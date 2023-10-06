ፑልሳርስ፡ የኮስሚክ መብራቶች

ብዙውን ጊዜ “የጠፈር ብርሃን ቤቶች” ተብለው የሚገለጹት ፑልሳርስ የሚሽከረከሩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን የሚያመነጩ አስደናቂ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ጨረሮች ልክ እንደ ብልጭ ድርግም የሚሉ መብራቶች ይሠራሉ, እና በስርዓተ-ፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ሲያልፉ, የጨረር ክፍተቶችን በየጊዜው እንመለከታለን.
ፑልሳር ከፍተኛ መግነጢሳዊ፣ የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ ዓይነት ናቸው። ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ በኋላ የኒውትሮን ኮከቦች በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ቅሪቶች ናቸው። እነሱ ከፀሀያችን 1.4 እጥፍ ያህል ይበልጣሉ ነገር ግን በዲያሜትር 10 ኪሎ ሜትር ያህል ወደ ሉል ተጨምቀዋል።
የ pulsar አንዱ መለያ ባህሪ ከፍተኛ መግነጢሳዊ መስክ ነው፣ እሱም ከመሬት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ጊዜ ሊጠናከር ይችላል። በተጨማሪም, ፑልሳርስ በፍጥነት በማሽከርከር ይታወቃሉ. በአንድ አብዮት ከጥቂት ሚሊሰከንዶች እስከ ብዙ ሴኮንዶች በማንኛውም ቦታ ማሽከርከር ይችላሉ።
ፑልሳር በሚሽከረከርበት ጊዜ ከማግኔቲክ ምሰሶቹ የጨረራ ጨረሮችን ያስወጣል። እነዚህ ጨረሮች ወጥ በሆነ መልኩ አይለቀቁም ይልቁንም የኮን ቅርጽ ይሠራሉ። ከእነዚህ ጨረሮች መካከል አንዱ ወደ ሥርዓተ ፀሐይ አቅጣጫ የሚጠቁም ከሆነ፣ pulsar በሚዞርበት ጊዜ የጨረር ብልጭታዎችን እናስተውላለን።
የእነዚህ ብልጭታዎች መደበኛነት pulsars እንደዚህ ጠቃሚ የጠፈር ቁሶች የሚያደርጋቸው ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን የልብ ምትን ጊዜ በትክክል በመለካት የተለያዩ የ pulsars ገጽታዎችን እና የከባድ አካባቢዎችን ፊዚክስ ማጥናት ይችላሉ። ፑልሳርስ የስበት ኃይልን ለመፈተሽ፣ የቁስ አካልን ባህሪያት በከባድ ሁኔታዎች ለማጥናት እና በሌሎች ከዋክብት ዙሪያ ፕላኔቶችን መኖራቸውን ለማወቅ ይጠቅማሉ።
ለማጠቃለል፣ ፑልሳርስ ልክ እንደ ኮስሚክ መብራቶች ናቸው፣ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች የሚያመነጩ ሲሆን ይህም በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ በየጊዜው ብልጭታ ያስከትላል። እነዚህ ከፍተኛ መግነጢሳዊ፣ በፍጥነት የሚሽከረከሩ የኒውትሮን ኮከቦች ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣሉ እና ሳይንቲስቶች ከፕላኔታችን ባሻገር ያሉትን ጽንፈኛ አካባቢዎችን እንዲያስሱ ይረዷቸዋል።
ምንጮች:
– [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ]፣ [ምንጭ ስም]
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