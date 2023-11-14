አዲስ የምርምር ፕሮጀክት የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ መጥፋት ያለፈውን እና የወደፊቱን ይመረምራል።

የምዕራብ አንታርክቲካ አይስ ሉህ (WAIS) ለአየር ንብረት ለውጥ የሰጠውን ምላሽ እና የወደፊት መንገዱን ብርሃን ለማብራት “የWAIS ወደ 2°C ስሜታዊነት” (SWAIS2C) በመባል የሚታወቀው አዲስ ዓለም አቀፍ ትብብር በመካሄድ ላይ ነው። ፕሮጀክቱ የምድር ትልቁ የበረዶ መደርደሪያ ከሆነው ከሮስ አይስ መደርደሪያ ስር የደለል ናሙናዎችን ለማምጣት ያለመ ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት ምዕራብ አንታርክቲካ በምድር ታሪክ ውስጥ ለሞቃታማ ጊዜያት እንዴት ምላሽ እንደሰጠ መረዳቱ ወደፊት ሞቃት በሆነ ጊዜ ውስጥ ስላለው ባህሪው ግንዛቤን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። WAIS በአሁኑ ጊዜ በውቅያኖስ የሚመራ መቅለጥ ምክንያት ከፍተኛ ስጋት እየገጠመው ነው፣ ይህም ወደ አንታርክቲካ እና አካባቢ የሚፈሰው ጥልቅ ውሃ በማሞቅ ነው።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው እየጨመረ የሚሄደው የሞቀ ጥልቅ ውሃ ፍሰት በሚቀጥሉት አሥርተ ዓመታት ውስጥ የ WAIS መቅለጥን እንደሚያፋጥነው ወደፊት በከባቢ አየር የሚለቀቀው ጋዝ ምንም ይሁን ምን። ይህ በዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ላሉ የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ተግዳሮቶችን ይፈጥራል እናም ቀድሞውንም እቅድ ማውጣቱን እና የባህር ከፍታን በመላመድ ላይ ነው።
እንደ Ross Ice Shelf ያሉ አንዳንድ የWAIS ክልሎች በቀዝቃዛ ውቅያኖስ ጉድጓዶች ተለይተው ይታወቃሉ፣ ሌሎች ደግሞ ሙቀት እያጋጠማቸው ነው። የበረዶ ንጣፍ ሞዴሊንግ እንደሚያሳየው በዝቅተኛ ልቀት ሁኔታዎች ውስጥ የሙቀት መጠኑን ከቅድመ-ኢንዱስትሪ እሴቶች በላይ ወደ 2°ሴ ለመገደብ፣ እነዚህ ትላልቅ የበረዶ መደርደሪያዎች እና WAIS በአብዛኛው ሳይበላሹ ሊቆዩ ይችላሉ።
ነገር ግን፣ እንደ ሮስ አይስ መደርደሪያ ስር ባሉ ቁልፍ የአንታርክቲክ ክልሎች ውስጥ ያሉ ምልከታዎች እና መረጃዎች አሰባሰብ ውስን ናቸው። የ SWAIS2C ፕሮጀክት በበረዶ መደርደሪያው ውስጥ በመቆፈር እና የባህር ወለል ዝቃጭዎችን በማምጣት ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመፍታት ያለመ ነው። እነዚህ ደለል ያለፉት ሞቃታማ ወቅቶች ጠቃሚ የአየር ንብረት መረጃዎችን ይይዛሉ፣ ይህም የበረዶ ንጣፍ ለቀደመው የአየር ንብረት ለውጦች ምላሽ ይሰጣል።
ይህ የሥልጣን ጥመኛ ፕሮጀክት ሳይንቲስቶችን፣ መሰርሰሮችን፣ መሐንዲሶችን እና የሳይንስ ኮሚዩኒኬተሮችን በአንድ ላይ ያሰባስባል፣ የአሁኑን የውቅያኖስ መካኒኮች እና የበረዶ ንጣፍ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በተሻለ ለመረዳት፣ እንዲሁም የ WAISን የጂኦሎጂካል ሪከርድ ለመፍታት። የተገኙትን ናሙናዎች በመተንተን ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የበረዶ መደርደሪያን መቀነስ እና መበታተንን ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ, ይህም ስለወደፊቱ የበረዶ ብክነት ትንበያዎችን ያሳውቃል.
ይህ የምርምር ፕሮጀክት የአለም ሙቀት መጨመር በአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ላይ ስላለው ተጽእኖ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረን እና በመቅለጥ ምክንያት የሚከሰተውን የባህር ከፍታን የመቀነስ እና የመላመድ ችሎታችንን ያሳድጋል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
- የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ (WAIS) ምንድን ነው?
- ለምንድነው WAIS በውቅያኖስ ለሚመራ መቅለጥ የተጋለጠ የሆነው?
- የ SWAIS2C ፕሮጀክት ጠቀሜታ ምንድነው?
- የ SWAIS2C ፕሮጀክት የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦችን እንዴት ሊረዳ ይችላል?
የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ በአንታርክቲካ ምዕራባዊ ክፍል የሚሸፍን ፣ በመሬት ላይ የተቀመጠው የበረዶ ብዛት ነው። በአንታርክቲካ ውስጥ ካሉት ሁለት ዋና ዋና የበረዶ ንጣፎች አንዱ ነው ፣ ሌላኛው የምስራቅ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ነው።
WAIS በውቅያኖስ ለሚመራው መቅለጥ የተጋለጠ ነው ምክንያቱም ሞቅ ያለ ጥልቅ ውሃ ወደ አንታርክቲካ እና አካባቢ ስለሚፈስ፣ ይህም ወደ በረዶ መደርደሪያው መቅለጥ እና በመሬት ላይ የተመሰረተውን የበረዶ ንጣፍ ወደ ኋላ የሚገታ።
የ SWAIS2C ፕሮጀክት በምዕራብ አንታርክቲካ ከሮስ አይስ መደርደሪያ ስር የሚገኘውን የባህር ወለል ደለል ለማውጣት ያለመ ነው። እነዚህ ደለል ያለፉት ሞቃታማ ወቅቶች ጠቃሚ የአየር ንብረት መረጃዎችን ይዘዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የበረዶ ንጣፍ ለቀድሞ የአየር ንብረት ለውጦች የሚሰጠውን ምላሽ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ እና ስለወደፊቱ ባህሪው ትንበያ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
ስለ WAIS ያለፈው እና የወደፊት ባህሪ ያለንን ግንዛቤ በማሻሻል፣ የ SWAIS2C ፕሮጀክት የባህር ከፍታ መጨመር አደጋ ላይ ላሉ የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ይህ እውቀት የማይቀር ለውጦችን ለመቋቋም በማቀድ እና በማላመድ ጥረቶችን ይረዳል።