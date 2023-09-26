በተመራማሪዎች የተገነቡ ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት ጥፋቶች በቺፕ ላይ የተመሰረቱ ኦፕቲካል ሬዞናተሮች

የዬል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአልትራቫዮሌት (UV) እና በሚታዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ የሚሰሩ ቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮችን በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል፣ ይህም ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት ብርሃን መጥፋት ያስመዘገቡ ናቸው። እነዚህ አስተጋባዎች እንደ ስፔክትሮስኮፒክ ዳሳሽ፣ የውሃ ውስጥ ግንኙነት እና የኳንተም መረጃ ማቀናበሪያ ላሉ አፕሊኬሽኖች ትንንሽ ቺፕ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን ለመስራት መንገድ ይከፍታሉ።
UV photonics ከቴሌኮም ፎቶኒክስ እና ከሚታዩ ፎቶኒኮች ጋር ሲነጻጸር በአንፃራዊነት ያልዳሰሰ መስክ ነው። ነገር ግን፣ የUV ሞገድ ርዝመቶች የተወሰኑ የአቶሚክ ሽግግሮችን በአተም/አዮን ላይ የተመሰረተ ኳንተም ኮምፒዩቲንግ ለማግኘት እና ለባዮኬሚካላዊ ዳሳሽ ልዩ ልዩ የፍሎረሰንት ሞለኪውሎች ወሳኝ ናቸው።
ተመራማሪዎቹ ትክክለኛውን ቁሳቁስ ከተመቻቹ የንድፍ እና የፋብሪካ ቴክኒኮች ጋር በማጣመር ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት መጥፋት በአሉሚኒየም ላይ የተመሰረተ ኦፕቲካል ማይክሮሪሶነተሮችን ፈጥረዋል። ማይክሮ ሬሶነተሮቹ የተሰሩት ከፍተኛ ጥራት ባለው የአቶሚክ ንብርብር ክምችት (ALD) ሂደትን በመጠቀም ከተዘጋጁት ከፍተኛ ጥራት ካለው የአሉሚኒየም ስስ ፊልሞች ነው። በግምት 8eV ያለው ትልቅ የአሉሚኒየም ማሰሪያ ለ UV ፎቶኖች ግልጽ ያደርገዋል።
የብተና ብክነትን በሚቀንስበት ጊዜ ተጨማሪ የብርሃን እገዳን ለማግኘት፣ ተመራማሪዎቹ የጎድን አጥንቶች ሞገድ መመሪያዎችን ለመፍጠር አልሙኒዩን ቀርጸዋል። በጣም ጥሩውን የኢትች ጥልቀት በምሳሌዎች ወስነዋል። በተጨማሪም ቡድኑ 400-ማይክሮን ራዲየስ ያለው የቀለበት ሬዞናተሮችን ፈጠረ፣ከ0.06 ዲቢቢ/ሴሜ በታች የሆነ የጨረር መጥፋትን በ488.5 nm እና ከ0.001 ዲቢቢ/ሴሜ በታች በ390 nm - ከፍተኛ ጥራት ያለው (Q) 1.5 × 106 በ 390 nm እና 1.9 × 106 በ 488.5 nm.
ተመራማሪዎቹ UV photonics በትልቅ የመተላለፊያ ይዘት ምክንያት እና እንደ የውሃ ውስጥ አከባቢ ባሉ ሌሎች የሞገድ ርዝመቶች ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የግንኙነት ጥቅሞችን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። ለአልሙና ማምረቻ ጥቅም ላይ የሚውለው ከCMOS ጋር ተኳሃኝ የሆነው የአቶሚክ ንብርብር የማስቀመጫ ሂደት እንዲሁ ለCMOS በአሞርፊክ alumina ላይ ከተመሰረቱ ፎቶኒኮች ጋር ለመዋሃድ መንገድ ይከፍታል።
ወደፊት የሚደረገው ጥናት በአሉሚኒየም ላይ የተመሰረቱ የቀለበት ሬዞናተሮችን በማዘጋጀት በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች ለትክክለኛ የሞገድ ርዝመት ቁጥጥር እና እርስ በርስ የሚጣረሱ ሁለት ሬዞናተሮችን በመጠቀም ሞዱላተሮችን መፍጠር ነው። ተመራማሪዎቹ የተሟላ የPIC-based UV ስርዓት ለመመስረት የፎቶኒክ የተቀናጀ ወረዳ (PIC) የተቀናጀ የአልትራቫዮሌት ብርሃን ምንጭ ለማዘጋጀት አቅደዋል።
ምንጮች:
– Chengxing He et al፣ Ultra-high Q alumina optical microresonators በ UV እና ሰማያዊ ባንዶች፣ ኦፕቲክስ ኤክስፕረስ (2023)። DOI: 10.1364 / OE.492510
- ጥቅስ፡- ተመራማሪዎች ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት ጉዳት (2023፣ ሴፕቴምበር 26) መስከረም 26 ቀን 2023 ከhttps://phys.org/news/2023-09-fabricate-chip-based-optical-resonators- የተገኘ በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የኦፕቲካል ሬዞናተሮችን ፈጥረዋል። uv.html