አዲስ መጣጥፍ፡ የተደበቁ የግራፊን ንድፎችን በትንታኔ መፍትሄዎች ይፋ ማድረግ

ከስፔን አይኤምዲኤ ናኖሳይንስ፣ ዶኖስቲያ ኢንተርናሽናል ፊዚክስ ሴንተር፣ ኢከርባስክ እና ፖላንድ የሚገኘው የኦፖል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በተጠማዘዘ ቢላይየር ግራፊን ውስጥ የኳሲ ፍፁም የሆኑ የ1D moiré ቅጦችን በመፍጠር ረገድ ትልቅ እመርታ አድርገዋል። ከማር ወለላ ጥልፍልፍ በተውጣጡ ሞይር ሲስተም ውስጥ ያለውን ጫና በመመርመር ቡድኑ በእነዚህ ንድፎች ውስጥ ስላለው የኤሌክትሮኖች ውስብስብ ባህሪ ብርሃን ፈንጥቋል።
በተቆለለ 2D ቁሶች ላይ የውጥረት ሃይል ሲተገበር በተፈጥሮ የሚከሰቱት እነዚህ ባለ አንድ-ልኬት ሞይር ቅጦች መፈጠር በመጠምዘዝ እና በመጠምዘዝ መካከል ያለው መስተጋብር ውጤት ነው። ተመራማሪዎቹ በተገላቢጦሽ የጠፈር ዩኒት ሴል ውድቀት ውስጥ ወሳኝ ሚና በሚጫወተው በነዚህ በሁለቱ ነገሮች እና በእቃው የPoisson ሬሾ መካከል ቀላል ግንኙነት አግኝተዋል። ይህ ውድቀት በሁለት ወቅታዊ ሁኔታዎች ተለይቶ የሚታወቅ አንድ-ልኬት ባህሪ እንዲፈጠር ያደርጋል።
ዶ/ር ፒየር ፓንታሌዎን እና የቡድን መሪው ፕሮፌሰር ፓኮ ጊኒ የIMDEA ናኖሳይንስ ይህንን ጥናት የጀመሩት የተወጠረ የቢሌየር ግራፊን እይታ ላይ ያልተለመደ ችግር ካዩ በኋላ ነው። በዶ/ር አንድሪያስ ሲነር ከኦፖሌ ዩኒቨርሲቲ በመታገዝ የዚህን ግርዶሽ አመጣጥ በሰፊው ተንትነው በእውነተኛው ህዋ ላይ እየታየ ያለውን አጓጊ ለውጥ አጋልጠዋል። የተወጠረው ግራፊን ፍፁም የሆነ ባለ አንድ-ልኬት ሞይር ቅጦችን ያሳያል፣ ይህም በእቃው ውስጥ የተደበቁ ሰርጦችን ያሳያል።
ቀደም ሲል ሳይንቲስቶች ተመሳሳይ ንድፎችን እንደ ንድፍ ስህተቶች ወይም ቅርሶች ውድቅ አድርገው ነበር. ነገር ግን፣ የምርምር ቡድኑ አሁን እነዚህ ንድፎች እንደ ግራፊን ባሉ ባለ ስድስት ጎን የማር ወለላ ጥልፍልፍ ውስጥ ተፈጥሯዊ ክስተት መሆናቸውን ግንዛቤውን አጠናክሯል። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ባለ አንድ-ልኬት ቻናሎች ለማመንጨት ለሚያስፈልገው ወሳኝ ጫና የትንታኔ መፍትሄዎችን በማሳየት አዲስ መሬት ሰበሩ። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ይህ መፍትሔ በሁለት ተለዋዋጮች ላይ የተመሰረተ ነው-የጠማማው አንግል እና የቁሱ የ Poisson ሬሾ.
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት እነዚህን ባለ አንድ-ልኬት ቻናሎች መጠቀም በሚችሉ ወለሎች ላይ ለኢንጂነሪንግ ልቦለድ ቁሶች መንገድ ይከፍታል። በእነዚህ ቻናሎች ውስጥ ኤሌክትሮኖች ተዘግተዋል፣ ይህም በባህላዊ 2D ግራፊን ውስጥ ካለው ነፃ እንቅስቃሴ መውጣቱን ያሳያል። በተጨማሪም በእነዚህ ቻናሎች ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች ተመራጭ የእንቅስቃሴ አቅጣጫ ያሳያሉ።
የቡድኑ ስራ በተጣመመ ቢላይየር ግራፊን ባህሪ ላይ አዲስ እይታን ብቻ ሳይሆን ክስተቱን ለመግለጽ ግልጽ የሆነ የትንታኔ አገላለጽ ይሰጣል። ይህ የሚያምር መፍትሔ የግራፊን ድብቅ ተለዋዋጭነት ይገለጣል እና የፈጠራ ቁሳቁሶችን በተጣጣሙ ባህሪያት የመፍጠር ችሎታ አለው.
በየጥ
ጥ፡ moiré ቅጦች ምንድን ናቸው?
መ፡ የሞይሬ ቅጦች ውስብስብ፣ ተደጋጋሚ ቅጦች ሲሆኑ የሚወጡት ሁለት ተመሳሳይ ነገር ግን በጥቂቱ የሚካካሱ ቅጦች ሲደራረቡ፣ ይህም የሚታይ አስደናቂ ውጤት ነው።
ጥ: የተጠማዘዘ bilayer graphene ምንድን ነው?
መ፡ ጠማማ ባይለር ግራፊን በትንሽ ጠመዝማዛ አንግል ላይ የተደረደሩትን የግራፊን ሁለት ንብርብሮችን ያመለክታል፣ ይህም ከግላዊ የግራፊን ንብርብሮች ጋር ሲወዳደር ልዩ ባህሪያትን እና ባህሪያትን ያስገኛል።
ጥ፡ የPoisson ሬሾ ምንድን ነው?
መ፡ የPoisson ጥምርታ በቁሳቁስ የተወሰነ ቋሚ ሲሆን ይህም የቁሳቁስ መጨናነቅ ወይም መስፋፋት በቋሚ አቅጣጫዎች ላይ ለሚደርሰው ጫና ምላሽ ነው።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች እንዴት ሊተገበሩ ይችላሉ?
መ: በተመራማሪዎቹ የተገኙት የትንታኔ መፍትሄዎች በቁሳቁሶች ውስጥ ባለ አንድ አቅጣጫዊ ሰርጦችን ለማፍለቅ ስለሚያስፈልገው ወሳኝ ጫና ግንዛቤን ይሰጣሉ። ይህ ለኢንጂነሪንግ ልቦለድ ቁሶች የተበጁ ንብረቶች እና የተገደበ የኤሌክትሮን እንቅስቃሴ ዕድሎችን ይከፍታል።