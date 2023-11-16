የመድኃኒት ምርትን አብዮት ማድረግ፡- ከእንጨት ቆሻሻ ዘላቂ መፍትሄዎች

የግራዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የሄልምሆልትዝ የፋርማሲዩቲካል ምርምር ሳርላንድ (HIPS) ተቋም የመድኃኒት ምርትን የመቀየር አቅም ያለው አዲስ ግኝት አድርገዋል። የመድኃኒት ንጥረ ነገሮችን ከእንጨት ቆሻሻ የማዋሃድ ስትራቴጂ አዘጋጅተዋል ፣ ይህም ጎጂ የሆኑ የመነሻ ቁሳቁሶችን እና ተረፈ ምርቶችን በትክክል ያስወግዳል። በጆርናል Angewandte Chemie International እትም ላይ የታተመው ይህ ፈጠራ አቀራረብ ከባህላዊ የምርት ሂደቶች ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ አማራጭ ይሰጣል።
ለዚህ ስኬት ቁልፉ በሊግኒን ውስጥ ነው, በእጽዋት ውስጥ የሚገኘው ባዮፖሊመር ለማብራት እና መረጋጋት ተጠያቂ ነው. ሊግኒን በተፈጥሮ ውስጥ በብዛት የሚገኝ እና በዘላቂነት እና በብዛት ሊገኝ ይችላል. ተመራማሪዎች ሊንኒንን ወደ እያንዳንዱ የግንባታ ብሎኮች በመከፋፈል እንደ ነዳጅ እና ጥሩ ኬሚካሎች ያሉ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች ማምረት ይችላሉ። ሆኖም የአና ሂርሽ እና ካታሊን ባርታ ቡድን ሊንጊን ንቁ የመድኃኒት ንጥረ ነገሮችን ለማምረት እንደሚያገለግል በማሳየት አንድ እርምጃ ወስዷል።
ተመራማሪዎቹ ሊኒንን እንደ መነሻ ማቴሪያል በመጠቀም የበርካታ ክፍሎችን የመዋሃድ ስልቶችን በተሳካ ሁኔታ አዳብረዋል። የዚህ አቀራረብ ጉልህ ጠቀሜታ ጎጂ ያልሆኑ እና ባዮዲዳዳዴድ አሟሚዎችን እና ሬጀንቶችን ብቻ ይጠቀማል ይህም ለአካባቢ ተስማሚ ሂደት ያደርገዋል። ይህ ግኝት በመድኃኒት ኢንዱስትሪ ውስጥ ለአዳዲስ ውህዶች ያለውን ወሳኝ ፍላጎት በማስተናገድ ለመድኃኒት ልማት ንቁ ቀዳሚ ንጥረ ነገሮችን አረንጓዴ እና ዘላቂ የማምረት እድል ይሰጣል።
የተቀነባበሩት ሞለኪውሎች ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴያቸው በተለይም በባክቴሪያ እና በካንሰር ሕዋሳት እድገት ላይ ተጽእኖ የማሳደር ችሎታቸው ተፈትኗል። ውጤቶቹ ብዙ እጩዎች ጥሩ እንቅስቃሴን በማሳየታቸው፣ የተለመዱ አንቲባዮቲኮችን የመቋቋም አቅም ባላቸው ባክቴሪያዎች ላይም እንኳ ተስፋ ሰጪ ነበሩ። እንዲያውም በጣም ተስፋ ሰጭ ከሆኑት ውህዶች አንዱ በሰዎች ላይ ከባድ የሳንባ ምች ሊያስከትል በሚችለው በስትሮፕቶኮከስ የሳምባ ምች በተበከለው ትልቅ የሰም የእሳት እራት እጭ ላይ ተፈትኗል። እነዚህ የተቀናጁ ሞለኪውሎች ኢንፌክሽኖችን በመዋጋት ረገድ ያላቸውን አቅም በማጉላት የታከሙት እጮች ካልታከሙት ጋር ሲነፃፀሩ እጅግ በጣም የተሻሉ የመዳን መጠኖችን አሳይተዋል።
ይህ መሰረታዊ ምርምር ለፋርማሲዩቲካል ምርት ዘላቂ መፍትሄ የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን የሀብት እጥረትን ጉዳይም ይመለከታል። ሊኒንን እንደ ታዳሽ ምንጭ በመጠቀም፣ በአሁኑ ጊዜ እንደ ሪጀንት እና የመነሻ ቁሶች በሚጠቀሙት የቅሪተ አካል ነዳጆች ላይ ያለንን ጥገኝነት መቀነስ እንችላለን። ተመራማሪዎቹ ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች ውስጥ የበለጠ ተስፋ ያላቸውን ውህዶች የበለጠ ለመመርመር እና ለማመቻቸት አቅደዋል።
ይህ ግኝት ለፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል, ይህም ቆሻሻ ቁሳቁሶችን ወደ ጠቃሚ ሀብቶች መለወጥ እንደሚቻል ያሳያል. በአረንጓዴ እና በዘላቂ አሠራሮች ላይ በማተኮር የመድኃኒት ምርት የወደፊት እጣ ፈንታ ወደ ፊት እየዘለለ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: lignin ምንድን ነው?
A: ሊግኒን በእፅዋት ውስጥ የሚገኝ ባዮፖሊመር ሲሆን ይህም ጥብቅ እና መረጋጋትን ይሰጣል. ከተለያዩ ጥሩ መዓዛ ያላቸው ውህዶች የተዋቀረ ነው።
ጥ: - በመድኃኒት ምርት ውስጥ ሊኒን እንዴት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?
A: ሊግኒን ወደ ግለሰባዊ የግንባታ ብሎኮች ተከፋፍሎ ንቁ የፋርማሲዩቲካል ንጥረ ነገሮችን በማዋሃድ ለባህላዊ የምርት ሂደቶች ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ አማራጭ ይሰጣል።
ጥ: - በፋርማሲዩቲካል ምርት ውስጥ ሊኒን መጠቀም ምን ጥቅሞች አሉት?
A: ሊኒንን እንደ መነሻ መጠቀም ጎጂ የሆኑ የመነሻ ቁሳቁሶችን እና ተረፈ ምርቶችን ያስወግዳል. እንዲሁም ጎጂ ያልሆኑ እና ባዮዲዳዳዳዴድ አሟሚዎችን እና ሬጀንቶችን ለመጠቀም ያስችላል, የምርት ሂደቱን ለአካባቢ ተስማሚ ያደርገዋል.
ጥ፡ ይህ ጥናት ምን ሊሆኑ የሚችሉ ጥቅሞችን ይሰጣል?
A: ጥናቱ ለፋርማሲዩቲካል ምርት ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል እና ለአዳዲስ ውህዶች ወሳኝ ፍላጎትን ይመለከታል። በተጨማሪም ሊኒንን እንደ ታዳሽ ምንጭ በመጠቀም በቅሪተ አካላት ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል።
ምንጮች:
– [Angewandte Chemie International Edition](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213773)
- [የሄልምሆልዝ የጀርመን የምርምር ማዕከላት ማህበር](https://www.helmholtz.de/en/)