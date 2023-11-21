ቀልጣፋ የድንበር መረጃን በመጠቀም የገበያ ሥርዓቶችን የማምረት ዘዴ

የፋይናንስ ገበያዎች ተለዋዋጭ ናቸው እና የተለያዩ አገዛዞችን ወይም ግዛቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ, እያንዳንዱም የራሱ ልዩ ባህሪያት አሉት. ባህላዊ ሞዴሎች እነዚህን ተለዋዋጭ ሁኔታዎች በብቃት ለመያዝ ይታገላሉ. ነገር ግን፣ በጆርናል ኦፍ ፋይናንሺያል ኤንድ ዳታ ሳይንስ ላይ በቅርቡ የወጣ ጥናት የገበያ አገዛዝ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በሚቀረጽበት ጊዜ ከመመዘኛዎች የላቀ አዲስ አቀራረብን አቅርቧል።
በኖላን አሌክሳንደር የሚመራው የምርምር ቡድን የገበያ ሁኔታን ለመወሰን ቀልጣፋ ድንበርን የሚጠቀም አዲስ ዘዴ ፈጠረ። ቀልጣፋ ድንበሮች በሚጠበቀው ተመላሽ እና ተለዋዋጭነት ላይ ተመስርተው ፖርትፎሊዮዎችን የሚያመቻቹ የንግድ-ውጭ ኩርባዎችን ይወክላሉ። እነዚህን ቀልጣፋ ድንበሮች በሶስት ኮፊሸን በመጠቀም ወደተግባራዊ ፎርሞች በመበስበስ ቡድኑ የተለያዩ የገበያ ግዛቶችን በተሳካ ሁኔታ ከፋፍሏል።
ይህን ሞዴል በመጠቀም ፖርትፎሊዮ ለመፍጠር፣ ፖርትፎሊዮ-የተመቻቹ ክብደቶች ለእያንዳንዳቸው የዚያ ግዛት ውሂብን በመጠቀም ይሰላሉ። እነዚህ ክብደቶች ወደ እያንዳንዱ ግዛት የመሸጋገር እድል ላይ ተመስርተው በአንድ ላይ ይሰበሰባሉ እና ይመዝናሉ. ይህ አካሄድ ከተለምዷዊ የተደበቁ የማርኮቭ ሞዴሎች (HMMs) ጋር ሲወዳደር የበለጠ ሊተረጎም የሚችል ነው፣ ግዛቶቹ ተደብቀው የሚቆዩ እና አተረጓጎም የላቸውም።
የታቀደው ዘዴ አንድ ጉልህ ጥቅም የአምሳያው መካከለኛ ክፍሎችን የመመልከት ችሎታ ነው. ይህ የመጨረሻውን ክብደቶች እንዴት እንደሚወስኑ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል. ተመራማሪዎቹ በእያንዳንዱ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ በርካታ የበሬ ገበያ ግዛቶች እንዳሉ ደርሰውበታል፣ አንዱ ግዛት ከሌሎቹ የበለጠ ወደ ድብ ገበያ የመሸጋገር እድሉ ሰፊ ነው።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በተከፋፈለው የአሜሪካ የስቶክ ገበያ ዩኒቨርስ ውስጥ ባለው ድብ ግዛት ውስጥ፣ ወደ ሌላ ግዛት ከመሸጋገር ይልቅ የመድገም እድሉ ከፍተኛ ነው። ሆኖም፣ ይህ የተደጋጋሚነት ንብረት ለልማት ገበያዎች ዩኒቨርስ አይያዝም።
ይህ ፈጠራ አቀራረብ በገቢያ አገዛዞች ተለዋዋጭነት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ከባህላዊ ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀር የላቀ አፈፃፀም ይሰጣል። ሊታዩ የሚችሉ ግዛቶችን እና ቀልጣፋ የድንበር መረጃን በመጠቀም ኢንቨስተሮች የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሊወስኑ እና የፖርትፎሊዮ አፈጻጸማቸውን ሊያሻሽሉ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የገበያ ሥርዓቶች ወይም ግዛቶች ምንድን ናቸው?
የገበያ ሥርዓቶች ወይም ግዛቶች በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካባቢዎችን ወይም ሁኔታዎችን ያመለክታሉ። እነዚህ ግዛቶች እንደ የበሬ ገበያዎች፣ የድብ ገበያዎች ወይም ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ጊዜያት ያሉ የተለያዩ ባህሪያትን ሊያሳዩ ይችላሉ።
ውጤታማ ድንበሮች ምንድን ናቸው?
ውጤታማ ድንበሮች በሚጠበቀው መመለሻ እና ተለዋዋጭነት መካከል ባለው ሚዛን ላይ ተመስርተው የተሻሉ ፖርትፎሊዮዎችን የሚወክሉ የንግድ-ውጭ ኩርባዎች ናቸው። እነዚህ ድንበሮች ባለሀብቶች በአደጋ-መመለስ ምርጫዎቻቸው ላይ በመመሥረት ምርጡን የፖርትፎሊዮ ድልድል እንዲወስኑ ይረዷቸዋል።
የተደበቀ የማርኮቭ ሞዴል (HMM) ምንድን ነው?
የተደበቀ የማርኮቭ ሞዴል (ኤች.ኤም.ኤም.ኤም) ተጨባጭ ውጤቶችን የሚያመነጩ ስውር ግዛቶችን የሚወስድ ስታቲስቲካዊ ሞዴል ነው። በፋይናንሺያል ገበያ አውድ ውስጥ፣ ኤች.ኤም.ኤም.ኤም (HMMs) ብዙውን ጊዜ ግዛቶቹ የማይታወቁትን የአገዛዝ ለውጦችን ለመቅረጽ ያገለግላሉ። ሆኖም፣ የትርጓሜ እጦት ከባህላዊ ኤች.ኤም.ኤም.ኤም.
የታቀደው ሞዴል ቤንችማርኮችን እንዴት ይበልጣል?
የታቀደው ሞዴል የገበያ ሁኔታን ለመወሰን እና ፖርትፎሊዮዎችን ለመገንባት ቀልጣፋ የድንበር መረጃን ይጠቀማል። ከእዚያ ግዛት በተገኘ መረጃ መሰረት ለእያንዳንዱ ግዛት ክብደቶችን በማመቻቸት ሞዴሉ ከመመዘኛዎች ጋር ሲወዳደር የላቀ አፈጻጸምን ያመጣል። ይህ አካሄድ ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት የበለጠ ሊተረጎም የሚችል እና አስተዋይ ግንዛቤን ይሰጣል።