ተመራማሪዎች 3D Print Rover Wheel ለ NASA Moon Mission

የኦክ ሪጅ ናሽናል ላብራቶሪ (ORNL) ተመራማሪዎች ከናሳ ጋር በመተባበር 3D በተሳካ ሁኔታ ለጨረቃ ሮቨር የዊል ፕሮቶታይፕ አሳትመዋል፣ ይህም ተጨማሪ የማምረት አቅምን ለኅዋ ምርምር አሳይቷል። 3D የታተመ ዊልስ የተቀረፀው በ 2024 ወደ ጨረቃ ለመላክ በተያዘው የናሳ ቮልቲልስ ኢንቨስትጌቲንግ ዋልታ ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር (VIPER) ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውለው የዊልስ ዲዛይን ነው።
የፕሮቶታይፕ መንኮራኩሩ በትክክለኛው የናሳ ተልእኮ ውስጥ ጥቅም ላይ የማይውል ቢሆንም፣ የተፈጠረው እንደ VIPER ዊልስ ተመሳሳይ የንድፍ ዝርዝሮችን ለማሟላት ነው። ግቡ የንድፍ እና የማምረት ዘዴን ማረጋገጥ እና ይህንን ቴክኖሎጂ ለወደፊቱ የጨረቃ እና የማርስ ሮቨርስ መጠቀም ይቻላል. ተመራማሪዎቹ የ3-ል የታተመውን ዊልስ ውጤታማነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማካሄድ አቅደዋል።
ተጨማሪ ማምረት ለቦታ አሰሳ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ይህም የኃይል አጠቃቀምን መቀነስ፣ የቁሳቁስ ብክነትን እና የእርሳስ ጊዜን ይጨምራል። ውስብስብ ንድፎችን እና የቁሳቁስ ባህሪያትን ማስተካከል ያስችላል. የORNL የማኑፋክቸሪንግ ማሳያ ተቋም (ኤምዲኤፍ) በተለያዩ ዘርፎች በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ላይ በመስራት ተጨማሪ የማኑፋክቸሪንግ ምርምር እና ልማት ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል።
የሮቨር ዊል ፕሮቶታይፕ የተሰራው በORNL ልዩ ባለ 3D አታሚ በመጠቀም ነው። ማተሚያው የብረት ዱቄትን ወደሚፈለገው ቅርጽ ለማቅለጥ የተቀናጁ ሌዘር እና የሚሽከረከር የግንባታ ሳህን ተጠቅሟል። ይህ ማተሚያ ትልቅ እቃዎችን የማተም ችሎታው ልዩ ሲሆን ደረጃዎቹ በአንድ ጊዜ እና በተከታታይ ሲከሰቱ የምርት መጠን እና ቅልጥፍናን ይጨምራሉ.
የዚህ ፕሮጀክት ስኬት የተገኘው በORNL እና በናሳ መካከል በተደረገው ትብብር ነው። ፕሮጀክቱን የመሩት ብራያን ጊብሰን እንዳሉት ከናሳ ጋር በመተባበር ቴክኖሎጂውን ወደፊት በማስፋፋት ትልቅ ስኬት ፈጥሯል። በኒኬል ላይ የተመሰረተ ቅይጥ የተሰራው የፕሮቶታይፕ ጎማ፣ ተጨማሪ የማምረት አቅምን ያሳያል፣ ይህም ያለተጨማሪ ወጪ እና የማምረት ችግር በሪም ዲዛይን ላይ የበለጠ ውስብስብነት እንዲኖር ያስችላል።
ተመራማሪዎቹ በሂደት አውቶሜሽን እና በማሽን ቁጥጥር እንዲሁም በኦርኤንኤል የተሰሩ ሶፍትዌሮችን መጠቀም ለፕሮጀክቱ ስኬት አስተዋፅዖ አድርገዋል። ሶፍትዌሩ የዊል ዲዛይኑን በንብርብሮች ከፍሎ በሌዘር መካከል ያለውን የስራ ጫና በማመጣጠን ከፍተኛ የምርት መጠን እንዲኖር አድርጓል።
ይህ በ3-ል ማተሚያ ቴክኖሎጂ የተገኘው ግኝት ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ተልእኮዎች ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። ተጨማሪ ማምረቻን በመጠቀም ልዩ ክፍሎችን በፍጥነት እና ወጪ ቆጣቢ የማምረት ችሎታ የቦታ አፕሊኬሽኖችን የማምረት ሂደት ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
ምንጮች:
- ኦክ ሪጅ ብሔራዊ ላቦራቶሪ (ORNL)
- ናሳ