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ለውሃ ህክምና በጣም ውጤታማ የፎቶካታሊቲክ ስርዓቶች እድገት

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
ለውሃ ህክምና በጣም ውጤታማ የፎቶካታሊቲክ ስርዓቶች እድገት

በአካዳሚክ እና በኢንዱስትሪ አጋሮች መካከል የተደረገ የትብብር ጥናት ለውሃ ህክምና በጣም ውጤታማ የሆነ የፎቶካታሊቲክ ስርዓት መዘርጋት አስችሏል። ይህ ስርዓት የቲኦ2 ፎቶ ካታሊስት በከፍተኛ ደረጃ የታዘዘ ናኖፖረስት መዋቅር፣ ከ UVA LEDs፣ ከስስ ውሃ ፊልሞች እና ከውሃ መፋቅ ጋር ተዳምሮ ይጠቀማል። የዚህ ምርምር ግብ ኃይል ቆጣቢ፣ ሊሰፋ የሚችል እና ቀላል የፎቶካታሊቲክ ሬአክተር በውሃ አያያዝ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ነው።

ተለምዷዊ የፎቶካታሊቲክ ሪአክተሮች ብዙውን ጊዜ ናኖፖውደር ቁሳቁሶችን ይጠቀማሉ, ይህም በቅልጥፍና እና በመጠን ላይ ገደቦችን ያቀርባል. ተግዳሮቱ ከፍተኛ መጠን ያለው በዱቄት ላይ የተመሰረተ ፎቶካታሊስት በውሃ ውስጥ በማሰራጨት እና የተጣራውን ውሃ ወደ አካባቢው ከመመለሱ በፊት ሙሉ በሙሉ ማጣራቱን ማረጋገጥ ነው። ይህንን ለመቅረፍ ተመራማሪዎቹ የአልትራፊልተሬሽን አስፈላጊነትን በማስቀረት ለፎቶካታሊስት ሜካኒካል መረጋጋት በመስጠት በቀጥታ በታይታኒየም ንኡስ ክፍል ላይ የሚበቅል የማይንቀሳቀስ ፎቶካታሊስት ቀጥረዋል።

ቀጭን የውሃ ፊልሞችን እና የውሃ መፋቅ መጨመር በፎቶሪአክተር ውስጥ የኦክስጂን ሙሌት እንዲኖር ይረዳል, ኤሌክትሮኖል-ቀዳዳ እንደገና መቀላቀልን ይቀንሳል. በተጨባጭ የመተግበሪያ ሙከራ፣ የፎቶካታሊቲክ ሬአክተር ኬሚካሎችን ሳይጠቀም በብዛት ጥቅም ላይ የዋለውን ሙቅ ገንዳ በተሳካ ሁኔታ አጽድቷል። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ የኦርጋኒክ እና ባዮሎጂካል አካላት በውሃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ኦክሳይድ መጨመሩን የሚያመለክቱ አጠቃላይ የኦርጋኒክ ውህዶች (TOC) እና የኬሚካል ኦክስጅን ፍላጎት (COD) መጨመር አልታየም.

ተመራማሪዎቹ እና ከዚህ ልማት በስተጀርባ ያለው ኩባንያ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎችን ለውሃ ህክምና የበለጠ ለማራመድ ነው. የፎቶሪአክተሩ ቀላል ንድፍ እና የመለጠጥ ችሎታ, በጣም የተረጋጋ, ኃይል ቆጣቢ የ UVA LEDs አጠቃቀም, ለኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርገዋል.

የወደፊት ምርምር በተለያዩ የውሃ ሁኔታዎች ውስጥ የስርዓቱን አፈፃፀም በማሳደግ ላይ ያተኩራል, በተለይም በጨው አከባቢ ውስጥ የ ionክ ጣልቃገብነት. በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ይህንን የላቀ የኦክሳይድ ሂደት (AOP) ቴክኖሎጂ ለ PFAS (ለዘላለም ኬሚካሎች) ጥፋት ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉትን እየመረመሩ ነው።

ይህ ልማት ውሃን ከኦርጋኒክ እና ባዮሎጂካል ብክሎች ለማጽዳት የበለጠ ዘላቂነት ያለው አቀራረብን በመስጠት ከፍተኛ ቀልጣፋ እና ተግባራዊ የፎቶካታሊቲክ ስርዓቶችን ለውሃ ህክምና ለማግኘት ቅርብ ያደርገናል።

ምንጭ፡ የኢንዱስትሪ ኬሚስትሪ እና ቁሶች (DOI፡ 10.1039/D3IM00053B)

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