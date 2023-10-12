በከዋክብት ፍንዳታ ውስጥ በተሳተፉ አጭር ጊዜ የሚቆዩ ኢሶቶፖች ላይ የኒውክሌር ምላሾችን ለማጥናት የተዘጋጀ ልብ ወለድ ዘዴ

ተመራማሪዎች የከዋክብትን ፍንዳታ የሚያበረታቱ የኑክሌር ግብረመልሶችን ለማጥናት አዲስ ዘዴ ፈለሰፉ። ይህ ዘዴ ንቁ የዒላማ ጊዜ ትንበያ ክፍል (AT-TPC) ከመግነጢሳዊ ስፔክትሮሜትር ጋር ተጣምሮ መጠቀምን ያካትታል። በፊዚካል ሪቪው ሌተርስ ላይ የታተመው ጥናቱ ዓላማው በቤተ ሙከራ ውስጥ ለመመርመር አስቸጋሪ የሆኑትን አጭር ጊዜ የሚቆዩ ኒዩክሊየሎችን ለመመርመር ነው።
AT-TPC በጋዝ በተሞላ ቦታ ውስጥ ሲዘዋወሩ መንገዶቻቸውን በመከታተል ቅንጣቶችን መለየት እና መለየት ይችላል። በሌላ በኩል, መግነጢሳዊ ስፔክትሮሜትር በዚህ ጋዝ በተሞላው ቦታ ላይ የሚወጡትን ቅንጣቶችን ይሰበስባል እና ይለያል. ሳይንቲስቶች ይህንን የፈጠራ አቀራረብ በመጠቀም የኒውትሮንን ከዲዩተሪየም ኢላማ በፕሮቶን ከሬዲዮአክቲቭ ፕሮጄክተር ጋር በመለዋወጥ ጠቃሚ ምላሽን ለመለካት ችለዋል ፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኦክስጅን-14።
ይህ የተለየ ምላሽ በግዙፍ ኮከቦች ፍንዳታ ውስጥ ከሚፈጠረው የኤሌክትሮን ቀረጻ ሂደት ጋር ተመጣጣኝ ነው። ተመራማሪዎች አጽናፈ ሰማይን እንዴት እንደሚቀርጹ እና በምድር ላይ የሚገኙትን ንጥረ ነገሮች እንዲፈጠሩ አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ እነዚህን ክስተቶች መረዳቱ ወሳኝ ነው።
የዚህ የመጀመሪያ ልኬት ስኬት ለወደፊቱ የአስትሮኖሚ ክስተቶችን ለመረዳት አስፈላጊ በሆኑ አጭር ጊዜ አይዞቶፖች ላይ ምርምር ለማድረግ እድሎችን ይከፍታል። ይህንን ዘዴ በመጠቀም ሊጠኑ የሚችሉ ምላሾች በሚፈነዱ ኮከቦች ዝግመተ ለውጥ እና በሚፈጥሩት ንጥረ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ. ወደፊት የሚደረጉ ምርመራዎች በኑክሌር ፊዚክስ ውስጥ ካሉት መሠረታዊ ጥያቄዎች አንዱን ማለትም የንጥረ ነገሮች አመጣጥን ይመለከታሉ።
የActive Target ቴክኒክ ከማግኔቲክ ስፔክትሮሜትር ጋር መቀላቀል ተመራማሪዎች ራዲዮአክቲቭ ኒውክላይዎችን እንዲመረምሩ እና ባህሪያቸውን በከዋክብት አከባቢዎች እንዲቀርጹ ያስችላቸዋል። በናሽናል ሱፐርኮንዳክሽን ሳይክሎትሮን ላብራቶሪ (አሁን ለ Rare Isotope Beams) ቡድኑ AT-TPCን ከS800 መግነጢሳዊ ስፔክትሮሜትር ጋር በማጣመር በሬዲዮአክቲቭ ኦክሲጅን-14 ጨረር እና በዲዩተርየም ኢላማ መካከል ያለውን የቻርጅ ልውውጥ ምላሽ ለመለካት ተጠቀመ።
የዚህ ዓይነቱ መለኪያ ሊሆን የቻለው የነቃ ዒላማ ቴክኒክ ባለው ከፍተኛ ብሩህነት እና ትብነት ምክንያት ነው፣ በዚህ ጊዜ የታለመው ቁሳቁስ (በዚህ ሁኔታ ዲዩተሪየም ጋዝ) እንደ ማወቂያ መካከለኛ ሆኖ ይሠራል። AT-TPC በዲዩቲሪየም ጋዝ ተሞልቷል፣ እና ራዲዮአክቲቭ ኦክሲጅን-14 ጨረር በ Coupled Cyclotron Facility ተፈጠረ እና ወደ ክፍሉ ውስጥ ገባ። በምላሹ የተፈጠሩት ሁለቱ አነስተኛ ኃይል ያላቸው ፕሮቶኖች በትራኮቻቸው ላይ ተመስርተው የተገኙ ሲሆን ከዒላማው መጠን ያመለጠው ናይትሮጅን-14 በኤስ800 ስፔክትሮሜትር ተገኝቷል።
ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት መለኪያዎች ከግብረ-መልስ በኋላ ባላቸው የፕሮቶን ሃይሎች እጅግ በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ሊተገበሩ አልቻሉም፣ ይህም ጠንካራ ዒላማ ሲጠቀሙ ምልከታቸው ፈታኝ እንዲሆን አድርጎታል። ነገር ግን ከ AT-TPC ጋር፣ ተመራማሪዎች አሁን ይህንን ምላሽ በ Rare Isotope Beams ፋሲሊቲ ውስጥ በሚገኙ ሌሎች አጭር ጊዜ አይዞቶፖች ላይ መመርመር ይችላሉ።
ጥናቱ የተካሄደው በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ በስፔን የሚገኘው የሳንቲያጎ ዩኒቨርሲቲ፣ በጀርመን የሜይንዝ ዩኒቨርሲቲ፣ የአርጎኔ ናሽናል ላብራቶሪ እና የኦክ ሪጅ ብሔራዊ ላቦራቶሪ ሳይንቲስቶች በመጡ ሳይንቲስቶች ትብብር ነው።
ምንጭ፡ S. Giraud et al፣ β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 በ (d፣He2) ምላሽ በተገላቢጦሽ ኪነማቲክስ፣ ፊዚካል ክለሳ ደብዳቤዎች (2023)። DOI፡ 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [የአሜሪካ ኢነርጂ መምሪያ]
ምንጭ:
የዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት. ተመራማሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በኮከቦች ፍንዳታ ውስጥ በተሳተፉ ኢሶቶፖች ላይ የኑክሌር ምላሽን ለማጥናት አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። Phys.org፣ ኦክቶበር 12፣ 2023