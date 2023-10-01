ለባዮማርከር ማወቂያ በጣም ስሜታዊ እና የተረጋጋ ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኬሚካል ዳሳሽ

የፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ቡድን እንደ በላብ ውስጥ እንደ ግሉኮስ ያሉ ባዮማርከርን ለመለየት የሚያስችል ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኬሚካል ዳሳሽ ፈጠረ። አነፍናፊው ለረጅም ጊዜ የተረጋጋ እና በጣም ስሜታዊ እንዲሆን የተነደፈ ነው, ይህም ወራሪ ላልሆኑ በሽታዎች ምርመራ እና ህክምና ግምገማ ተስፋ ሰጭ መሳሪያ ያደርገዋል.
አነፍናፊው በ nanocomposite-modified porous graphene ላይ የተመሰረተ ነው፣ይህም የተረጋጋ ናኖኮምፖዚት ለመፍጠር በሌዘር የታከመ ነው። ይህ የሌዘር ህክምና ለ 1317.69 µA mm−1 cm−2 እና እጅግ በጣም ዝቅተኛ የመለየት ወሰን 0.079 µm የግሉኮስን መለየት ያስችላል። አነፍናፊው ፒኤችን የመለየት ችሎታ አለው እና አስደናቂ መረጋጋትን ያሳያል፣ ከ91% በላይ የመነካትን ስሜት ለ21 ቀናት ጠብቆ ያቆይል።
ተመራማሪዎቹ የግሉኮስ እና ፒኤች ዳሳሽ ከተለዋዋጭ የማይክሮ ፍሎይዲክ ላብ ናሙና አውታር ጋር በማዋሃድ በሰውነት ላይ ያለውን የግሉኮስ መጠን በትክክል ማወቅ ችለዋል። ይህ ግኝት ተጨማሪ የተስተካከለ ፒኤች እና የሙቀት መጠንን በመለካት በሰውነት ላይ ተከታታይ እና ትክክለኛ የግሉኮስ ክትትልን አስገኝቷል።
ከዚህ እድገት በፊት፣ ላብ ዳሳሾች እንደ ዝቅተኛ ስሜታዊነት፣ የተገደበ የገጽታ አካባቢ እና ደካማ መረጋጋት ያሉ ገደቦች ገጥሟቸዋል። በላብ ውስጥ ያሉ ባዮማርከርን መለካት በዝቅተኛ ትኩረታቸው እና ተለዋዋጭነታቸው እንደ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ አመጋገብ እና አካባቢ ባሉ ነገሮች ተጽእኖ ምክንያት ተግዳሮቶችን ያቀርባል።
ላብ የበለፀገ የባዮማርከር ምንጭ ነው፣ እሱም ስለ አንድ ግለሰብ የጤና ወይም የበሽታ ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ የፈጠራ ዳሳሽ ንድፍ ቀደም ሲል የነበሩትን ገደቦችን ይመለከታል እና ዝቅተኛ ወጭ፣ ከፍተኛ ሚስጥራዊነት ያለው እና የባዮማርከርን ለማወቅ የረጅም ጊዜ የተረጋጋ መድረክ ያቀርባል። ወራሪ ያልሆኑ የመመርመሪያ ዘዴዎችን የመለወጥ እና ለተለያዩ በሽታዎች ቀጣይነት ያለው ክትትል ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለው.
ምንጮች:
የፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ
ናኖኮምፖሳይት የተሻሻለው ባለ ቀዳዳ ግራፊን፡- ናኖኮምፖዚት ቁስ ግራፊን እና ሌሎች ቁሳቁሶችን በማጣመር በኤሌክትሮኬሚካል ዳሳሾች ውስጥ የመንቀሳቀስ ችሎታን እና ስሜትን ከፍ ለማድረግ።
ባዮማርከርስ: በሰውነት ውስጥ ያለውን የጤና ወይም የበሽታ ሁኔታን የሚያመለክቱ ንጥረ ነገሮች.
የሌዘር ሕክምና፡ በዚህ ጥናት ውስጥ የተረጋጋ ኮንዳክቲቭ ናኖኮምፖዚትስ መፍጠርን የመሳሰሉ የቁሳቁሶችን ባህሪያት ለማሻሻል የሌዘር ቴክኖሎጂን የመጠቀም ሂደት።