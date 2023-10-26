አዲስ ግኝት የጥንት የሬዲዮ ሞገዶችን ከጋላክሲዎች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዓመታትን ገለጠ

በቅርብ ጊዜ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተደረገ ግኝት በግምት ከ8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተውን አስደናቂ ክስተት ይፋ አድርጓል፡ የራዲዮ ሞገዶች ከጋላክሲዎች ውህደት የሚመነጩ ናቸው። ይህ ግኝት በእውነት አስደናቂ የሚያደርገው ሳይንቲስቶችን ሲያደናግር የቆየው ክስተት በጣም ጥንታዊው ምሳሌ ነው - ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB)።
ይህ ፍንዳታ ከአንድ ሚሊሰከንድ ያነሰ ጊዜ የፈጀው ፀሀያችን በሰላሳ አመታት ውስጥ ከምታመነጨው ምርት ጋር የሚመጣጠን አስገራሚ ሃይል አወጣ። በምዕራብ አውስትራሊያ የሚገኘው የአውስትራሊያው ኤስኬ ፓዝፋይንደር የራዲዮ ቴሌስኮፕ ፍንዳታውን መጀመሪያ አወቀ። በመቀጠል በቺሊ የሚገኘው የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ ትክክለኛ ቦታውን ወሰነ።
እንደ ራዲዮ-ድግግሞሽ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች አይነት ተለይቶ የሚታወቅ፣ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ አጭር ግን ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታዎችን ይወክላል ይህም ከሌሎቹ የሬዲዮ ሞገዶች እጅግ በጣም ሰፊ በሆነው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ይበልጣል። በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ላይ ረጅሙን የሞገድ ርዝመት ያላቸው የራዲዮ ሞገዶች በተለያዩ የስነ ፈለክ ምልከታዎች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የጥናቱ ተባባሪ መሪ ሪያን ሻነን በአውስትራሊያ የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በFRBs ውስጥ ያለውን የሬዲዮ ሞገዶች በማይክሮዌቭ ምድጃ ውስጥ ከሚጠቀሙት ጋር ሲያወዳድሩ፣ የዚህ ፍንዳታ መጠን ወደር የለሽ ነው። በእውነቱ፣ በዚህ FRB የሚለቀቀው ሃይል “አንድ ሰሃን የፖፕኮርን የፀሐይ መጠን ሁለት እጥፍ” ማይክሮዌቭ ለማድረግ በቂ ነው።
ከዚህ ግኝት በፊት እጅግ በጣም የታወቀው ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ከ 5 ቢሊዮን አመታት በፊት ነበር, ይህም ግኝቱ ከ 3 ቢሊዮን አመታት በላይ ያስቆጠረ ነው. አጽናፈ ዓለም ራሱ በግምት 13.8 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ እንዳለው፣ ይህ ክስተት ስለ ጋላክቲክ አሠራሮች እና ክስተቶች የመጀመሪያ ደረጃዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከዚህም በላይ፣ ከጥንትነቱ በተጨማሪ፣ ይህ ፍንዳታ በFRBs መካከል ከታየው እጅግ በጣም የራቀ ነው፣ ምክንያቱም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከሩቅ ነገሮች እና ክስተቶችን ለማጥናት ረጅም ርቀት መሄድ አለባቸው።
በአውስትራሊያ የማክኳሪ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ስቱዋርት ራይደር “በአሁኑ ጊዜ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ከአጽናፈ ዓለሙ ዕድሜ ከግማሽ በላይ እንደቆየ እናውቃለን” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ትክክለኛው የFRBs መንስኤ ግልጽ ባይሆንም፣ አንድ መሪ ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው እነዚህ ፍንዳታዎች ማግኔትታር ተብሎ ከሚጠራው አስደናቂ የኒውትሮን ኮከብ ዓይነት ነው። እነዚህ ማግኔታሮች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ እጅግ በጣም ጽንፍ ነገሮች መካከል ናቸው እና እንደዚህ ያሉ ያልተለመዱ የኃይል ፍንዳታዎችን የማምረት አቅም አላቸው።
የFRBዎችን ድግግሞሽ ግምት ውስጥ በማስገባት በግምት ወደ 100,000 የሚጠጉ በአጽናፈ ዓለማት ውስጥ በየቀኑ ይከሰታሉ ተብሎ ይገመታል፣ የእነርሱ ግኝት እና ጥናት የቁስ አካል ስርጭትን ለመለካት እና በጋላክሲዎች መካከል ያለውን ሰፊ ክፍተት ለመረዳት የሚያስችል ትልቅ አቅም ይከፍታል።
በእርግጥ እነዚህ ፍንዳታዎች ስለ አጽናፈ ዓለማችን ግዙፍ የጠፈር ታፔስት አዳዲስ ሚስጥሮችን የማውጣትን ተስፋ በመያዝ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ አስደሳች ድንበር ያመለክታሉ።
በየጥ
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች ምንድን ናቸው?
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ካሉት አብዛኛዎቹ የሬዲዮ ሞገዶች ምንጮች ብልጫ ያለው ኃይለኛ የሬዲዮ-ድግግሞሽ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች አጭር ፍንዳታ ናቸው። ከአንድ ሚሊሰከንድ ባነሰ ጊዜ ይቆያሉ ነገር ግን ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ሊለቁ ይችላሉ.
የጥንት የሬዲዮ ሞገዶች የቅርብ ጊዜ ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
ከ8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከጋላክሲዎች ውህደት የተገኘ የሬድዮ ሞገዶች በጣም ጥንታዊ የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) ምሳሌን ይወክላል። ይህ ግኝት ስለ ጽንፈ ዓለሙ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት በጋላክሲካዊ አፈጣጠር እና ክንውኖች የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ምንጭ ምንድን ነው?
የFRBዎች ትክክለኛ ምንጭ በእርግጠኝነት ባይታወቅም፣ አንድ ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚያሳየው ማግኔትታር ከሚባል እጅግ በጣም የከፋ የኒውትሮን ኮከብ አይነት ነው። እነዚህ ማግኔታሮች በFRBs ውስጥ የሚታየውን ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ የማመንጨት ችሎታ አላቸው።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ምን ያህል የተለመደ ነው?
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በሆነ ቦታ በቀን 100,000 ጊዜ ያህል እንደሚከሰት ይገመታል ። ሆኖም፣ የተገኙት FRBዎች ቁጥር በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው፣ ወደ 50 አካባቢ ብቻ፣ በቅርቡ የተገኘውን ጥንታዊ ፍንዳታ ጨምሮ፣ ወደ መነሻቸው ጋላክሲ የተመለሱ ናቸው።