የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ሁለት የበረዶ ግግር ፕላኔቶች በሚያስደንቅ የብርሃን ማሳያ ውስጥ ይጋጫሉ።

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 17, 2023
ሁለት የበረዶ ግግር ፕላኔቶች በሚያስደንቅ የብርሃን ማሳያ ውስጥ ይጋጫሉ።

በአስደናቂው የስነ ፈለክ ክስተት፣ ሁለት በረዷማ ግዙፍ ኤክሶፕላኔቶች በብርሃን ነበልባል ተጋጭተው በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ የተስተዋሉ አቧራዎችን አስወጡ። እነዚህ ፕላኔቶች ከመሬት በ1,800 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛሉ እና ፀሐይ በሚመስል ኮከብ ዙሪያ ወድቀዋል። ከግጭቱ በኋላ ያለው ደማቅ ብርሃን ከኮከቡ ፊት ለፊት ተንቀሳቅሷል, ይህም ከጊዜ በኋላ እንዲደበዝዝ አድርጓል. ኮከቡ በመጀመሪያ ደረጃ የኮከቡ የሚታየውን ብርሃን መጥፋት ባወቀው የቴሌስኮፖች አውታር ASASSN-21qj ተሰይሟል።

አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪው ኮከቡ በ1,000 ቀናት ውስጥ ሲያበራ አስተውሏል፣ ይህም የአለም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ክስተቱን የበለጠ እንዲመረምር አነሳሳው። የኮከቡ የብርሃን ከርቭ በሚታየው ብርሃን መጥፋት ከመጀመሩ ከሶስት ዓመታት በፊት ብሩህነቱ በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመት በእጥፍ እንደጨመረ ገልጿል። በኔዘርላንድ ከሚገኘው የላይደን ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ የጥናቱ ዋና ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ማቲው ኬንባሬድ ከእንደዚህ አይነት ግጭት በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉትን ችግሮች ገልፀው ቅሪቶቹ ከዋነኛው ከሰባት እጥፍ የሚበልጡ ቢሆኑም እንኳ ከዋክብት እንደሚመስሉ ገልፀዋል ። በስርዓቱ ውስጥ ኮከብ.

በሁለት አመታት ውስጥ የፕሮፌሽናል እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አውታረመረብ ኮከቡን በብሩህነት ላይ ለውጦችን በቅርበት ይከታተሉት ነበር። የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ መሪ የሆኑት ዶ/ር ሳይመን ሎክ፣ ስሌታቸውና የኮምፒዩተር ሞዴሎቻቸው እንደሚያመለክቱት የሚስተዋሉት የሚያብረቀርቅ ቁሳቁስ የሙቀት መጠን፣ መጠን እና የቆይታ ጊዜ ከሁለት ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶች ግጭት ጋር የሚጣጣም መሆኑን አብራርተዋል።

በግጭቱ ምክንያት የተፈጠረው የአቧራ ደመና በተፈጠሩት ቅሪቶች ምህዋር ላይ ይሰራጫል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ቅሪት ውሎ አድሮ አዲስ ፕላኔት ይሆናል፣ እና በዙሪያው ያሉት ነገሮች ተሰብስበው በዙሪያው የሚዞሩ የጨረቃዎች ስብስብ ሊፈጥሩ ይችላሉ። የአቧራ ደመናው ብርሃን መሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን እንዲሁም የናሳውን ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም ማግኘት ይቻላል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን አስደናቂ ክስተት እድገት በቅርበት ይከታተላሉ።

ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- ላይደን ኦብዘርቫቶሪ
- የተፈጥሮ መጽሔት

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የሕዋስ ባህሪ ሚስጥሮችን በሶፍት ንጣፎች ላይ መክፈት፡ በሜካኖባዮሎጂ ውስጥ ያለ ፓራዳይም ለውጥ

ጥቅምት 18, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

ግራፊን በአምስት ንብርብሮች ሲደረደሩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያትን ያሳያል

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

አዲስ ግኝት፡ ሎሬይኖሳዉረስ ቅሪተ አካል ስለ ፕሌስዮሰርስ የመጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ብርሃን ፈነጠቀ።

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

የሕዋስ ባህሪ ሚስጥሮችን በሶፍት ንጣፎች ላይ መክፈት፡ በሜካኖባዮሎጂ ውስጥ ያለ ፓራዳይም ለውጥ

ጥቅምት 18, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ግራፊን በአምስት ንብርብሮች ሲደረደሩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያትን ያሳያል

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ግኝት፡ ሎሬይኖሳዉረስ ቅሪተ አካል ስለ ፕሌስዮሰርስ የመጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ብርሃን ፈነጠቀ።

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ጥናት የኒያንደርታል ጂኖችን በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ አገኘ

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች