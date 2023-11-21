ተመራማሪዎች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን ለመዋጋት ፈጠራ ሞለኪውልን ይፈጥራሉ

የሜይኖት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን በመዋጋት ረገድ ትልቅ እመርታ አሳይተዋል። ባክቴሪያ፣ ቫይረሶች፣ ፈንገሶች እና ጥገኛ ተህዋሲያን እየተሻሻሉ እና ባህላዊ መድሃኒቶችን ሲቋቋሙ የፀረ-ተህዋሲያን መቋቋም (AMR) አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ይህ በሕዝብ ጤና ላይ ትልቅ ስጋት ይፈጥራል, ኢንፌክሽኑን ለማከም በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል እና ለከባድ ህመም እና ለሞት የመጋለጥ እድልን ይጨምራል. ለዚህ አስቸኳይ ሳይንሳዊ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን መድሀኒት-ተከላካይ ባክቴሪያዎችን በብቃት የመዋጋት አቅም ያለው አዲስ ሞለኪውል በተሳካ ሁኔታ ፈጠረ።
ተመራማሪዎቹ ይህንን ግኝት ለማግኘት የሱፕራሞለኩላር ኬሚስትሪ መርሆችን ተጠቅመዋል፣ ልዩ የሳይንስ ጥናት አካባቢ በሞለኪውሎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚዳስስ። እነዚህን መርሆች በመጠቀም ቡድኑ ባክቴሪያን በብቃት የሚገድሉ ሞለኪውሎችን አግኝቶ ለጤናማ የሰው ህዋሶች በጣም ዝቅተኛ መርዛማነት እያሳየ ነው። ይህ የፈጠራ አካሄድ መድሃኒትን የሚቋቋሙ ኢንፌክሽኖችን ችግር ለመፍታት ለአዳዲስ የሕክምና ዘዴዎች መንገድ ሊከፍት ይችላል።
በኬም ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት በአለም ጤና ድርጅት ከሚመራው አለም አቀፋዊ ዘመቻ የአለም AMR ግንዛቤ ሳምንት ጋር ይገጣጠማል። ዘመቻው መድሀኒት የሚቋቋሙ ኢንፌክሽኖችን መከሰት እና መስፋፋትን ለመቀነስ ፀረ ተህዋሲያን የመቋቋም ግንዛቤን ለማሳደግ ያለመ ነው። በ1.2 ከ2019 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በአንቲባዮቲክ በተቋቋሙ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች ሳቢያ የሚሞቱት የኤኤምአር ተጽእኖ ከፍተኛ ነው። ይህ ጥናት መድሃኒትን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን ለመዋጋት እና በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህይወትን ለመታደግ የሚያስችሉ አዳዲስ ፀረ-ተሕዋስያን ወኪሎች እንዲፈጠሩ ተስፋ ይሰጣል.
የሜይኖት ዩኒቨርሲቲ ዋና ተመራማሪ የሆኑት ሉክ ብሬናን ይህ ግኝት ስለ ተለያዩ በሽታዎች ያለንን ግንዛቤ ከካንሰር እስከ ሳይስቲክ ፋይብሮሲስ ድረስ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል። የቡድኑ ስራ የተመሰረተው ሰው ሰራሽ ion ማጓጓዣዎችን በመጠቀም ነው, ይህም ጨው ወደ ባክቴሪያ ሴሎች እንዲገባ ያስችለዋል. ይህ የጨው መጠን በሴሎች ውስጥ ያለውን የ ionዎች ሚዛን ስለሚረብሽ ባዮኬሚካላዊ ክስተቶችን ያስከትላል ይህም በመጨረሻ ወደ ባክቴሪያ ሴል ሞት ይመራል. እንደ MRSA ላሉ አንቲባዮቲኮች የሚቋቋሙ የባክቴሪያ ዓይነቶች እንኳን ለዚህ ያልተለመደ የሕክምና ዘዴ ተጋላጭ ናቸው።
ይህ ግኝት ለባህላዊ አንቲባዮቲኮች ተስፋ ሰጭ አማራጭ ለአንዮን ማጓጓዣዎች እድገት መሠረት ይሰጣል። የፀረ-ተህዋሲያን የመቋቋም ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ, አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎች አስፈላጊነት የበለጠ አስቸኳይ አልነበረም. በኬሚስቶች እና በባዮሎጂስቶች መካከል ያለው ትብብር አዳዲስ ፀረ-ተሕዋስያን ወኪሎችን በማፍራት ቀዳሚ በመሆን ዓለም አቀፋዊ የጤና ችግሮችን ለመቅረፍ ኢንተርዲሲፕሊናዊ አቀራረቦችን ያጎላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ፀረ ተሕዋስያን መቋቋም ምንድን ነው?
