አብዮታዊ ቁሳቁስ፡ ከብረት አራት ጊዜ የጠነከረ እና አምስት ጊዜ ቀላል

በኡኮን፣ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ እና በብሩክሃቨን ናሽናል ቤተ ሙከራ በተመራማሪዎች እና በቁሳቁስ ሳይንቲስቶች እጅግ አስደናቂ የሆነ ቁሳቁስ ተዘጋጅቷል። ይህ ቁሳቁስ የመኪና ማምረቻ እና የሰውነት ትጥቅ ፈጠራን ጨምሮ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት ይፈጥራል ተብሏል። ቁሱ እስከ አምስት እጥፍ እየቀለለ ከብረት በአራት እጥፍ እንደሚበልጥ ተነግሯል።
ተመራማሪዎቹ ይህን አስደናቂ ነገር ለመፍጠር የዲ ኤን ኤ ስካፎል ተጠቅመዋል፣ ይህም እንደ መስታወት ያለ ውስብስብ ናኖ መዋቅር ያለው ሲሊካ እንዲፈጠር አስችሏል። መስታወት በአወቃቀሩ ጉድለቶች ምክንያት በተለምዶ እንደ ደካማ ነው ተብሎ ቢታሰብም, ይህ አዲስ ቁሳቁስ ብዙዎቹን ጉድለቶች ያስወግዳል, ይህም በጥንካሬው ውስጥ ከብረት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጠንካራ ቁሳቁስ ይፈጥራል.
እንከን የለሽ ትልቅ ብርጭቆ የመፍጠር ሂደት ፈታኝ ነው; ስለዚህ ተመራማሪዎቹ ናኖ መጠን ያላቸውን የመስታወት ቁርጥራጮች ተጠቅመው ወደ ፍሬም መሰል ንድፍ አሰባስበው። እያንዳንዱ ቁራጭ በጥቂት መቶ አቶሞች ወፍራም የመስታወት ሽፋን ተሸፍኗል። በክፍሎቹ መካከል ያለው ባዶ ቦታ ለቁሳዊው ጥንካሬ እና ቀላልነት አስተዋፅኦ አድርጓል.
ይህ አዲስ ቁሳቁስ ከብረት ብረት ስለሚበልጥ ለመኪና አምራቾች ትልቅ አቅም አለው። ይህ ሁለቱም ደህንነቱ የተጠበቀ እና የበለጠ ነዳጅ ቆጣቢ የሆኑ ተሽከርካሪዎች እንዲፈጠሩ እና የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪውን አብዮት ሊፈጥር ይችላል።
በተጨማሪም የቁሱ ከፍተኛ ጥንካሬ ለሰውነት ትጥቅ በጣም ተስማሚ ያደርገዋል። በጦር ሜዳ ወይም በአደገኛ ተልእኮዎች ወቅት ህይወትን ለማዳን ለህግ አስከባሪዎች እና ወታደራዊ ሰራተኞች የተሻሻለ ጥበቃን ሊሰጥ ይችላል።
ይህንን መሰረታዊ ነገር በዝርዝር የገለጸው ጥናት በዚህ አመት ሀምሌ ወር ላይ ሴል ፊዚካል ሳይንስን ዘግቧል። ሳይንቲስቶች የዚህን ያልተለመደ ቁሳቁስ አቅም እና አተገባበር ሲመረምሩ ተጨማሪ ምርምር እና ልማት ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ጥናት በሴል ሪፖርቶች ውስጥ ታትሟል ፊዚካል ሳይንስ፡ [ምንጭ አስገባ]
- ዋናው ጽሑፍ፡ [ምንጭ አስገባ]