ሁለት የበረዶ ግግር ፕላኔቶች በሚያስደንቅ የብርሃን ማሳያ ውስጥ ይጋጫሉ።

በአስደናቂው የስነ ፈለክ ክስተት፣ ሁለት በረዷማ ግዙፍ ኤክሶፕላኔቶች በብርሃን ነበልባል ተጋጭተው በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ የተስተዋሉ አቧራዎችን አስወጡ። እነዚህ ፕላኔቶች ከመሬት በ1,800 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛሉ እና ፀሐይ በሚመስል ኮከብ ዙሪያ ወድቀዋል። ከግጭቱ በኋላ ያለው ደማቅ ብርሃን ከኮከቡ ፊት ለፊት ተንቀሳቅሷል, ይህም ከጊዜ በኋላ እንዲደበዝዝ አድርጓል. ኮከቡ በመጀመሪያ ደረጃ የኮከቡ የሚታየውን ብርሃን መጥፋት ባወቀው የቴሌስኮፖች አውታር ASASSN-21qj ተሰይሟል።
አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪው ኮከቡ በ1,000 ቀናት ውስጥ ሲያበራ አስተውሏል፣ ይህም የአለም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ክስተቱን የበለጠ እንዲመረምር አነሳሳው። የኮከቡ የብርሃን ከርቭ በሚታየው ብርሃን መጥፋት ከመጀመሩ ከሶስት ዓመታት በፊት ብሩህነቱ በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመት በእጥፍ እንደጨመረ ገልጿል። በኔዘርላንድ ከሚገኘው የላይደን ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ የጥናቱ ዋና ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ማቲው ኬንባሬድ ከእንደዚህ አይነት ግጭት በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉትን ችግሮች ገልፀው ቅሪቶቹ ከዋነኛው ከሰባት እጥፍ የሚበልጡ ቢሆኑም እንኳ ከዋክብት እንደሚመስሉ ገልፀዋል ። በስርዓቱ ውስጥ ኮከብ.
በሁለት አመታት ውስጥ የፕሮፌሽናል እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አውታረመረብ ኮከቡን በብሩህነት ላይ ለውጦችን በቅርበት ይከታተሉት ነበር። የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ መሪ የሆኑት ዶ/ር ሳይመን ሎክ፣ ስሌታቸውና የኮምፒዩተር ሞዴሎቻቸው እንደሚያመለክቱት የሚስተዋሉት የሚያብረቀርቅ ቁሳቁስ የሙቀት መጠን፣ መጠን እና የቆይታ ጊዜ ከሁለት ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶች ግጭት ጋር የሚጣጣም መሆኑን አብራርተዋል።
በግጭቱ ምክንያት የተፈጠረው የአቧራ ደመና በተፈጠሩት ቅሪቶች ምህዋር ላይ ይሰራጫል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ቅሪት ውሎ አድሮ አዲስ ፕላኔት ይሆናል፣ እና በዙሪያው ያሉት ነገሮች ተሰብስበው በዙሪያው የሚዞሩ የጨረቃዎች ስብስብ ሊፈጥሩ ይችላሉ። የአቧራ ደመናው ብርሃን መሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን እንዲሁም የናሳውን ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም ማግኘት ይቻላል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን አስደናቂ ክስተት እድገት በቅርበት ይከታተላሉ።
ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- ላይደን ኦብዘርቫቶሪ
- የተፈጥሮ መጽሔት