ፀረ-ተህዋሲያን መቋቋም (ኤኤምአር) የሚከሰተው እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረሶች፣ ፈንገሶች እና ጥገኛ ተውሳኮች ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን በዝግመተ ለውጥ እና ኢንፌክሽኖችን ለማከም የሚያገለግሉ መድኃኒቶችን ሲቋቋሙ ነው። ይህም ኢንፌክሽኑን ለማከም የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል, ለከባድ ህመም እና ለሞት የመጋለጥ እድልን ይጨምራል.
ለምንድነው መድሃኒት በሚቋቋሙ ባክቴሪያዎች ላይ ምርምር አስፈላጊ የሆነው?
ባህላዊ አንቲባዮቲክስ በእነዚህ ኢንፌክሽኖች ላይ ውጤታማነቱ እየቀነሰ በመምጣቱ መድኃኒትን የመቋቋም ችሎታ ባላቸው ባክቴሪያዎች ላይ ምርምር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ቁጥጥር ካልተደረገለት መድሀኒት የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎች መብዛት ኢንፌክሽኑን ለማከም አስቸጋሪ እየሆነ በመምጣቱ ዓለም አቀፍ የጤና ቀውስ ሊያስከትል ይችላል።
ሱፕራሞለኩላር ኬሚስትሪ ምንድን ነው?
ሱፕራሞለኩላር ኬሚስትሪ በሞለኪውሎች መካከል ባለው ግንኙነት ላይ የሚያተኩር የጥናት መስክ ነው። ሞለኪውሎች ትላልቅ መዋቅሮችን ወይም ተግባራዊ ስርዓቶችን ለመመስረት እንዴት እንደሚሰበሰቡ እና እንደሚገናኙ ይመረምራል። በዚህ ምርምር አውድ ውስጥ፣ ሱፕራሞለኩላር ኬሚስትሪ ባክቴሪያን በብቃት የሚገድሉ ሞለኪውሎችን ለማግኘት እና በጤናማ የሰው ህዋሶች ላይ ያለውን መርዛማነት በመቀነስ ጥቅም ላይ ውሏል።
አዲሱ ሞለኪውል እንዴት ይሠራል?
በተመራማሪዎቹ የተገነባው አዲሱ ሞለኪውል ጨው ወደ ሴሎች ውስጥ እንዲገባ በማድረግ በባክቴሪያ ህዋሶች ውስጥ ያለውን የ ions ስስ ሚዛን ያበላሻል። ይህ መስተጓጎል ወደ ተከታታይ ባዮኬሚካላዊ ክስተቶች ይመራል ይህም በመጨረሻ የባክቴሪያ ሴል ሞት ያስከትላል. እንደ MRSA ያሉ መድኃኒቶችን የመቋቋም ችሎታ ያላቸው የባክቴሪያ ዓይነቶች እንኳን ለዚህ አዲስ የሕክምና ዘዴ ተጋላጭ ናቸው።
የዚህ ጥናት ጠቀሜታ ምንድነው?
ይህ ምርምር ጠቃሚ ነው, ምክንያቱም እያደገ የመጣውን መድሃኒት የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን ችግር ለመፍታት የሚያስችል እምቅ መፍትሄ ነው. ተመራማሪዎቹ ባክቴሪያን በብቃት ሊገድል የሚችል አዲስ ሞለኪውል በማዘጋጀት በጤናማ የሰው ህዋሶች ላይ የሚደርሰውን መርዛማነት በመቀነስ ለአዳዲስ ፀረ ጀርሞች እድገት መንገድ ጠርገዋል። እነዚህ ወኪሎች መድሃኒትን የሚቋቋሙ ኢንፌክሽኖችን ለመዋጋት እና በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለማዳን ይረዳሉ።