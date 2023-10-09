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የሳይንስ ሊቃውንት ዩሪያን ለማምረት ኃይል ቆጣቢ ዘዴን አግኝተዋል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 9, 2023
የሳይንስ ሊቃውንት ዩሪያን ለማምረት ኃይል ቆጣቢ ዘዴን አግኝተዋል

በኩዊንስላንድ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ዩሪያን በክፍል የሙቀት መጠን ለማምረት የሚያስችል መንገድ አግኝተዋል ፣ ይህም በተለምዶ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ምርት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለውን ኃይል-ተኮር ሂደት አስፈላጊነትን ያስወግዳል። ዩሪያ 27% የሚሆነውን የአለም ህዝብ ሰብል የሚደግፍ ወሳኝ የናይትሮጅን ማዳበሪያ ነው። እንደ ፋርማሲዩቲካል፣ መዋቢያዎች እና ፕላስቲኮች ላሉ ኢንዱስትሪዎችም ቁልፍ ጥሬ ዕቃ ነው።

በተለምዶ ሰው ሰራሽ ዩሪያ የሚመረተው አሞኒያ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በከፍተኛ ሙቀትና ግፊት ምላሽ በመስጠት ነው። ይሁን እንጂ በጥናት ቡድኑ የቀረበው አዲስ መፍትሄ በክፍል ሙቀት እና በከባቢ አየር ግፊት ግራፊን ላይ የተመሰረተ ማነቃቂያ በመጠቀም በናይትሮጅን እና በካርቦን ሞኖክሳይድ መካከል ያለውን ኬሚካላዊ ምላሽ ያካትታል. ይህ አካሄድ ከባህላዊ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር የኃይል ግብአቶችን በእጅጉ ይቀንሳል፣ ይህም በዩሪያ ምርት ውስጥ ተስፋ ሰጭ እድገት ያደርገዋል።

ጥናቱ በአሁኑ ወቅት በንድፈ ሃሳባዊ ደረጃ ላይ እያለ፣ ቡድኑ ዘላቂ እና ሃይል ቆጣቢ የሆነ ዩሪያ ውህደትን ለመፍጠር ተስፋ ሰጪ ፍንጭ ለይቷል። አሁን ይህን ቴክኖሎጂ የበለጠ ለማዳበር እና ወደ ተግባራዊ ተግባራዊነት ለመሸጋገር ከሌሎች የምርምር ቡድኖች ጋር በመተባበር ላይ ናቸው።

የጥናቱ ግኝቶች "CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production" በሚል ርዕስ በላቁ የተግባር እቃዎች ታትመዋል።

ይህ የዩሪያ ምርት ፈጠራ ዘዴ ዘላቂ እና ወጪ ቆጣቢ መፍትሄ በመስጠት የግብርና እና የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን በእጅጉ ተጠቃሚ የማድረግ አቅም አለው። የኃይል ፍጆታን በመቀነስ ይህ ልማት የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ እና የአካባቢን ዘላቂነት ለማራመድ ከሚደረገው ጥረት ጋር ይጣጣማል።

ምንጮች:
- ኩዊንስላንድ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
- የላቀ ተግባራዊ ቁሳቁሶች

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