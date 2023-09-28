የሳይንስ ሊቃውንት የትንሽ ጥገኛ ተርብ ቀደምት ምስላዊ ስርዓትን ያዘጋጃሉ።

በኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው የፍላቲሮን ኢንስቲትዩት የነርቭ ሳይንቲስቶች በአጉሊ መነጽር ብቻ የሚታይ የጥገኛ ተርብ ቀደምት የእይታ ሥርዓትን በተሳካ ሁኔታ ቀርፀዋል። ተመራማሪዎቹ የላቁ ኢሜጂንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም አጠቃላይ ስርዓቱን ከተርብ አይኖች እስከ አንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎችን በሲናፕቲክ ደረጃ እንደገና ገንብተውታል፤ ይህ አሰራር ከአንድ ናሙና ሙሉ በሙሉ ሲታደስ የመጀመሪያ ጊዜ እንዲሆን አድርጎታል።
መጠኑ ትንሽ ቢሆንም፣ ተርብ እንደ በረራ ያሉ ውስብስብ ባህሪያትን ያሳያል፣ ይህም የትናንሽ አንጎሉን አስደናቂ ውስብስብነት ያሳያል። በጥናቱ ውስጥ የተሳተፉት የነርቭ ሳይንቲስቶች እንደዚህ ባለ ትንሽ አንጎል ውስጥ ባለው ውስብስብነት ደረጃ ተደንቀዋል። ተርብ አእምሮ ከትልቅ አእምሮ ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ቀላል እና ትንሽ እንደሆነ ደርሰውበታል።
ተመራማሪዎቹ የነፍሳትን አእምሮ ማጥናት የሰውን አንጎል ጨምሮ በትልልቅ አእምሮዎች አሠራር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። ሳይንቲስቶች በነፍሳት ውስጥ ከነርቭ ዑደቶች በስተጀርባ ያሉትን መርሆች በመረዳት ይህንን እውቀት ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ መሳሪያዎችን ለማሳደግ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የሰው አእምሮ አቅም ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ይበልጣል፣ እናም የባዮሎጂን “ሚስጥራዊ መረቅ” በመግለጥ ተመራማሪዎች የተሻለ AI ለመገንባት ተስፋ ያደርጋሉ።
የፍላቲሮን ኢንስቲትዩት ቡድን ለዚህ ጥናት ከሃዋርድ ሂዩዝ ሜዲካል ኢንስቲትዩት ጄኔሊያ ሪሰርች ካምፓስ እና የሞስኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር ተባብሯል። የጥገኛ ተርብ ሜጋፍራግማ ቪጂኒኒ በአጉሊ መነጽር ሲታይ እና የራሱን እንቁላሎች የሚጥልበት ነፍሳትን የመብረር እና የትንፋሽ እንቁላሎችን ማግኘት በመቻሉ የምርምር ርዕሰ ጉዳይ አድርገው መርጠዋል።
ዝርዝር ካርታ ለመፍጠር ion beams እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖችን ለተጠቀሙ ተመራማሪዎቹ የቀደመውን የእይታ ስርዓት ካርታ መስራት ለተመራማሪዎቹ ትልቅ ፈተና ነበር። የቀደሙት ዘዴዎች ብዙ ናሙናዎችን በመጠቀም የተሳተፉ ሲሆን ይህም በግለሰብ ካርታዎች መካከል ልዩነት እንዲኖር አድርጓል. ይህ ግኝት የተለያዩ የተርብ አይን ክፍሎች ለዕይታ እንዴት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
ወደፊት ተመራማሪዎቹ የካርታ ስራ ጥረታቸውን ወደ ተርብ ሙሉ አንጎል ለማስፋት አቅደዋል። በእንስሳት ዓለም ውስጥ በጣም መሠረታዊ የሆኑትን አእምሮዎች በማጥናት ውስብስብ ባህሪያትን የሚቆጣጠሩ ደንቦችን እና ዘዴዎችን መለየት እንደሚችሉ ያምናሉ, ስለ አንጎል አሠራር ግንዛቤን ይሰጣሉ እና የ AI ቴክኖሎጂን ሊያሳድጉ ይችላሉ.
ምንጮች:
- የአሁኑ ባዮሎጂ፣ "በ Wasp Megaphragma viggianii ውስጥ ያለውን የእይታ ስርዓት አገናኝ ካርታ" (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)