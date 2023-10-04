የዕድገት ቴክኒክ፡- በ3ዲ-የታተሙ የነርቭ ሴሎች የአንጎል አርክቴክቸርን ያስመስላሉ

በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የአንጎል ጉዳት ለደረሰባቸው ግለሰቦች የተበጀ ጥገናን የሚያመጣውን ሴሬብራል ኮርቴክስ አርክቴክቸርን የሚመስል የ3D-ህትመት የነርቭ ሴሎችን የማዘጋጀት ዘዴ ፈጥረዋል። እንደ ቁስሎች፣ ስትሮክ እና የአንጎል ዕጢ ቀዶ ጥገናዎች ያሉ የአንጎል ጉዳቶች ብዙውን ጊዜ በሴሬብራል ኮርቴክስ ላይ ጉዳት ያደርሳሉ፣ ይህም ግንዛቤን፣ እንቅስቃሴን እና ግንኙነትን ይጎዳል። በአመት ወደ 70 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በአሰቃቂ የአንጎል ጉዳት ሲሰቃዩ ውጤታማ ህክምና ይፈልጋሉ። የታካሚዎችን የእራሳቸውን ግንድ ሴሎች በመጠቀም የሕብረ ሕዋሳትን እንደገና የሚያዳብሩ የሕክምና ዘዴዎች ተስፋ ሰጪ መፍትሄ ይሰጣሉ, ነገር ግን እስካሁን ድረስ, የተተከሉት ግንድ ሴሎች የአንጎልን አርክቴክቸር በትክክል መኮረሳቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ዘዴ የለም.
በዚህ የአቅኚነት ጥናት ተመራማሪዎች ባለ ሁለት ሽፋን የአንጎል ቲሹን በ3D-ህትመት ለመፍጠር የሰውን የነርቭ ግንድ ሴሎችን ተጠቅመዋል። በመዳፊት የአንጎል ቁርጥራጭ ውስጥ ሲተከሉ ሴሎቹ ከአስተናጋጅ ቲሹ ጋር የተዋሃዱ፣ መዋቅራዊ እና ተግባራዊ ናቸው። የኮርቲካል አወቃቀሩ በሰው የተፈጠሩ ፕሉሪፖተንት ሴል ሴሎች (hiPSCs) በመጠቀም የተሰራ ሲሆን እነዚህም በሰዎች ቲሹዎች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን የማምረት አቅም አላቸው። በአስፈላጊ ሁኔታ, hiPSCs ከታካሚው የራሱ ሴሎች ሊገኙ ይችላሉ, ይህም የበሽታ መከላከልን አደጋ ይቀንሳል.
ተመራማሪዎቹ የሰውን አእምሮ አርክቴክቸር የሚመስሉ ውስብስብ ባለ ብዙ ሽፋን ሴሬብራል ኮርቴክስ ቲሹዎችን ለመፍጠር በማሰብ የህትመት ቴክኒኩን የበለጠ ለማጣራት አቅደዋል። እነዚህ የምህንድስና ቲሹዎች የአንጎል ጉዳቶችን ከማከም በተጨማሪ ለመድኃኒት ግምገማ ፣ የአንጎል እድገትን ለማጥናት እና የእውቀት ግንዛቤን ለማሻሻል ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ይህ እመርታ ቡድኑ ቀደም ሲል የ3D ማተሚያ ቴክኖሎጂዎችን በመፈልሰፍ እና በሠለጠኑ ቲሹዎች ላይ ባከናወናቸው ሥራዎች ላይ ይገነባል። ከተጨማሪ እድገቶች ጋር፣ ይህ ዘዴ የአንጎል ጉዳቶችን ለሚቀጥሉ እና በኒውሮሳይንስ መስክ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ላላቸው ግለሰቦች ተስፋ ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ግንኙነቶች: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x