አዲስ ምርምር የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ እንዳይፈርስ ለመከላከል የሚያስችል አቅም እንዳለው አሳይቷል።

የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ ትብነት ወደ ሁለት ዲግሪ ሙቀት (SWAIS2C) በመባል የሚታወቀው እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዓለም አቀፍ የምርምር ፕሮጀክት የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ (WAIS) ውድቀትን መከላከል እንደሚቻል ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በቅርብ ጊዜ በተከበሩ የሳይንስ ሊቃውንት እና ተመራማሪዎች ቡድን የተደረገው የበረዶ ንጣፍ ሞዴል በአየር ንብረት ለውጥ እና በአለም የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ምክንያት የጅምላ መጠኑን ይቀንሳል ተብሎ የሚጠበቀው WAIS አሁንም ሊድን የሚችል መሆኑን ይጠቁማል።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ተመራማሪዎቹ የምድር ትልቁ የበረዶ መደርደሪያ - ሮስ እና ሮኔ-ፊልችነር - በምእራብ አንታርክቲክ የውስጥ ክፍል ውስጥ ትላልቅ የበረዶ አካባቢዎችን ለማረጋጋት ወሳኝ መሆኑን ደርሰውበታል። በበረዶ መደርደሪያው ስር ያሉ አንዳንድ የውቅያኖስ ጉድጓዶች እየሞቁ ቢሆንም፣ አሁንም በረዶው የሚቀዘቅዝባቸው ክልሎች አሁንም አሉ፣ ይህም የበረዶውን ንጣፍ ለመጠበቅ ተስፋ ይሰጣል።
አሁን ባለው መረጃ መሰረት፣ ሳይንቲስቶቹ የአለም ሙቀት መጨመርን ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃዎች ከሁለት ዲግሪ ሴልሺየስ ቅርብ ወይም በታች ማቆየት ከቻልን ትላልቅ የበረዶ መደርደሪያዎች እና WAIS በአብዛኛው ሳይበላሹ ይቆያሉ ብለው ይከራከራሉ። ይህ ግኝት እ.ኤ.አ. በ1.5 በፓሪስ የአየር ንብረት ስምምነት ከተቀመጠው የ2015-ዲግሪ ሴልሺየስ ገደብ ጋር ይጣጣማል። ይህ ገደብ ካልተሻገረ፣ ከአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ በ 2100 ለባህር ጠለል መጨመር የሚሰጠው አጠቃላይ አስተዋፅኦ በ 0.12-0.44 ሜትር ርቀት ሊገደብ ይችላል።
ነገር ግን፣ አሁን ካለው አቅጣጫ አንጻር፣ የአለም ሙቀት ከ1.5-ዲግሪ ገደብ በላይ ይሆናል ተብሎ ከተገመተበት፣ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ የአለምን የባህር ከፍታ እስከ ሶስት ሜትር ከፍ ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለ። የWAIS ውድቀት አስከፊ መዘዝ ያስከትላል፣ ሰፊውን የጎርፍ መጥለቅለቅ እና የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦችን መፈናቀልን ጨምሮ።
ይህን አንገብጋቢ ስጋት ለመቅረፍ፣ የ SWAIS2C ፕሮጀክት በ Ross Ice Shelf ላይ ባሉ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ከበረዶ እና ደለል ላይ አስፈላጊ የአካባቢ መረጃን መልሶ ለማግኘት ወሳኝ ተልእኮ አድርጓል። ይህ የመሠረት ሥራ ከዋናው መሠረት እና በWAIS መሀል አቅራቢያ ባለው ርቀት ላይ ወደ አንታርክቲክ የባህር ወለል ጥልቅ ቁፋሮ ማድረግን ያካትታል። የደለል ኮሮች በመሰብሰብ እና የበረዶ መደርደሪያው ለተለያዩ ሙቀቶች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ በመተንተን፣ ፕሮጀክቱ ዓላማው ስለ Ross Ice Shelf እና ስለ WAIS ያለፈ ሙቀት መጠን ስሜታዊነት አጠቃላይ ግንዛቤን ለማግኘት ነው።
ይህ አዲስ ምርምር ለ WAIS ጥበቃ ተስፋ የሚሰጥ እና የአየር ንብረት ለውጥን በመዋጋት ረገድ የአለም አቀፍ ትብብር ወሳኝ ሚና ላይ ያተኩራል። የበረዶ መደርደሪያዎችን እና ለሙቀት መጨመር የሚሰጡትን ምላሾች ጠለቅ ያለ ግንዛቤን በማግኘት፣ በዓለም ዙሪያ ባሉ የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ላይ WAIS ሊያመጣ የሚችለውን ውድቀት እና አውዳሚ መዘዞችን ለመቅረፍ ውጤታማ እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ መስራት እንችላለን።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀትን እንዴት መከላከል ይቻላል?
በምእራብ አንታርክቲክ የውስጥ ክፍል ውስጥ ትላልቅ የበረዶ አካባቢዎችን በሚያረጋጋው የሮስ እና የሮነ-ፊልችነር የበረዶ መደርደሪያ ጥበቃ አማካኝነት አሁንም የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀትን ለመከላከል ተስፋ አለ።
2. የ1.5-ዲግሪ ሴልሺየስ ገደብ ጠቀሜታ ምንድነው?
በ 1.5 በፓሪስ የአየር ንብረት ስምምነት የተቀመጠው የ 2015 ዲግሪ ሴልሺየስ ገደብ የአለም ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመቀነስ ወሳኝ ገደብን ይወክላል. ከዚህ ገደብ በታች በመቆየት ከአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ላይ ለባህር ጠለል መጨመር የሚሰጠውን አጠቃላይ አስተዋፅኦ በ2100 መገደብ እንችላለን።
3. የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀት ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል?
የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ መውደቅ ወደ ሰፊ ጎርፍ እና የባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች መፈናቀልን ሊያስከትል ይችላል። አስከፊ መዘዞችን ለማስወገድ ይህንን ውድቀት ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ነው.
4. የ SWAIS2C ፕሮጀክት ምንድን ነው?
የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ ትብነት ወደ ሁለት ዲግሪ ሙቀት (SWAIS2C) ፕሮጀክት ሳይንቲስቶችን፣ መሰርሰሪያዎችን፣ መሐንዲሶችን እና የሳይንስ ኮሚዩኒኬተሮችን ያሳተፈ ዓለም አቀፍ ትብብር ነው። አላማው የአለም ሙቀት መጨመር በምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት እና መውደቅን ለመከላከል መንገዶችን መወሰን ነው።
5. የ SWAIS2C ፕሮጀክት መረጃን እንዴት ይሰበስባል?
የ SWAIS2C ፕሮጀክት በሺህ ጫማ የሚቆጠር በረዶን በሁለት የተለያዩ ጣቢያዎች፣ Kamb Ice Stream እና Crary Ice Rise፣ የደለል ማዕከሎችን መልሶ ለማግኘት ይለማመዳል። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ኮርሶች በመተንተን እና መረጃን በማነፃፀር የበረዶ መደርደሪያው ለተለያዩ የሙቀት መጠኖች እና ያለፉ የሙቀት ክስተቶች ምላሽ እንዴት እንደሚሰጥ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ።