቸውን ተክሎች እና ሌሎች ባዮማስዎችን በመውሰድ ወደ ባህሩ ስር መስጠም ያካትታል. ይህ ካርቦን ወደ ከባቢ አየር እንዳይለቀቅ ይከላከላል, ለብዙ ሺህ አመታት በተሳካ ሁኔታ ያከማቻል.
ተክሎች ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመያዝ እና በማከማቸት ስለሚታወቁ የዚህ ዘዴ መነሳሳት ከተፈጥሮ እራሱ ነው. ተመራማሪዎች ተክሎች በሚበሰብሱበት ጊዜ የካርቦን ልቀት ሚዛንን በመጠበቅ ካርቦን እንደገና ወደ ከባቢ አየር እንዳይገባ በመከላከል የተጣራ-አሉታዊ ውጤት ያስገኛሉ ብለው ገምተዋል። ይህ ዘዴ አሁን ያለውን የእጽዋት ቁስ ወደ ቆሻሻ ወይም ማቃጠል ይጠቀማል.
ጥቁር ባህር በጂኦሎጂካል ቅርፅ ምክንያት ለካርቦን ማከማቻ ተስማሚ ቦታ ሆኖ ተመርጧል, ይህም ኦክስጅንን በካርቦን የበለፀገ ባዮማስ ወደ ውስጥ ወደሚገባበት ጥልቅ ሽፋኖች እንዳይደርስ ይከላከላል. የኦክስጅን እጥረት እፅዋትን የሚጠብቅ እና መበስበስን የሚከላከል አካባቢ ይፈጥራል. በተጨማሪም የጥቁር ባህር ክልል ከግብርና እና ከእንጨት ምርቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ቀሪ ባዮማስን በማምረት ለዚህ ሂደት ተስማሚ ቦታ ያደርገዋል።
እንደ ዛፎች ያሉ የእንጨት እፅዋት ካርቦን በፍጥነት ስለሚይዙ እና በውሃ ውስጥ ስለሚረጋጉ በተለይ ለካርቦን ማከማቻ ተስማሚ ናቸው። እንደ የሱፍ አበባ ግንድ ያሉ ሌሎች የግብርና ቅሪቶች እንዲሁ አዋጭ አማራጮች ናቸው። ባዮማስ ተጓጉዞ ወደ ባህር ከመግባቱ በፊት ለካርቦን ይዘት እና ለጎጂ ኬሚካሎች ተፈትኗል።
ይህ የካርቦን ማከማቻ ዘዴ ከተሰፋ 1 ቢሊዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር የማስወገድ አቅም አለው። እ.ኤ.አ. በ36.6 ዓለም 2022 ቢሊዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልኳን ስታስወጣ፣ የካርቦን መወገድ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ወሳኝ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ጠቃሚ ነው።
የካርቦን ቀረጻ ቴክኖሎጂዎች ሲኖሩ፣ አንዱ ፈተና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአየር ላይ ለማጣራት የሚያስፈልገው የኃይል መጠን እና ተያያዥ የመሠረተ ልማት ወጪዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ዘዴ ጥቁር ባህርን እንደ ተፈጥሯዊ ማጠቢያ መጠቀም የበለጠ ወጪ ቆጣቢ እና ኃይል ቆጣቢ መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል.
ምንጭ፡ ሪዊንድ፣ ኤቢሲ ዜና፣ ሮይተርስ