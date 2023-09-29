ሰው ሰራሽ ሞላሰስ፡ በኢንዱስትሪ ባዮቴክኖሎጂ እድገት

የብራዚል እና አውሮፓ ሳይንቲስቶች በተለያዩ የኢንዱስትሪ ሂደቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሙሉ በሙሉ የሚታወቁ እና ሊባዙ የሚችሉ ሰው ሰራሽ ሞላሰስ ፈጥረዋል። የጥሬ ስኳር ምርት ውጤት የሆነው ሞላሰስ እንደ ነዳጅ ኢታኖል ምርት ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል። ነገር ግን፣ ተለዋዋጭ እና የማይታወቁ የተፈጥሮ ሞላሰስ ውህዶች በሳይንሳዊ ምርምር እና በኢንዱስትሪ አተገባበር ላይ ተግዳሮቶችን ፈጥረዋል።
ተመራማሪዎቹ፣ በFAPESP የገንዘብ ድጋፍ፣ በሞላሰስ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለውን የኢንዱስትሪ እርሾን በቅርበት የሚመስል የእርሾ ቀመር ለመፍጠር ፈልገዋል። በጥናታቸውም በዓለም አቀፍ ደረጃ ላብራቶሪዎች ውስጥ ለሚገኙ ረቂቅ ተሕዋስያን እንደ ባህል ማዕከል ሊያገለግሉ የሚችሉ ደረጃውን የጠበቀ ሰው ሰራሽ ሞላሰስ ሠርተዋል። ይህ ውጤቶችን በቀላሉ ለማነፃፀር እና የተወሰኑ የእድገት መከላከያዎችን ወይም የአመጋገብ አካላትን ለማጥናት ያስችላል።
የተቀጠረው ዘዴ ከሥነ ጽሑፍ የተገኘውን መረጃ ከቀደምት ምርምር ጋር በማጣመር ሙሉ በሙሉ የተገለጸ ቅንብር ያለው ሰው ሰራሽ ሞላሰስ መፍጠርን ያካትታል። ክፍሎቹ በተለየ የአመጋገብ ቡድኖች ውስጥ ተተነተኑ, እና በእውነተኛው ሞለስ ውስጥ ከሚታየው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የእርሾ ባህሪን ለማረጋገጥ ማስተካከያዎች ተደርገዋል. ጥናቱ በተጨማሪም በተለምዶ ጥቅም ላይ የዋለው የእርሾ ባህል መካከለኛ, YPS, ትክክለኛ የፊዚዮሎጂ ንጽጽር አይሰጥም.
የዚህ ጥናት ውጤቶች ለኢንዱስትሪ አጠቃቀም እና ለሳይንሳዊ ምርምር ጉልህ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። የሰው ሰራሽ ሞላሰስ ዝግጅት አሁን በተወሰኑ መስፈርቶች ሊስተካከል ይችላል፣ ይህም ተመራማሪዎች በኢንዱስትሪ ባዮቴክኖሎጂ ውስጥ ወሳኝ ጥሬ ዕቃ በሆነው በሸንኮራ አገዳ ሞላሰስ ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ ባዮፕሮሰሶችን እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል።
ይህ እመርታ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በሞላሰስ አጠቃቀም ላይ ለተጨማሪ እድገት መንገድ ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል። የምርምር ቡድኑ የሳኦ ፓውሎ ዩኒቨርሲቲ እና የካምፒናስ ስቴት ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ የብራዚል ተቋማት ሳይንቲስቶችን እንዲሁም ከዴንማርክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ የአውሮፓ ተመራማሪዎች እና የጀርመን ጀማሪ Nosh.bio GmbH.
በአጠቃላይ ፣ ሙሉ በሙሉ የታወቁ ሰው ሰራሽ ሞላሰስ ልማት በኢንዱስትሪ ባዮቴክኖሎጂ መስክ ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ነው ፣ ይህም የበለጠ ትክክለኛ ምርምርን እና በባዮፕሮሴስ ውስጥ ፈጠራን ማመቻቸት ነው።
ምንጮች:
– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado ዴ ሳኦ ፓውሎ
- EurekAlert!