የአስትሮፊዚክስ ግኝት በጋማ-ሬይ ፍሌርስ እና ከፍተኛ-ኢነርጂ ኒውትሪኖስ መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነት ገለጠ

በቅርብ ጊዜ በሥነ ፈለክ ፊዚክስ የተገኙ ግኝቶች በጋማ-ሬይ ፍላሬስ ኦቭ blazars እና ከፍተኛ ኃይል ያለው ኒውትሪኖስ መካከል ያለውን አስደናቂ ግንኙነት አብርተውታል፣ ይህም ስለ ጽንፈ ዓለሙ እጅግ በጣም ሃይለኛ ክስተቶች ጥልቅ ግንዛቤዎችን በመስጠት እና የኮስሚክ ጨረሮች አመጣጥ ግንዛቤያችን ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
የአለም አቀፍ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ እውቀታችንን በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገ የአቅኚነት ጥናት አካሂዷል። ዘመናዊ የምልከታ ዘዴዎችን በመጠቀም ተመራማሪዎች የሩቅ ጋላክሲዎችን ተለዋዋጭነት የሚቆጣጠሩ ወሳኝ ዘዴዎችን ለይተው አውቀዋል። ይህ ቀዳሚ ምርምር ስለ ጋላክሲካል አወቃቀሮች ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ያሉትን ንድፈ ሐሳቦችም ይሞግታል፣ ለአዲስ እይታዎች መንገድ ይከፍታል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የሺባውራ የቴክኖሎጂ ተቋም ሳይንቲስቶች በጠፈር ፍለጋ ላይ የራሳቸውን እመርታ እያደረጉ ነው። በቅርብ ጊዜ በሥነ ፈለክ መሣሪያና በክትትል ዘዴ ያሳዩት እድገታቸው ኮስሞስን የማጥናት አቀራረባችንን የመቀየር አቅም አለው። እነዚህ ግኝቶች አሁን ያለንን ግንዛቤ የሚያጠሩ ብቻ ሳይሆን ለወደፊት አሰሳ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ።
ጥናቱ የሚያተኩረው በብላዛር በሚለቀቁት የጋማ ሬይ ፍላይዎች እና ከፍተኛ ኃይል ያለው ኒውትሪኖስ በሚመረቱት መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት በመመርመር ላይ ነው። እንደ IceCube-170922A neutrino በብላዛር ፍንዳታ ወቅት በተገኘው ምልከታዎች የተደገፈ ቢሆንም፣ ጥናቱ ወደ ስታቲስቲካዊ ትንታኔ በጥልቀት ጠልቋል። የByeesian blocks አልጎሪዝምን በመጠቀም እና ከ145 blazars የሚለቀቁትን ጋማ ሬይ በየሳምንቱ የታጠቁ የብርሃን ኩርባዎችን በመጠቀም በመተንተን ጥናቱ የእነዚህን ፍንዳታ ቆይታ እና ጉልበት ይወስናል።
ሳይንሳዊ ግኝቶች እንደሚያሳዩት blazars የተለያዩ የፍላር ዑደቶችን እና የኢነርጂ ክፍልፋዮችን ያሳያሉ። በኒውትሪኖ እና በጋማ-ሬይ ብርሃኖች መካከል ያለውን የመለጠጥ ግንኙነት በመተግበር፣ ጥናቱ በእያንዳንዱ ጋማ-ሬይ ፍላይ የሚወጣውን የኒውትሪኖ ኢነርጂ ፍሰት ይገመግማል፣ ይህም ጠንከር ያሉ የእሳት ቃጠሎዎች የብላዛር ኒውትሪኖ ልቀትን ሊቆጣጠሩ እንደሚችሉ ያሳያል። በተጨማሪም ጥናቱ በተለያዩ ጊዜያት የኒውትሪኖ ኢነርጂ ፍሰቶችን ከ IceCube ስሜታዊነት ጋር በማነፃፀር በኒውትሪኖ ልቀትን ሞዴሎች ላይ ለጋማ-ሬይ ፍላይዎች ገደቦችን በማስቻል እና የእነዚህ ፍንዳታዎች ለአጠቃላይ የተንሰራፋው የኒውትሪኖ ፍሰት አስተዋፅኦ ከፍተኛ ወሰን ያሳያል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከአስትሮፊዚክስ እጅግ የላቀ ነው። በጋላክሲዎች ውስብስብ ባህሪያት ላይ ብርሃን በማብራት ይህ ጥናት ስለ አጽናፈ ሰማይ ክስተቶች ግንዛቤያችንን ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ሞዴሎችን እና ስለ ጽንፈ ዓለማት የወደፊት ትንበያዎችን የመፍጠር እድልን ይዟል. ከዚህም በላይ እነዚህ ግኝቶች ስለ ኮስሞስ ያለንን እውቀት ለማሳደግ የአለም አቀፍ ትብብር እና የቴክኖሎጂ ፈጠራ አስፈላጊነትን ያጎላሉ።
በየጥ
blazars ምንድን ናቸው?
Blazars ከሬዲዮ ሞገዶች እስከ ጋማ ጨረሮች ድረስ ያለውን የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም የሚሸፍን ልዩ የነቃ ጋላክሲክ ኒውክሊየስ (AGN) ዓይነት ናቸው። በጋላክሲዎች ማዕከላት ላይ በሚገኙ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች የተጎላበተ ነው።
ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ኒውትሪኖዎች ምንድን ናቸው?
Neutrinos ከትንሽ እስከ ምንም ግዙፍ እና የኤሌክትሪክ ክፍያ የሌላቸው የሱባቶሚክ ቅንጣቶች ናቸው. ከፍተኛ ኃይል ያለው ኒውትሪኖዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ ኃይል ያላቸው፣ ብዙ ጊዜ ከኃይለኛ የጠፈር ክስተቶች የሚመነጩ እንደ የኮስሚክ ጨረሮች መስተጋብር ወይም የጥቁር ጉድጓዶች መጨመሪያ ዲስኮች ናቸው።
የኮስሚክ ሬይ መነሻ ምንድን ነው?
የኮስሚክ ጨረሮች አመጣጥ፣ ከጠፈር የሚመነጩ በጣም ሃይለኛ ቅንጣቶች፣ የሳይንሳዊ ጥያቄ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። የእነሱን ምንጭ እና የፍጥነት ዘዴዎችን መረዳት የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች እና እነዚህን ሃይለኛ ቅንጣቶች የሚፈጥሩ ሂደቶችን ለመፍታት ወሳኝ ነው።
መልቲ-መልእክተኛ አስትሮኖሚ ምንድን ነው?
መልቲ-መልእክተኛ አስትሮኖሚ ማለት እንደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች፣ የስበት ሞገዶች እና የኮስሚክ ጨረሮች ካሉ የተለያዩ የስነ ፈለክ ምልከታዎች የተገኙ መረጃዎችን የሚያጣምረውን የምርምር መስክ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን በርካታ "መልእክተኞች" ከተለያዩ የጠፈር ክስተቶች በመተንተን ስለ አጽናፈ ሰማይ የበለጠ ሰፊ ግንዛቤ ያገኛሉ።