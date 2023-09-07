የ MIT ሳይንቲስቶች በኳንተም ሲስተም ውስጥ ያለውን ቅንጅት ለማጎልበት ጫጫታ የሚሰርዝ ጽንሰ-ሀሳብን ይጠቀማሉ

የ MIT ተመራማሪዎች እንደ ኳንተም ዳሳሾች እና ጋይሮስኮፖች ያሉ የኳንተም መሣሪያዎችን ለመፍጠር ወሳኝ እርምጃ የሆነውን የኳንተም ቢትስ (qubits) የተጣጣመ ጊዜን በማራዘም ረገድ ከፍተኛ መሻሻል አሳይተዋል። በጁ ሊ እና በፓኦላ ካፔላሮ የሚመራው ቡድኑ የኒውክሌር-ስፒን ኩቢቶችን ትስስር ለማሳደግ ጫጫታ በሚሰርዙ የጆሮ ማዳመጫዎች አነሳሽነት ያለው ፅንሰ-ሀሳብ ተጠቅሟል። ተመራማሪዎቹ በሙቀት ምክንያት የሚፈጠረውን ጫጫታ በመለየት ከ150 ማይክሮ ሰከንድ ወደ 3 ሚሊሰከንዶች የሚደርስ ጊዜን የሚጨምር "ሚዛናዊ ያልሆነ echo" ዘዴን ተግባራዊ ማድረግ ችለዋል።
ቡድኑ የተጠቀመበት አካሄድ ጫጫታ የሚሰርዙ የጆሮ ማዳመጫዎች ያልተፈለጉ ድምፆችን እንዴት እንደሚያስወግዱ አይነት የተወሰኑ የጩኸት ምንጮችን መረዳት እና መሰረዝን ያካትታል። ይህ ዘዴ የኳንተም ስርዓቶችን የተቀናጀ ጊዜን በእጅጉ ለማሻሻል አቅም አለው። የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ ጉኦኪንግ ዋንግ፣ ሌሎች የድምጽ ምንጮችን በበለጠ በማሰስ እና በማቃለል ረዘም ያለ ጊዜን የመተሳሰብ ጊዜ ማሳካት እንደሚቻል ያምናል።
የጥናቱ ግኝቶች በኳንተም መሳሪያዎች እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል. የሄልምሆልትዝ ኢንስቲትዩት ማይንስ የሜተር-አንቲሜትተር ክፍል መሪ የሆኑት ዲሚትሪ ብድከር የቡድኑን የፈጠራ አካሄድ የሚያደንቁ እና በተግባራዊ አተገባበር በቀላሉ ሊተገበሩ እንደሚችሉ ያምናሉ። የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ግሪጎሪ ፉችስ የጥናቱ ጥቅም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የኒውክሌር እሽክርክሪት ስብስቦችን ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ማብቃት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
በተመራማሪዎቹ የተካሄዱት ሙከራዎች በአልማዝ ውስጥ በሚገኙ የናይትሮጅን ክፍት ቦታዎች (NV centers) ስብስብ ላይ ያተኮሩ ሲሆን እነዚህም ለኳንተም ዳሳሾች እና ለሌሎች የኳንተም ቴክኖሎጂዎች ተመራጭ ናቸው። ተግዳሮቱ የተሻሻለ ትስስርን ለማግኘት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የኤንቪ ማዕከሎች ሰዓቶችን ለማመሳሰል መንገድ መፈለግ ላይ ነበር። ግቡ የኳንተም መረጃን ረዘም ላለ ጊዜ ለማቆየት የምዕራፍ ወጥነትን በመጠበቅ በርካታ ሰዓቶችን መጠቀም ነው።
ይህ ቀዳሚ ምርምር ለኳንተም ኮምፒውቲንግ ዘርፍ አዳዲስ እድሎችን የሚከፍት ሲሆን ይበልጥ ቀልጣፋ እና አስተማማኝ የኳንተም መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- MIT ኳንተም ኢንጂነሪንግ ቡድን
- MIT ዜና